Poemas humanos

Jugando con una dicotomía que la propia Marta Agudo maneja en uno de sus poemas, diría que no hay periferia posible en Sacrificio, su nuevo libro, publicado por Bartleby Editores. Todo en él es centro, entendido lo de «centro» como lo sustancial, aquello de lo que no se puede prescindir: «Puro centro, puro milímetro donde asentir lo humano», se dice al comienzo del poemario. Y ese asentimiento se perfila como clave, desde mi punto de vista, para no leer Sacrificio en una línea tal vez natural pero indeseada: la del exorcismo del dolor, la de la desdichada pero humana visión del poema como terapia. Lejos de dicho propósito está siempre Marta Agudo. Los poemas en prosa de su libro modulan más bien un lenguaje (casi diría un idioma) con el que leer la condición dura y humana que supone padecer una enfermedad: «No es un estado, es una condición», se dice en el mismo texto que antes citaba.