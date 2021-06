Entre la culpa y el perdón

Vayamos con los protagonistas: «Los inspectores a cargo del caso no pueden ser más distintos: Martínez, un boomer, como se dice ahora, de mi generación, más tradicional, de vida familiar, mordaz pero con un punto tierno tiene que investigar con Pieldelobo, una millennial lista, guapa y feminista que además es experta en Aikido. Ambos tienen que recorrer España metidos en un pequeño coche y no paran de discutir. No están de acuerdo ni en la música que ponen. Al escribirlo, yo mismo me preguntaba si siendo tan diferentes serían capaces de llegar a acuerdos. Y es que cada vez vemos más claramente que hay dos maneras de entender la vida: los que se muestran más favorables al castigo o la venganza frente a los partidarios de la misericordia o el perdón. La relación entre ambos policías resulta simbólica frente a la situación actual de la sociedad: ¿ante un problema común, como la pandemia, seremos capaces de entendernos?».

El arte, capital en la trama de la novela, que «nos hace recorrer diversos templos y ermitas de toda España buscando un posible significado religioso de lo que ha sucedido. Recorrerán lugares tan impactantes como Virgen del Ara, una capilla Sixtina apenas conocida en el sur de Extremadura, con unos maravillosos frescos en sus paredes; San Juan de la Peña en Huesca o el santuario de Aránzazu en Guipúzcoa. Los investigadores tienen diversas teorías sobre la desaparición de la modelo: ¿tendrá de verdad un componente religioso o una mafia de fiestas ilegales con modelos de elite está aprovechando la circunstancia para encubrir lo que allí se hace?».

La novela de Ríos, productor ejecutivo, director o guionista de series de televisión y autor de las novelas Círculos y La huella del mal, también reflexiona «sobre la influencia de las redes sociales en nuestras vidas. De hecho, la investigación tiene como punto de partida Twitter e Instagram, donde auténticos trastornados acosan impunemente a la gente que opina o que vive de un modo distinto al que estos haters consideran conveniente. Las famosas viven excesivamente expuestas, cualquiera puede saber dónde viven, a qué lugares van a veranear o sus costumbres más íntimas y eso se puede convertir en un peligro para ellas».