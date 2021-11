El «eco-thriller» de una Nobel

Olga Tokarczuk obtuvo el Premio Nobel en 2018. Reconozco que yo no había leído nada de ella, pero eso de bueno tienen estos premios: dan a conocer autores y obras. Así que, cuando mi librera me ofreció Sobre los huesos de los muertos (2009; Siruela, 2019), diciéndome que era de misterio, no pude decir que no: Nobel, misterio y el exotismo provinciano que me supone el leer a una autora polaca de mi generación. Todo se convirtió en una combinación irresistible. Y, como suele pasar, la librera acertó de pleno.

Bien es verdad que está planteada como una novela de misterio en la que suceden diversas muertes de hombres, representantes de un orden patriarcal, relacionados con el mundo de la caza, algo así como «eco-thriller», pero -y aquí aviso a los amantes del género- eso no es más que el establecimiento de un hilo narrativo que cohesiona todo lo que comporta la novela. Desde el primer capítulo, el centro es el personaje de la anciana: «He llegado a una edad y a un estado en que cada noche antes de acostarme debería lavarme los pies y arreglarme a conciencia por si tuviera que venir a buscarme la ambulancia» (p. 11). Narrada en primera persona, nos cuenta y nos describe todo lo que le rodea, tanto personas, cosas, paisajes, geografía, como el amor a la naturaleza y, en especial, a los animales. Todo ello mezclado con abundantes digresiones en las que, mediante un humor basado en las incongruencias más evidentes y liberada por su estado y edad, da rienda suelta a toda una filosofía de vida que ella basa, por un lado, en el estudio y en la interpretación de los astros («Y una cana mía, en cuyos átomos se conserva la memoria de los inicios de la vida, de la catástrofe cósmica que dio origen al mundo» p. 133); y, por el otro, en los versos del poeta decimonónico William Blake, pues está traduciendo su obra al polaco con la ayuda de un antiguo alumno, cuyos versos aparecen diseminados tanto a lo largo de la novela, como en las citas que anteceden a cada capítulo.

La novela es, como yo lo llamo, de lectura lenta, pues, aunque los capítulos no son muy largos, hay abundancia de párrafos muy extensos y de frases cadenciosas que la alejan de los estereotipos estilísticos del género; a lo que también contribuye la progresión temática, ya que es muy pausada y parca en el esclarecimiento de los asesinatos por parte de la policía, mientras que nos deleita con todo lo demás, en especial con la abundancia de excelentes digresiones, como la relativa al Síndrome de Venus perezoso (p. 198) del que constato su veracidad. No obstante, existe una adaptación cinematográfica polaca con guion de la propia autora, Spoor (El rastro), centrada en los elementos de acción de la historia, y que optó al Óscar como mejor película extranjera.

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es un ejemplo de construcción de personaje perfecto desde un solo prisma (yo ya he incorporado a Janina a la galería de importantísimos), además de que muestra cómo los géneros, en este caso el de misterio y el ecologista con trasfondo filosófico, pueden imbricarse y satisfacer a lectores de los llamados exigentes. Y porque leer novelas de otras culturas, y más con un Nobel a su autora, siempre suma en nuestro bagaje cultual y se proyecta en lo que vamos siendo.