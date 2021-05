Jordi Doce: Del destello a la luz total

En ocasiones, la poética acude al autor como una epifanía. Es milagroso cómo se transforman las imágenes en palabras y crean un discurso. En la historia de la literatura, más concretamente en la de la poesía, las metáforas han sido fruto del tiempo que le ha tocado vivir al autor. Como dice el saber popular, cada maestrillo tiene su librillo. Gran verdad. Cada poeta es el señor de lo que cuenta o de lo que deja entrever, porque, en la mayoría de los casos, es más importante lo que se intuye que lo que se muestra. Podríamos decir que la poesía es un azar milagroso y el autor debe estar atento a las señales.

En la rueda de las apariciones (Poemas 1990-2019) de Jordi Doce, publicado por la editorial ovetense Ars poetica en la colección Beatus Ille con prólogo de Vicente Luis Mora, es una real epifanía. Cuando un autor se enfrenta a compilar su propia poesía se trata de una tarea titánica. La poética de cada autor, con el paso de los años, avanza e incluso puede variar dependiendo de la madurez. Jordi Doce abre esta antología con un poema que ya nos deja una pista de su yo poético. Biografía, que así se titula el poema, está fechado en 1988: «Van Gogh las luces de un prostíbulo olvidado/ que a nada conducen si no a la muerte qué suspiro la muerte/ él esparce trementina sobre las telas profanadas detrás de una cuchilla/ implacable surcó la oreja elegida por la locura París los tilos/ en el parque abrazando un sol derramado a cada instante…».

En la rueda de las apariciones es un compendio de las vidas de Doce. En ella podemos vislumbrar cómo ha ido evolucionando su obra, su vida, su forma de ver el mundo. Un poeta es el filtro que plasma lo que ve bajo su prisma. En su poesía, Jordi, que es un mero espectador de todo, nos muestra instantes. Todo se abre ante sus ojos para ser contado. El poema titulado Caza menor es un claro ejemplo de ello: «Este gato que avanza sin herirse/ sobre el muro cubierto de cristales,/ lejos de su cojín y su platillo,/ ha salido de caza. Le delata su nervio,/ la encogida tensión con que vigila,/ muñeco de un instinto equilibrista».

Jordi Doce (1967) es autor, entre otros, de los libros de poemas Diálogo en la sombra (1997), Lección de permanencia (2000), Otras lunas (2002), Gran angular (2005) y No estábamos allí (Pre-Textos, 2016; mejor libro de poesía del año según El Cultural y Premio Nacional de Poesía Meléndez Valdés al mejor libro publicado en 2016). En prosa ha publicado los libros de notas y aforismos Hormigas blancas (2005) y Perros en la playa (2011), los ensayos Imán y desafío (IV Premio de Ensayo Casa de América, 2005), La ciudad consciente (2010), Las formas disconformes. Lecturas de poesía hispánica (2013), Zona de divagar (2014) y La puerta verde. Lecturas de poesía angloamericana contemporánea (2019); el libro de artículos Curvas de nivel (2017) y otro de entrevistas literarias, Don de lenguas (2015). Ha preparado ediciones de la poesía de William Blake, T.S. Eliot, W.H. Auden, Charles Tomlinson, Ted Hughes, Geoffrey Hill, Charles Simic, Paul Auster y Anne Carson, entre otros, y de la prosa de Thomas de Quincey y John Ruskin. Recientemente ha reunido una selección de sus traducciones de poesía inglesa en Libro de los otros (2018). La editorial inglesa Shearsman publicó en 2017 una antología de su obra con el título de Nothing Is Lost. Selected Poems, a la que ha seguido la edición bilingüe de No estábamos allí con el título de We Were Not There (2019), ambas en traducción de Lawrence Schimel. Fue lector de español en la Universidad de Oxford (1997-2000) y actualmente reside y trabaja en Madrid como editor, traductor y profesor de escritura creativa.

En la rueda de las apariciones es un auténtico manual de la poesía del autor asturiano. Jordi es un poeta que todo lo examina y posee una curiosidad voraz. Desde la atalaya del poeta Doce nos muestra el mundo. Dice Álvaro Valverde que sorprende su capacidad de observación. Doce, que parte siempre de algo anecdótico, vertebra su poética alrededor del destello hasta llevar a la luz total. Estamos ante la voz de uno de los poetas más personales de su generación. En la rueda de las apariciones es una auténtica joya de la poesía del siglo XXI o lo que llevamos de él, páginas en las que sumergirse buscando pequeñas ráfagas de una obra que se agranda en cada pequeño detalle.