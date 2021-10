La democracia en peligro

Anne Applebaum, es profesora asociada de la prestigiosa London Schools of Económics y autora de libros que se ocupan del calvario de los judíos europeos en los países del Este. Títulos como Gulag, El telón de acero o Hambruna roja (publicados en español por Debate) la convierten en una especialista. Es colaboradora en la The New York Review y columnista en el The Whasington Post.