El tesoro de la cotidianidad

La musa y el silencio, de Fernando Mañogil Martínez, publicado en la colección El otro de la editorial Devenir con prólogo de José Antonio Torregrosa Díaz, tiene mucho de verdad y poco de impostura. La musa, ese ser mitológico, sirve como unión a unos versos que hablan de sí mismo. En el poema que sirve de pórtico de entrada al libro Mañogil ya nos muestra el camino que lleva el poemario, se disculpa ante la musa, pues ella no es la principal artífice de la obra: «Me suplicas que te incluya en mis poemas, / que te rime con un verso en asonante, / que lubrique tu sexo con mi tinta / y te invoque a cada paso de mis pies. / Me pides que utilice el caligrama, / que dibuje tu figura con pincel, / que derrame mis destrezas cuando hable / de ti en mis composiciones cotidianas. / ¡Pero tú qué te has creído vida mía! / Yo no escribo a la carta, como crees, / yo sólo cosifico lo que pienso / con permiso de la musa y el silencio».

No necesita Mañogil a la musa para relatar lo que observa. Él es un gran testigo de lo que le ocurre. El milagro de la vida se planta ante sus ojos, como un cervatillo ante un coche en la carretera que cruza el frondoso bosque. En el poema dedicado a su hija, titulado Palabras para Lydia, claro homenaje a José Agustín Goytisolo, el poeta nos asalta con su entusiasmo: «El día que naciste todas las estrellas / se posaron en tu tierna osamenta, / fuiste un soplo de aire nuevo, / extraño, grácil y pequeño. / No se puede albergar tanto amor en un ser, / me hago grande, engordo, para que quepa en mí / todo lo que por ti siento, porque, a veces, / las palabras son mediocres. / Tu sonrisa, tu gracia, son mi único alimento, / mi mapa para salir del laberinto de la soledad del ser; / y no me iré sin darte un beso, / sin ver tus ojos de luz iluminando la noche». Hay mucha luz en la poética de Mañogil.

Fernando Mañogil Martínez (Almoradí, 1982) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante y profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Los Montesinos-Remedios Muñoz. Tiene publicados los siguientes libros de poemas: Del yo al nosotros (2010), Viento en contra (Devenir, 2015), Volver (2018) y La musa y el silencio (Devenir, 2019), hasta la fecha su último libro publicado.

Además, algunos de sus versos aparecen en multitud de antologías (I Antología Internacional de Poesía Contemporánea, Antología II Concurso de Poesía «Alma de Poeta», Antología I Concurso de Poesía «Por amor a la Poesía», etc.) y en revistas culturales como El picudo blanco o El Ciervo, en las que encontramos tanto poemas como reseñas de sus libros. También ha realizado estudios ensayísticos, entre los que destacan su trabajo acerca de las relaciones poéticas entre César Vallejo, Gonzalo Rojas y Juan Gelman.

La musa y el silencio es un compendio de seres y estares del autor, un recorrido vital de un poeta que ha crecido leyendo a los grandes y escribiendo mucho.

Si pudiéramos definir al poeta sería como un ser vivo que escribe, porque hay mucha vida en la poética de Fernando. La musa y el silencio es un viaje luminoso ante lo que, a veces, creemos insignificante, pero, en definitiva, es lo más importante. La cotidianidad es un tesoro y Mañogil nos lo ha descubierto.