Del valor de los mitos

En esta fecha, 31 de octubre, en la tradición social y cultural que representa, se encuentra el Don Juan y, concretamente, la invitación a cenar del Comendador muerto en la obra (o, al menos, yo siempre me acuerdo de ella). Es un clásico del teatro y un mito de personaje que forma parte de mis recuerdos: cuando era alumno y lo tuve que leer y estudiar (Tirso, Molière y Zorrilla), y más tarde cuando leíamos la versión romántica en las clases, jugando con el verso y la seducción y también con las espadas imaginadas, disfrutándolo todos.

Don Juanes hay muchos en las artes, pero, quizá, sea la novela Don Juan (Destino, 1963; Alianza Editorial, 2019) de Torrente Ballester la que más se aleje de la interpretación formal del mito. Es así por su concepción y por sus características formales, ambas remarcadas por su fecha de publicación, pues nació «por empacho de realismo» (p.19) siendo de las que menos éxito de público, que no de crítica, haya conseguido.

No voy a abogar aquí por la evidente condición de mito que supone el personaje del Don Juan, ni por valorar su indiscutible trayectoria literaria y artística, sino por la singularidad de esta novela. Esta se basa en la interpretación que de él hace el autor, quien, en su afán de desprenderse del realismo literario de los años cincuenta del siglo pasado, acoge al personaje para plantear algo tan inefable, en principio, como entender y ejercer el amor, no como realización personal, ni tan siquiera como autoafirmación de hombría, sino como protesta ante Dios (p.162). Serán las mujeres el instrumento que utilizará para su propósito (p.163); pero no se arrogará el sexo como elemento en el haber, sino que será la conquista lo que importe. De esta forma, en la novela se considera a Don Juan como una blasfemia (p.131), quien, en su trato con los demás, pondrá de manifiesto el clasicismo determinista, las relaciones de poder, el qué dirán, el poder de la familia y, en cierta medida, la propia libertad de acción.

En su afán de alejarse del realismo, la novela estructuralmente ya se distancia al no presentarse con un único narrador, sino que los capítulos 1, 3 y 5 son narrados por un personaje desconocido, en primera persona, quien se autodescribe como un modesto intelectual de un país en el que los intelectuales ganan poco dinero (p.184); el capítulo 2, por el compañero-criado de Don Juan, Leporello, gran personaje a lo largo de toda la novela, en el que nos cuenta su propio origen increíble en tercera persona; y el capítulo 4, en primera persona por el propio Don Juan, quien recrea lo ya conocido pero con cambios y matices muy significativos. La acción transcurre en diferentes espacios, el París actual y la Sevilla y la Italia del siglo XVII, y con abruptos saltos temporales, desde el origen de los personajes hasta la actualidad del autor. Con el añadido de elementos fantásticos como personajes que perduran hasta la eternidad, al existir la maldición de que Don Juan deba redimirse y pedir perdón, y elementos sobrenaturales mucho más allá de la asistencia a la cena del Comendador muerto. Y todo ello aderezado con un humor, con un gran sentido irónico de la vida, de los sentimientos, de la religión, con el diablo y el juego entre cielo y el infierno, y, sobre todo, del amor.

Evidentemente, con esas combinaciones formales y temáticas, puede afirmarse que Torrente Ballester cumplió ampliamente su propósito y le llevó a declarar, ya consagrado como novelista, que Don Juan era una de sus obras que más le gustaba.

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? En principio por el tratamiento tan personal del mito que lleva a cabo, al alejarse del puro estereotipo machista y de su contrario, de las interpretaciones psicológicas de hombre castrado o impotente. A su vez, porque no deja de ser un excelente ejercicio literario muestra de una década, los sesenta, de una gran ebullición literaria. Y porque en la noche del 31 de octubre, en muchas de nuestras casas, puede aparecer un Comendador que nos recuerde parte de quiénes hemos sido.