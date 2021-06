Charlie Parker

Natxo Vidal (Monóvar, 1978) curtido en los universos poéticos y autor de cinco poemarios hasta la fecha, construye esta valiosa colección de cuentos en la que afloran temas que forman parte de sus obsesiones particulares, como la melancolía y el poso de nostalgia al echar la vista atrás y percibir el paso del tiempo, y por ende las realidades cambiantes, mutables, que el tiempo moldea y deforma a su antojo; esto se observa en el relato que abre la colección titulado Ernesto, concebido casi a modo de loa, revestida de ternura, a un personaje con cierta minusvalía que habita un pequeño pueblo, dedicado al cuidado de los pájaros, y su relación con los niños del pueblo. El que narra es uno de esos niños, que contempla las cosas tiempo atrás y puede comprender lo que de niño no podía porque su desarrollo cognitivo no estaba aún culminado; como ocurre también en el cuento Una buena persona, donde igualmente la mirada del niño no alcanza la amplitud de significado debido a su corta edad, y se le escapa el entendimiento profundo de quién fue su abuelo y su oscuro pasado. Y los errores del pasado vistos con un punto de humor socarrón, como en el relato Imbécil. Una realidad engañosa y siempre susceptible de ser contemplada desde diferentes perspectivas, como en Después del terremoto. Temas, por tanto, como la infancia, la nostalgia y la bruma que envuelve a los recuerdos, desdibujados después de tantos años. También el avance del tiempo cursa su efecto en el relato Océano, donde modela la pasión y el arrojo inicial de sus personajes y hace que sus vidas vayan, de alguna manera, volviéndose más convencionales, alejadas del compromiso político, que será otro de los temas, y que está tratado de forma sarcástica y casi surrealista en el relato Manifestación. Y, por contra, frente al compromiso político, la corrupción arraigada en sociedad, como en el cuento Los crímenes, donde las bandas de criminales tienen el beneplácito de la policía para operar.

Y, por supuesto, —Natxo Vidal es trombonista— la pasión por la música, que vemos en el cuento que relata la visita de infancia al cementerio de San Michele donde se encuentra la tumba de Stravinsky —y el enfrentamiento, una vez más, con el pasado en forma de notas manuscritas dejadas por los progenitores del personaje principal tras la muerte de estos—. «Nos dejaríamos cortar un brazo para viajar en el tiempo y vivir una sola de aquellas representaciones [de Stravinsky]» se lee en este relato, de nombre San Michele.

Y es que Stravinsky es una figura de relieve, ya desde el título, que comparte nombre con uno de los cuentos: el que narra de forma apasionada el encuentro de Stravinsky con Charlie Parker en el garito de Nueva York que toma su nombre del apodo de este último, y sobre todo la admiración por aquellos que abrieron nuevos caminos, como Charlie Parker respecto al jazz clásico de músicos como Duke Ellington, y el rechazo en sociedad que lleva consigo lo arriesgado de los nuevos caminos, como en el caso del profesor que expone su nueva teoría y es objeto de escarnio por parte de sus colegas en El experimento; o en Señales soñadoras, que muestra una nueva visión, de corte surrealista y onírica, de las señales de tráfico. También en D. Aurelio, donde el pionero de una nueva teoría literaria sufre el rechazo y la incomprensión y acaba convirtiéndose en cura. Pero sí, claro, la música es una presencia latente: «Escribía las primeras letras sobre el folio blanco mientras Blue Mitchell sonaba en el equipo, junto a Wynton Kelly», empieza el relato Mendoza.

Pero los temas no acaban ahí: también el escarnio y la ignominia en sociedad, la maledicencia que arruina vidas y la crueldad, como en el relato Maleta llena de cuchillos y en Por los siglos de los siglos; en este último caso la España bárbara rural revestida de religión que auspicia culpabilidad, superstición y por tanto incultura y salvajismo, la del llamado «tremendismo» de novelas como La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela. Otros relatos abordan la idea de trascendencia y de muerte, como el viejo que sueña con luciérnagas o el anciano que hace balance de su vida en el cuento El viejo; o analizan la tarea de la escritura insertando escritura dentro de escritura, como en el citado Mendoza o en Contando palabras, que también aborda el tema de la pseudociencia y las obsesiones y desvaríos tan próximos a la locura; proximidad a la locura también presente en el cuento Envidiosos.

Y también seres extraños que pueblan los relatos, como el hombre que acude a la Feria del Coleccionista que a simple vista no colecciona nada, o el ilusionista —relato con un toque slasher— que revierte el final al que estaríamos acostumbrados; como sucede con la sorpresa final del relato Ochocientos kilómetros. Y finalmente, la idea de que la vida sigue su curso indefectiblemente, por muchos grandes acontecimientos que la sacudan. De hecho así termina el relato llamado El experimento: «nada ha cambiado desde entonces» o el final de Luciérnagas: «nada es diferente». En conjunto, historias intrigantes, extrañas, pasionales, cándidas y crueles al tiempo, pero siempre estimulantes.