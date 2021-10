Sixto Marco: de cantante del Misteri a pintor

Conocer a Sixto Marco, este artista de la vida, lo fue en muchos campos aparte del de la pintura, fue sin duda una de las experiencias más notables en mi vida. Antes de conocer a Sixto, ya supe de él por otros amigos pintores que me hablaban de un hombre diferente, alguien con el que podrías estar de acuerdo o no, ese no era el tema, el tema era que con él te enfrentabas a algo mucho más intenso, estabas ante un personaje que exponía sus criterios abiertamente y te hacía pensar con profundidad, aunque no coincidieras totalmente con él. Era un personaje de carácter cinematográfico, un personaje, un ser, como he apuntado antes, diferente, una diferencia contundente que se manifestaba tanto en su arte como en su labor como gestor cultural, una labor con la que hizo de Elche una ciudad cultural de verdadero interés. Definir a Sixto Marco (Elche, 1916-2002) es tremendamente difícil, era una persona compleja como buen creador, pero lo intentaré en la medida que pueda en estas breves líneas.

Conocí a Sixto en el año 1969, en un viaje que hice a Elche, con Manzanaro. Nos encontramos con él en una especie de taller de carpintería estudio, situado en un descampado cerca del río, un lugar que hoy ya no existe. Allí también conocimos al callado Alberto Agulló, con Sixto no había más remedio que escuchar, normalmente era el único que hablaba y hablaba. Sixto era un hombre de alta y desgarbada figura, pero llena de fuerza, un hombre capaz de llevar adelante cualquier debate casi sin dejar hablar a nadie, pero un debate en el que, no sabías cómo, participabas. La verdad es que yo era un adolescente, también flaco y desgarbado, inquieto por aprender y conectar con estos artistas mayores que yo, sobre todo, con los que sabían lo que decían y por qué lo decían. En este primer encuentro, Sixto nos habló con vehemencia sobre la crudeza de la intervención policial en una huelga que ocurrió en Granada, se había cargado contra una manifestación y encerrado a uno de sus cabecillas. Sixto criticaba sin morderse la lengua la falta de libertad del estado totalitario que sufríamos. El arte, la vida, la política, las relaciones humanas, todo se relacionaba en la visión de Sixto, y en esos años el arte debía estar comprometido con la política de cada día. En ese mundo se movía Sixto, y yo, un futurible artista, lo escuchaba con admiración, y lo seguí visitando y escuchando hasta el final de sus días.

En los últimos años de la década del sesenta, en España flotaba en el aire la necesidad de cambio, de renovación, de abrirse a la modernidad. El cambio político se esperaba a la muerte del dictador. En el arte, sobre todo en Alicante y València, se dejaba ver la influencia del pensamiento de Julio Carlo Argán, comunista historiador y alcalde de Roma, seguido por Aguilera Cerní y Ernesto Contreras, críticos de arte, gestores culturales, de los que hablé hace dos semanas. Promotores de grupos de artistas, comprometidos con los nuevos tiempos que se avecinaban, con un arte militante que debía expresar las carencias evidentes de libertad de un régimen que moría por si mismo, en estos últimos tiempos. ¿Pero qué debían hacer los artistas? Para Sixto la cosa estaba clara, debían explicitar el devenir de un momento clave en nuestra historia. Ernesto Contreras y Sixto se unieron en esta idea de un pensamiento activo, en el que el arte podía jugar un papel preponderante en estos momentos complejos para una sociedad que buscaba nuevos caminos para desarrollarse como tal. La amistad de estos dos importantes personajes de nuestra cultura fue clave para el devenir de las artes plásticas en nuestra provincia de los setenta y ochenta. Por supuesto, la importancia de la formación del Grup d’lEx se debió sin duda a esta relación de amistad y confraternidad más allá de todo prejuicio. Dos personas, dos artífices, en un proyecto común de vida.

Contra las convenciones

Sixto y yo seguimos viéndonos en muchas ocasiones, pero siempre desde ese respeto por la persona. Un hecho quizás de los más relevantes, al menos para mi, fue la exposición en el castillo de Santa Bárbara del Grup d’Elx, que se llamó El Home. Una muestra peculiar en la que además de poder contemplar unas obras rompedoras, por su huida de la convención existente en la pintura en ese momento. Esto ya era un acto de rebeldía que apuntaba a otras cosas que a lo meramente artístico. El concepto de la exposición respondía a un criterio que cuestionaba el estatus atribuido hasta el momento al artista. En las cartelas, al lado de cada obra, se detallaba toda una serie de datos, como las horas de trabajo empleadas, su valoración sobre el sueldo de un obrero, coste de materiales, lienzo, pinturas, herramientas…, y con todo ello se facilitaba el precio de la obra al público, a partir solo de los costes de producción de una pintura. Evidentemente era muy inferior a lo que se estaba acostumbrado a ver en estos artistas, por lo que se vendieron bastantes obras de la exposición. Con esta visión del arte como un producto social se reivindicaba la negación de la autoría de la obra, un principio artístico que era común en Europa en algunas agrupaciones. El Grup d’Elx ponía en valor las obras, rompiendo con la idea de un arte elitista, acercándolo al pueblo como una obra del pueblo, contrarrestando el estatus del arte que se mercadeaba en las subastas y otras instituciones.

Pero una de las cualidades más importantes de Sixto era su influencia en la vida de la ciudad. Intervenía en los plenos del Ayuntamiento de Elche, cuestionando algunas decisiones sobre temas de cultura y arte. Y por supuesto que se le hacia caso. Una de las consecuencias de esta influencia fue la creación del museo de Arte Contemporáneo de Elx, un logro al que hay que dar la autoría a Sixto, apoyado por Contreras y también por casi todos los artistas de Elche y la provincia de Alicante. Este museo tuvo una vida productiva, sobre todo, durante los años en los que Sixto fue su valedor. Yo tuve la oportunidad de exponer en este Museo en el año 1996. Una exposición que hablaba de la ciudad, con imágenes pictóricas y unas diapositivas sobre Elche que hoy son importantes pues muchas de estas vistas han desaparecido y dan idea de como era Elche en esa época.

Mis recuerdos de Sixto están llenos de anécdotas de todo tipo, sobre todo, de amistad y de compañerismo. Solíamos quedar, cuando visitaba la ciudad o con motivo de mis exposiciones allí, en algún bar en la Glorieta, donde comentábamos lo que pasaba en Alicante, en sus galerías y en las instituciones culturales como el Instituto de Estudios Alicantinos o el Ayuntamiento de Alicante que, en aquellos años, promovía premios de arte y exposiciones en la Lonja del Pescado. Ese era su interés, pero, sobre todo, de lo que al final hablábamos era de arte y artistas, con sus criterios, de quien admiraba o rechazaba. Criterios con los que, a veces, yo no estaba muy de acuerdo, pero yo valoraba su fuerza, sus argumentos, aun no siendo muy teórico.

Siendo subdirector de la escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Orihuela, promoví una conferencia de Sixto, para que comunicara a los alumnos su experiencia como artista y profesor de arte en el Hort del Chocolater. Este evento fue tan singular que seguro muchos alumnos y profesores, que asistieron a este acto, la recuerdan. Pues su discurso fue tan emotivo y verdadero que tuvo el carácter de acontecimiento para la Escuela. Sixto cantó en el Misteri, interpretando al San Juan, un papel que defendió durante más de veinticinco años. Una actuación por la que seguro era admirado por el pueblo y que sin duda le daba ese criterio y esa autoridad para ser un auténtico protagonista ante el público.

En este escrito, siempre corto para definir a Sixto, donde solo hablo de algunas de mis experiencias con este autor, es un elogio a la diferencia de una persona que vivió con intensidad su vida social, política y artística, más allá de las convenciones sociales. Un personaje cuya estela ha sido y es vital para Elche y para Alicante, para nuestra cultura. Algo que la sociedad y las instituciones deberían recordar y valorar, cómo un promotor activo consiguió poner a Elche en el centro del arte de la Comunidad Valenciana.