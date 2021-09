Problemas endémicos

Es verdad que la unión hace la fuerza y que, en términos teatrales que evocan a Lope de Vega, bueno es aquello de «todos a una». Como en Fuenteovejuna. Es decir, la acción solidaria de un grupo de personas para un logro común. Eso mismo pretenden los profesionales del teatro de la provincia de Alicante. Un sector al unísono, que busque la mejora de las condiciones artísticas en nuestra ciudad, es una de las razones de ProTea. Porque «un teatro vivo se convierte en un pueblo vivo», defiende esta asociación.

Eso exige que la propuesta teatral esté viva y coleando y que los receptores también lo estén. El amor al arte es estupendo, pero ¿es posible vivir solo del teatro con la necesaria continuidad en un sitio como éste? Eso exige no acomodarse a lo justo. Una firme determinación en todos los sentidos y unos cimientos sólidos que traspasen las fronteras provinciales e incluso las de la Comunidad Valenciana.

La mesa sectorial agrupa a diversos colectivos y asociaciones provinciales, y lanzó su disgusto por la gestión que estaba realizando la Diputación en la segunda convocatoria del Festival Provincial de Artes Escénicas. El objetivo es tener buenas condiciones que permitan llegar a todos los lugares del mapa. No perder programación ni trabajo para las compañías y facilitar la movilidad, hecho que debería extenderse de algún modo a los grupos no profesionales, como suponemos que también querrán pese al silencio y porque la inercia conduce a la mayoría por una senda escasa (o casi nula) de estímulos.

Otra de las aspiraciones reivindicadas consiste en la creación de una campaña escolar y de un centro público de producción que favorezca a los profesionales de aquí. La Diputación mejora la oferta y ha aumentado la cuantía de las subvenciones para ayuntamientos y otros entes locales incluidos en ese festival, que se podrá ver en más municipios. Según se afirmó, las representaciones se llevarán a cabo mayoritariamente desde la segunda quincena de agosto hasta el 15 de noviembre. ¿Y a partir de ahí?

Siempre es preciso que las administraciones den facilidades, no que pongan dificultades al ejercicio de la creación y la proyección. Ya hubo hace más de veinte años en Alicante un festival de similares características, que se quedó solo en simple escaparate que no trascendió más allá y se evaporó. Algunos recordarán que se hizo en la antigua sala del Teatre Arniches. Quiere decirse que los problemas endémicos siempre han existido y nunca se han superado por falta de voluntad política y cultural. La mayor parte de las agrupaciones teatrales en la ciudad no se ha podido sostener con dignidad y empuje. La tónica general es que nacen y desaparecen frecuentemente.

Las artes escénicas valencianas requieren acciones y reformas (que no son nuevas) para sobrevivir. Acortar los plazos en la resolución de las ayudas o generar convocatorias para la danza o el circo. Promover y difundir, en suma, mediante encuentros, más muestras y eventos nacionales e internacionales. La búsqueda y consolidación de públicos o fortalecer estas disciplinas en el sistema educativo.

A nivel nacional, el desarrollo del Estatuto del Artista es uno de los puntos vitales para mejorar la vida de quienes trabajan en el mundo de la cultura: creadores, intérpretes y técnicos. Este mes de septiembre, el actual ministro del ramo, Miquel Iceta, capaz de bailar al ritmo de Queen, prevé que el reglamento coja fuelle de cara al impulso del sector cultural y a esas mejoras de las condiciones laborales, que deben mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica. La cultura reclama aforos al 100 % y pasaporte covid para poder seguir abierta. Los criterios científicos, no los políticos y los mercantiles, son los que deben predominar. No siempre es así. El director de escena Andrés Lima, generalizando, declaraba hace poco: «Un sistema que pone el interés económico por encima del puramente humano es un sistema violento».