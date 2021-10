¿Y tomarás un avión?

Por formación, soy francófilo; de los que estudiaron francés en el colegio, en el instituto y en la universidad, cuando casi todos los demás eran de inglés. Y eso marca, al menos para que me gusten el cine y la literatura francesa (¡Pour toujours, Balzac!) y para que suela leer los premios Goncourt. Así que, aunque en casa no celebramos San Jorge, yo cada 23 de abril, como una tradición que no me pertenece, compro un libro, como un rito. Y este año todo confluyó, el no a San Jorge, el sí a la lengua francesa y al Goncoourt del 2020, en La anomalía (Seix Barral, 2021), de Hervé Le Tellier. Y… ¡Hala! ¡A disfrutar!

Este escritor y matemático plantea una sin razón (en lenguaje coloquial: «una ida de bola») al presentar un hecho inaudito como es que un mismo vuelo de París a Nueva York suceda dos veces, una en marzo y otra en junio, pero exactamente idéntico con los mismos pasajeros. Así Le Tellier plantea la novela como un thriller y organiza la novela en tres partes: la primera presenta a los personajes en pequeños capítulos independientes, con la única coincidencia de que en todos hay alguien que va a volar en el avión en marzo; la segunda parte, dentro del relato de aventuras de ciencia ficción, sucede en Estados Unidos cuando llega el avión de junio y se dan cuenta de que son las mismas personas; y la tercera, en la que cada personaje de junio se encuentra con su personaje de marzo. Y con un desenlace acorde a la naturaleza humana más recalcitrante.

Esta estrategia narrativa, junto al uso de la frase extremadamente corta al lado de otras de más de 20 líneas, o la inclusión de diferentes tipos textuales (el informe, las cartas, la entrevista…) le sirven al autor para construir personajes diversos, que podrían dar lugar cada uno de ellos a una historia o novela independiente. Todos están perfectamente delimitados y, mediante la fragmentación de las historias, se presentan de forma atomizada, con la única coincidencia de ser pasajeros de un mismo vuelo. Entre ellos, por ejemplo, destacan sobre manera la construcción y caracterización de un asesino a sueldo y el escritor que escribe una historia que también llama La anomalía. Esta manera de construir los personajes y de concebir un tema no realista mediante una estructura tan marcada son reflejo y resultado directo del grupo de experimentación narrativa de vanguardia, al que pertenece el autor, denominado OuLiPo, en el que se encuentran Italo Calvino y George Perec.

Todos los personajes forman una galería en la que representan diversos paradigmas de la sociedad actual, sobre todo en la parte final de confrontación de cada cual con su cada cual, pues son la misma persona, con la única diferencia de que los de marzo han vivido tres meses más que los de junio. Es muy significativo el leer cómo afrontan el seguir con sus vidas, para terminar la historia con un caligrama muy interesante.

Uno de los rasgos que, para mí, resaltan más en la novela es el uso del humor como elemento de configuración del discurso narrativo. Este se basa en el empleo de la incongruencia para caracterizar situaciones, personajes e incluso a los mismos hechos que suceden en momentos poco esperables. En la parte central, ese humor se utiliza para explicar las posibles teorías y justificaciones que pudieran explicar el fenómeno que están viviendo, así como la caracterización de China, porque, al parecer, este fenómeno ya había ocurrido en un vuelo entre ciudades de ese país.

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es una forma de salir de la zona de confort realista que conforma gran parte de la narrativa española y acercarse a otras formas de experimentación narrativa, a la que contribuye notablemente el empleo magistral del humor); y porque apuesta por una mezcla de géneros narrativos tradicionales y, claro está, porque se disfruta mucho con su lectura mediante una aproximación a lo francés que, particularmente, me gusta mucho.