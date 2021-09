Senderos a veces apacibles y otras tortuosos

Noelia Vicente Selfa (Alicante, 1976) compone su segundo libro de narraciones breves después de su anterior obra de microrrelatos titulada En…, publicada en 2015, y tiene otro libro en preparación, también de relatos pero un poco más extensos, titulado Zona de grises. En el caso de Cuatro por cuatro lo primero que llama la atención, sin duda, es el intento de jugar con el número cuatro a modo de boutade argumental, ya desde el título que hace alusión al vehículo todoterreno; como si de forma alegórica quisiera invitarnos a un viaje -la vida- que en ocasiones nos lleva por senderos maravillosos y otras nos sacude con sus baches. Por tanto, como decíamos, el cuatro actúa de hilo conductor, esto es, cada título engloba cuatro pequeñas secciones que conforman cuatro relatos que podrían ser leídos de forma independiente y que están relacionados entre sí por motivos variados como podrían ser una analogía, un tema, un sentimiento o una persona.

Respecto a los temas que encontramos, son variopintos, aunque sí que podemos esbozar unas ideas que se repiten: la presencia del tango, la música y el baile; el paso del tiempo y la simultaneidad de acciones; algún relato fantástico poblado por objetos peculiares que cobran vida; el tema de la escritura, la inspiración y la creatividad o la imagen de uno mismo al verse retratado o frente al espejo. En cualquier caso, no es de extrañar que dos de los temas que tienen un papel central en la obra sean el baile y la escritura, vinculados ambos a las dos pasiones que podemos reconocer en la vida de la escritora, a juzgar por sus estudios filológicos y por su trabajo en la especialidad de danza clásica en el Conservatorio de Danza de Alicante.

Las narraciones de ideas más profundas se alternan con las de ideas más livianas. En el caso de las primeras, podemos mencionar varios ejemplos, como el cuento con el título de Insomnio en el que el tango hará revivir el anhelo de sensaciones pasionales intensas que provocan el desvelo de la persona que trae ese recuerdo a la memoria. Frente al espejo, como mencionábamos, trata de la falta de reconocimiento de uno mismo en la imagen proyectada, sea esta real o figurada, porque el paso del tiempo obra cambios en la personalidad, esto siempre; igual que en la narración Desenfocados, en la que los personajes retratados de forma, o bien literal, o bien metafórica, tienen los contornos desdibujados, o por indefinición vital en el caso figurado o por visión borrosa u otros motivos en el caso literal. En otro cuento, Semáforo en rojo, palpamos la angustia por el tiempo que se desliza, al igual que en Estaciones, cuyo paso evoca el discurrir del tiempo, o Espera, que relata, como refleja de forma ilustrativa el título, la angustiosa espera del regreso de la persona amada al hogar conyugal. También el paso del tiempo que opera cambios en la personalidad de las personas expuestas a golpes vitales y sacudidas, como las que se aluden en Cicatrices, y que se comparan con las que puede sufrir un mueble que va ajándose y curtiéndose por el uso. Es en Cicatrices donde encuentro una de las reflexiones más bellas de esta compilación de cuentos, y que me permito referir aquí: «Sigo rememorando las mías (cicatrices), a pesar de ser afortunada (me lo repito cada tanto, incluso en voz alta, por las dudas) tengo algunas muy profundas que me han marcado tanto la piel como el corazón». No es baladí, aunque pueda parecerlo, esta mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, que saben reconocer aquellos que han estado expuestos a los altibajos que la vida lleva consigo. Y, como aludíamos, sobresale el tema central de la escritura en el relato de nombre Creación, que refleja el vacío creativo entre otras sensaciones.

Otros cuentos, por contra, recrean experiencias más livianas, como el relato de nombre Ventanas, que relaciona el hecho de asomarse a una ventana con asomarse a un mundo nuevo, o Recetas, donde se ensamblan perfectamente comunión amorosa y elaboración de platos culinarios a modo de celebración. Finalmente, Noelia Vicente Selfa concluye la obra con un dulce canto de amor a un abuelo fallecido y recordado con ternura por la autora. A fin de cuentas, esta obra ayuda a los lectores a reflexionar sobre el recorrido, en todoterreno o no, que es la existencia, poblada de vicisitudes: subidas extáticas, bajadas tortuosas e incluso temporadas inanes donde la vida parece simplemente fluir sin complicaciones adicionales. Disfruten, pues, este viaje de escenarios variados a modo de peregrinatio vitae —como dicen los tópicos latinos— en el que cada uno de nosotros somos nuestro propio homo viator particular.