Colocar una canción de Dylan en un guateque también tenía sus riesgos. Recuerdo a un primo de los de verdad que cumplió 50 años y de broma coloqué en su fiesta Subterranean Homesick Blues, apta solo para los muy iniciados. Tuve que engañar al disc jockey, contándole que era la canción que más le gustaba al cumpleañero. Se lo creyó, la puso y le dijo: «¡Vaya canción más rara. Pues ahora vas y la bailas!». Esa noche no tuve más intervenciones en la selección del repertorio musical.

En otra ocasión mis amigos me pidieron que organizara una barbacoa. Como me dio pereza, les hice una canción homónima, aprovechando uno de los 492 clásicos de Dylan. La canción Simple Twist Of Fate terminó así, cruelmente traducida, como La Barbacoa y me llevé la historia de amor neoyorquina de 1960 a la Santa Pola del siglo XXI: «A. y G. se van a liar/ con tres chechenias que están al llegar/ y ahora están por Santa Pola/ buscando un local/ a ser posible, con vistas al mar/ para vivir, por fin, en pecado mortal». Por cierto, lo de las tres chechenias es porque mi amigo A. con una tiene de sobra, pero a mi amigo G., mejor ponerle dos.

Bob Dylan cumple mañana 80 años y los de su secta -en Elche, como mínimo somos dos: mi amiga Consuelito y yo-, nos sentimos agradecidos porque sus canciones forman parte de la banda sonora de nuestras vidas. Así que, so if you´re travelin´ in the north country fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Feliz cumple, maestro.