Glocalidad literaria

La literatura, o más bien dicho la edición, es la búsqueda de un tesoro. A veces, o muchas veces, los editores se erigen como esos vaqueros que encontraban pepitas de oro mediante el bateo o lavado del oro de los caudales de los ríos. Creo y afirmo que esa es la esencia de la profesión del editor. Muchos son los casos de editores que se la han jugado con un autor y este ha sido una mina. Dos casos cercanos avalan que el olfato es una de las herramientas básicas a la hora de encontrar el talento. Nocilla Dream fue un boom en su momento, esta explosión hizo que Candaya se convirtiera, en parte, en lo que es, y Panza de burro, de Andrea Abreu, ha roto todos los esquemas con una obra tan localista, tan rural y tan canaria.

Granta/Los mejores narradores jóvenes en español, 2, publicado por Editorial Candaya con selección de Valerie Miles, es el aperitivo de lo que va a ser la próxima década en la literatura en español. Tal vez esta afirmación es exagerada, pero destila talento esta selección. He de afirmar que no conocía a muchos de los autores que han entrado en esta publicación. No siempre están todos los que deberían y las listas, todas, son tan subjetivas como el ojo o gusto de los que seleccionan. Por otro lado, algunos de los nombres eran de sobra conocidos para mí y me ha alegrado que se les incluya, ya que, gracias a esto, van a tener la visibilidad que, de lo contrario, no habrían tenido. Esta vez ha sido Candaya la editorial encargada de la edición de la selección de Miles.

Han pasado casi once años desde la publicación de la primera nómina de autores. De aquella lista podemos destacar a nombres como Samanta Schweblin, Andrés Barba, Andrés Neuman, Alejandro Zambra, Alberto Olmos, Elvira Navarro o Santiago Roncagliolo, autores que hoy día son referentes de la literatura en habla hispana y a quienes les avala una trayectoria. En la primera lista llamaba la atención ese carácter cosmopolita de todos los narradores. Su literatura buscaba más la universalidad, eran voces reconocibles en cualquier barrio de cualquier ciudad. Esta nueva selección, al contrario, buscan la riqueza de las lenguas, la sonoridad de los acentos, cierta ruralidad.

Granta/Los mejores narradores jóvenes en español, 2 confirma la calidad que existe en la literatura en español y que hay un futuro en ella. Estos autores, que, a pesar de su juventud, tienen una trayectoria sorprendente, son la esperanza de una sociedad tan marcada por lo fugaz, por la rapidez de lo digital. Estos creadores serán dentro de diez años los encargados de marcar el camino a los que vienen detrás. Tienen sobre sus hombros la responsabilidad de dotar a la literatura de magia, de arte y de oficio. Son grandes artesanos que han llegado para quedarse. Vamos a seguirles los pasos.

Los 25 elegidos de 2021 son: Andrea Abreu (España), José Adiak Montoya (Nicaragua), David Aliaga (España), Carlos Manuel Álvarez (Cuba), José Ardila (Colombia), Gonzalo Baz (Uruguay), Miluska Benavides (Perú), Martín Felipe Castagnet (Argentina), Andrea Chapela (México), Camila Fabbri (Argentina), Paulina Flores (Chile), Carlos Fonseca (Costa Rica), Mateo García Elizondo (México), Aura Garcia-Junco (México), Munier Hachemi (España), Dayneris Machado Vento (Cuba), Estanislao Medina Huesca (Guinea Ecuatorial), Cristina Morales (España), Alejandro Morellón (España), Michel Nieva (Argentina), Mónica Ojeda (Ecuador), Eduris Planché Savon (Cuba), Irene Reyes Noguerol (España), Aniela Rodríguez (México) y Diego Zuñiga (Chile).