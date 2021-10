De amor y de sombra

Arde este libro, de Fernando Marías, publicado por la editorial Alrevés, es una elegía. Esta novela nos habla de una muerte y de una vida de pareja que fue y ya no será, pero queda el poso. En la contraportada se abre la compuerta de lo que va a ser: «Te incineraron con una novela mía entre las manos. Por eso escribo este libro. Hasta ese momento jamás pensé que contaría nuestra historia. Había logrado asumir el largo camino de tu final, que a veces, no sé si atreverme a decirlo, tanto deseaba que llegara, y describir aquel calvario que por encima de todo fue tuyo me habría parecido una herejía. Pero entonces supe que te incineraron con la novela entre las manos y ahí, sin retorno ni piedad, nació este libro. Yo rememorando y tú muerta. Jamás podríamos habernos figurado el día del primer abrazo que desembocaríamos tanto después en este diálogo». Una historia real de amor, muerte y desarraigo iniciada en el Madrid de los años ochenta y concluida hoy. Autobiográfica, especulativa, alcohólica, espectral... Nadie es quien soñó que sería».

La última frase es una verdad casi lapidaria: «Nadie es quien soñó que serí». A lo largo de la vida imaginamos quién seremos en un futuro. Creamos un personaje que se asemeja a nuestros sueños, pero a veces, o casi siempre, estos se rompen. Arde este libro nos habla del final de esa ensoñación, cuando ya no queda nada, solo el recuerdo, cuando las brasas se están apagando… eso es lo que cuenta este libro: una historia de amor que se rompió por un monstruo como el alcohol, una bestia que engulle sin dejar escapar.

Marías nos narra con maestría cómo surge la pareja, cómo avanza y cómo se rompe. Este libro es una crónica personal de un fantasma que atormenta y atrapa a su autor.

Fernando Marías (Bilbao, 1958) es novelista, editor e inventor de conceptos culturales. Autor de novelas como La luz prodigiosa, El niño de los coroneles, La mujer de las alas grises o Todo el amor y casi toda la muerte. En 2015 recibió el Premio Biblioteca Breve con La isla del padre. Entre sus novelas dirigidas al público juvenil destacan Cielo abajo (Premio Anaya 2005 y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2006), Zara y el librero de Bagdad (Premio Gran Angular 2008) y El silencio se mueve. De su obra, se ha llevado al cine La luz prodigiosa (adaptada por él mismo y dirigida por Miguel Hermoso en 2002 y ganadora de numerosos premios internacionales) e Invasor (Daniel Calparsoro, 2012). Fernando Marías es también el creador, editor e impulsor del proyecto de literatura fantástica Hijos de Mary Shelley, plataforma de la que surgen literatura, música, performances y monólogos teatrales.

Arde este libro se muestra como un palazo a la cabeza. Está escrito con un lirismo tan hiriente como la historia que cuenta. Fernando Marías nos adentra en el abismo de una etapa de su existencia, nos muestra sus fantasmas, sus obsesiones y todo ese mundo generado por el dolor. Esta obra es una elegía hermosa que no deja indiferente, que agita y zozobra. Fernando Marías ha escrito una de las novelas más bellas y valientes de los últimos años: un homenaje al amor y a sus sombras.