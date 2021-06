Cuando el amor agita

El amor, siempre el amor. Tal vez el amor lo inunde todo, tal vez el amor lo mueva todo. La pulsión, el deseo, las caricias, el cariño… estas acciones nos llevan al mismo puerto. No existe un solo tipo de amor, hay tantos amores como personas y circunstancias. Lo dice la canción Bamboleo en su inicio: «Ese amor llega así de esta manera/ no tiene la culpa/ caballo de danza vana/ porque es muy despreciado por eso/ o te perdono llorar». Esta vieja rumba definiría muy bien a lo que nos lleva el amor, hacia dónde nos conduce esa pulsión que nos mueve, nos sacude y bambolea.

Deshielo azul, de Nieves García-Cabrero, publicado por Editorial Talón de Aquiles con prólogo de Luis Castañeda e ilustraciones de Helena García Solana, es un poemario fresco y osado. La osadía en esta obra parte del afán de la autora por narrar lo que le quema por dentro, sin importarle nada más que soltar lastre, expresar su interior. La poesía de Nieves no está anclada todavía en un estilo, pero sí percibimos las fuentes de las que bebe y cómo se va impregnando como una esponja del mensaje de los maestros. El primer poema, el que abre el libro, titulado De qué otra forma amar, si no es libremente, ya es una declaración de intenciones: «Aquel que ha visto el amanecer/ es cómplice de voyeur./ Ya no sé cómo/ esconder las pruebas,/ matar a los testigos./ Suicidarme como coartada/ y llevarte conmigo hasta la tumba».

Tiene la poética de Nieves algo de tragedia. Todos los poetas en la juventud, o casi todos, han vivido ese sentido trágico de la vida. Romeo y Julieta tal vez es el paradigma de esta visión fatalista del amor, del desamor o de como queramos llamarlo. Otro de los poemas del libro, titulado Dar la vuelta en dirección contraria, refleja muy bien esa visión de la vida amorosa: «Muerdes nudos por no chillarme/ y tus lágrimas riegan/ el jardín que construimos/ un día juntos./ Sin embargo,/ en este mismo instante,/ ninguna rosa lleva mi nombre;/ es invierno y me muero/ con la puesta de sol». Nieves sabe mostrar muy bien el dolor, el desasosiego que le produce la incertidumbre de la persona que no corresponde o abandona. Al final del libro la propia autora firma un epílogo y habla justo de eso, de cómo le sorprende cómo afronta la gente las decepciones: Es curioso de qué manera la gente afronta una ola un día con la mar revuelta. Unos saltan, otros pasan por debajo y algunos, simplemente, aguantan de pie. Este libro da a luz en una época difícil para todos, en plena pandemia con días de tormenta y bandera roja. Pero si algo define a la condición humana es nuestra fuerza para sobrevivir ante la adversidad.

Nieves García-Cabrero (Alicante 1993) es poeta, bailarina y profesora de Secundaria. Tiene publicado el poemario titulado Duele, digo duelo en la misma editorial Talón de Aquiles. Podríamos decir que, con Deshielo azul, nos encontramos ante un exorcismo emocional. Nieves desnuda sus sentimientos y nos hace partícipes de su zozobra. A pesar de su juventud, esa sensación de desamparo que producen las grandes decepciones amorosas surca todas las páginas de esta obra. Estamos todavía ante las llamas de lo que pueden ser unas grandes ascuas. Nieves tiene sustrato, se intuyen fuerza y talento, eso, no cabe duda, que emana en grandes cantidades. Tal vez estamos ante el nacimiento de una gran voz poética, las próximas obras nos despejarán las dudas y el misterio. De momento, hemos disfrutado de la lectura de un poemario bien construido, con una poética clara y con varios deslumbramientos. Esperamos con entusiasmo las próximas obras de Nieves García-Cabrero; habrá que apuntar el nombre.