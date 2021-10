Nesrine Khoury tiene poesía donde la guerra aparece

Nesrine Khoury es de Siria, un país afectado por la guerra desde 2011 que le obligó a dejar su ciudad de residencia huyendo literalmente de las bombas.

Tuvo la oportunidad de experimentar la residencia literaria en Casa Mediterráneo dos veces, en noviembre de 2018 y septiembre de 2019 y esa experiencia tuvo efectos maravillosos en su vida literaria, el libro en el que comenzó a trabajar se hizo realidad.

Ella ha decidido quedarse en Alicante, donde ha nacido su hija y, poco a poco, está intentando integrase en nuestra ciudad y seguir creciendo como escritora y ya lo está ejerciendo aquí. Alicante es una ciudad que le hizo sentirse segura.

Su trayectoria poética se centra en el poemario With a Drag of War y la colección de poesía I Kick the House and Go Out. Se imprimieron en Damasco en los años 2015 y 2018 y lamentablemente la guerra aparece, quizás en el primer libro más por el hecho de que los textos fueron escritos durante los últimos diez años.

La puedes encontrar en la antología poética en catalán Jo soc vosaltres de 6 poetas de Siria en catalán y otra antología denominada Poéticas Mediterráneas en castellano realizado por la Universidad Complutense de Madrid en 2020 y también en 2021, recientemente presentada en Alicante. Es la artífice de la letra de la canción Departure para The New European Song Book, publicada en el Festival de Edimburgo de 2017.

Su novela Wadi Qandil habla de personas a quienes los medios de comunicación siempre ignoran. Es la historia de dos mujeres que aprenden sobre la vida de los sirios antes y durante la guerra, ya que los héroes de la novela provienen de diferentes orígenes, áreas, identidades sexuales y diferentes religiones. Porque la gente en Siria es una mezcla.

También se ha propuesto escribir una novela ambientada en España, recabando información acerca de elementos comunes entre Siria y nuestro país. Una obra que entra en la categoría de literatura de viajes y ya ha comenzado a visitar lugares para recopilar datos para el proyecto. Empezó a finales de 2019 desde Jaén que es la provincia más densa en olivos. Está trabajando en una colección de relatos que trata la historia de niñas y chicas en la guerra.

Ella considera que los escritores están en una zona de penumbra por ello le gustaría conseguir que la gente de aquí pueda conocer y leer su trabajo.