Seguramente, Tono Marín (Alicante 1936-1997) podría ser considerado un ser humano atípico, pero también un fotógrafo atípico que contribuyó a crear fotógrafos, incluso a aquellos que no lo pretendían, como es mi caso, y que entendió que había que cambiar la concepción que se tenía de esta disciplina, desde su posición de hombre culto y preparado. Tono era un abogado, alto cargo en la CASE (Caja de Ahorros del Sureste), con dos apariencias o personalidades. Por las mañanas ejercía de alto funcionario y por las tardes de fotógrafo intrépido, perseguidor de la realidad y de todos sus entresijos. Cambiaba su traje con corbata de las mañanas por una vestimenta anónima por las tardes, como sus jerséis de lana y sus vaqueros. Poseía una gran habilidad para introducirse en cualquier ambiente, sin ningún temor o resquicio de vergüenza. Ir con él era verse inmerso en un mundo de oportunidades y de visiones, en el que uno se sumergía hasta las cachas. Lo que importaba era estar cerca de la cuestión palpitante. En los años de la Transición, Tono llegó a ser su fotógrafo oficial, no porque estuviera documentando para algún periódico o revista de la época, sino porque trabajaba desde su propia decisión de introducirse en este ambiente de cambio, de expresión de diferencias, que resultó con la llegada de los partidos y de la democracia. Las visitas a los mítines, en la plaza de toros o en el campo de fútbol del Rico Pérez, fueron un verdadero ejemplo de valentía y de su deseo de documentar la vida con imágenes de todo tipo, pero siempre de gran impacto visual y transcendencia. Pero Tono también fue un fotógrafo con personalidad propia, dentro de la tradición clásica de esta disciplina, se debatía entre lo documental y la búsqueda de una fotografía artística innovadora.

Nos conocimos el año 1969 por mi amistad con Manolo Manzanaro, que por entonces estaba desarrollando una pintura al óleo, tomando como motivo a las hijas de Tono. El año 1970 marché a Italia, pero seguía comunicándome con él, siendo a partir de entonces un amigo de la familia, de su esposa Luisa y, más tarde, de sus hijas. Manolo y yo habíamos creado un grupo que llamamos Plástica XX, y las exposiciones que realizamos estuvieron documentadas por las fotografías de Tono. Guardo sus fotos en varios álbumes de esos momentos, como preciosos testigos.

Por entonces yo trataba de introducirme en el mundo de la fotografía, sobre todo, por la necesidad de obtener imágenes de mis obras, esculturas y pinturas. Pero mi amistad con Tono y las largas noches vividas viéndole revelar los carretes de los días anteriores o del mismo día, y sus imágenes al positivarlas, me llevó a interesarme por el mundo de la fotografía con mayor profundidad, con todo lo que esto conllevaba. La necesidad de habilitar una pequeña habitación con las condiciones para revelar, adquirir una máquina de fotos de cierta calidad, una Pentax, una ampliadora, bote de revelado de negativos, papeles…, etc, etc.

Hablar de Tono Marín es hablar de una persona con un ansia de ser, de protagonizar los momentos que la fotografía puede darnos. Su aventura existencial en simbiosis con su labor investigadora era lo suficientemente importante como para posicionarse como el promotor de la fotografía en esos años en Alicante. Su carácter era, todos los que lo conocieron lo saben, amigo y conciliador con otros fotógrafos que acudían con asiduidad a su casa. Algunos de los nombres que hoy consideramos fotógrafos en Alicante contaron con su amistad.

Su fotografía más renovadora, más creativa, estaba basada en la técnica del collage. Las imágenes que sacaba de la realidad eran intervenidas con algunas de sus formas o símbolos más emblemáticos, sus gaviotas, creando cierto contrate que rompía con las expectativas de la imagen fotográfica de la época.

De la misma manera era un transgresor a la hora de revelar sus negativos. No seguía las instrucciones al uso de los prospectos, forzaba los procesos de revelado al extremo sin respetar las temperaturas recomendadas, forzando los negativos, y forzando la desaparición de las gamas de grises, solo con el blanco y negro, siendo el punto negro, el grano, un distintivo de algunas de sus imágenes, al lado de otras fotos de gran precisión en los diferentes tonos.

Tono también buscaba su expresión en la pintura o, al menos, lo intentaba, pues era su obsesión entrar en los diferentes campos del arte. La amistad con artistas plásticos le hacía apreciar el trabajo del pintor, pero además se inscribía en este mundo adquiriendo y absorbiendo libros de arte de todas las épocas. Sin embargo, como contraposición o conclusión a toda esta información, encontró en su mundo de imágenes, de instantáneas de la realidad, un tema que fue su mejor campo de desarrollo como mirador de la vida. Este coincidió con el cambio político y lo que esto conllevó para nuestra sociedad. Los nuevos rostros de estos políticos, sus imágenes, eran algo que la sociedad misma reclamaba. ¿Quiénes eran estos personajes nuevos que invadían los diarios en tan diferentes posturas y retratos, algunos en primerísimos planos? Los Felipe González, los Carrillo, la Pasionaria, Fraga…, y cómo no, los alicantinos, Enrique Cerdán Tato, Pepe Beviá, Pilar Bravo, Segundo García…, que se habían quedado en el olvido, pero que habían sido los promotores de la sociedad del cambio en una época pasada, reciente, muy complicada. En aquel momento de nuestra historia como pueblo, como sociedad, alguien debía tomar el testigo de ser el alma de ese cambio, de esta nueva ruta. Y fue Tono Marín el que se implicó en esta nueva etapa, al descubrir el interés mediático de estos nuevos rostros y sus aspectos mundanos, ensalzándolos o, a veces, poniéndolos en cuestión, con instantáneas que no buscaban aplaudir a estos nuevos líderes del discurso, sino mostrarlos como lo que eran, seres humanos con todas las contradicciones de cualquier ser común, solo que ahora eran estos los que reclamaban el interés del público.

Mi relación con Tono y Luisa fue siempre de amistad sincera y colaborativa con nuestras pasiones, hasta el punto de que Tono conocía a fondo todo mi trabajo, pues o yo iba a su casa a mostrárselo o él venía a mi estudio a hacerme fotos o a que yo le dibujara. De esta relación guardo, como es lógico, todo un recuerdo traducido en álbumes de cooperación y afecto.

De vez en cuando le mostraba a Tono algunas de mis fotos, pero siempre desde la distancia obvia entre un entusiasta y un profesional como él. Cuando expuse en el museo de Arte Contemporáneo de Elche, realicé unas diapositivas de algunos lugares de la ciudad, algunos, hoy, desparecidos. Y la reacción que tuvo Tono fue que se sorprendió por las vistas que había seleccionado.

Pero si tengo que seleccionar, entre tantas vivencias, lo que más me queda como recuerdo de Tono y que me define a mí mismo, fue una frase que me dijo viendo mis últimos trabajos: «Cuando por fin acabo de entender tus obras, me sorprendes con otras, para mi, incomprensibles, que sé que necesitaré tiempo para llegar a comprender». Esta afirmación demuestra cuál era su interés en entender cualquier aspecto del arte, no quedarse en lo superficial, sino ir más allá de lo representado hasta llegar a saber el porqué de esas obras.

Así, en sus fotos, Tono intentó siempre ser coherente con un gran compromiso consigo mismo, pero sin duda con esa intención de transmitirnos su visión, de mostrarnos sus inquietudes más profundas, producto de una mente que no se conformó nunca con lo establecido y que, en momentos transcendentes para todos nosotros, supo ver, estaba cualificado para ello, todo un magisterio sobre el reportaje de la actualidad política y social, que todos vivimos, dejándonos un documento incuestionable para la historia de esta ciudad.

Pero la vida es cruel muchas veces, pienso, innecesariamente, pues su existencia se cortó cuando tenía tantas cosas que contar, tanta vida por describir. El misterio de la vida, algo que Tono siempre buscó, quedó en suspenso para que otros, fotógrafos, artistas, espectadores, recogieran su legado, el de un ser que veía el mundo a través de la lente de una cámara de fotos.