Anoche soñé que regresaba a Winterland

Pero, ay, todo eso pasó. Y anoche, tal como le ocurría a aquel personaje de Daphne du Maurier y Alfred Hitchcock, soñé que regresaba a San Francisco. Y no solamente para bajar por las cuestas retorcidas de la calle Lombard donde Steve McQueen perseguía a Jacqueline Bisset (y quién no) en Bullitt y comprarme miles de discos de vinilo en la Tower Records, una tienda donde un pomposo letrero nos recordaba, en 1991, que the vinyl is dead. En ese sueño, que parecía la mar de real, y a lo mejor lo fue, un servidor estaba situado en noviembre de 1976 sobre el escenario del Winterland Ballroom. Allí, medio desconcertado entre tanto famoso rockero, Martin Scorsese, el de Taxi driver, me pedía a voz en grito que no dejara de enfocar a Robbie Robertson, líder del grupo the Band, que acompañó a Dylan durante tanto tiempo, cada vez que juntaba su cara a la del ya octogenario de Minnessota para cantar aquel estribillo de I shall be released. El problema, mi problema, era no estorbar demasiado entre tanta figura como Van Morrison, Ringo Starr, Eric Clapton, Neil Young, Ron Wood, Joni Mitchell, Muddy Waters, Paul Butterfield y, claro Bob. Un Dylan que el día 24 de mayo cumple los ochenta y que sigue al pie del cañón. Como corresponde al más grande de los viejos rockeros que nunca morirán, que diría nuestro Miguel Ríos. El concierto que cierra Bob Dylan, cantando con todos los innumerables participantes y filmado, en parte, por un servidor bajo las órdenes directas de Scorsese, se tituló The last waltz y, cuando me entra la depre por aquellos viejos tiempos, todavía me pongo el disco. El de vinilo, claro está.