Ensayo de una bienvenida

Los lectores somos organismos sensibles a las circunstancias lectoras. No leemos de la misma manera un original que un libro ya editado. Por no se sabe qué, las mismas palabras ya no son las mismas. No parecen iguales los poemas publicados con elegancia y sabiduría impresoras que los poemas impresos sin gusto. Los lectores de poesía somos criaturas atmosféricas.