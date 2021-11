Manuel y Tomás Martínez Blasco y la cultura universal

Hablar sobre estos dos hermanos, arquitectos, teóricos y gestores del arte, Manuel (Elche, 1922-2001) y Tomás (Elche,1922-2013), es hablar de dos personalidades importantes para la cultura de esta provincia. Un ejercicio de memoria que implica una reflexión sobre el interés que la cultura tiene en nuestra vida. Ellos fueron muy conscientes de este hecho, y trabajaron por este único interés en un momento de nuestra historia muy complejo. Con tal acierto y criterio que su influencia positiva todavía se refleja en el haber de nuestras instituciones.

Pero, ¿quiénes eran estas dos personas, y cuál fue su trayectoria personal? ¿Cómo influyeron en la gestión de las artes, tanto en su Elche natal como en todo el ambiente cultural de la provincia?

Tomás era arquitecto y matemático, Manuel, aparejador. Ambos eran unos grandes analistas, críticos, ensayistas, historiadores…. Hermanos gemelos, mantenían un perpetuo diálogo, uno de ellos comenzaba a hablar y el otro continuaba de manera que los dos aportaban. Casi con un método socrático de pregunta respuesta desarrollaban las ideas que suscitaba esta conexión, de tal manera que lo analizaban todo, obras de arte, arquitectura, un poema…, desde todas las ópticas posibles, inscritos en el arte de su tiempo, pero también en el Barroco, el Renacimiento, el arte de cualquier tiempo. Analistas e investigadores se especializaron sobre todo en las artes plásticas, pintura, escultura y arquitectura. Y consecuentes con sus ideas, estudiaron a los artistas cuya presencia era importante en su ciudad, Elche, y en la provincia. Podemos destacar su análisis sobre uno de los autores más emblemáticos en nuestra historia, Nicolás de Bussi, (1640-1706), un arquitecto barroco, diseñador y escultor, cuya obra podemos admirar en la Basílica de Santa María de Elche, en el diseño de su portada y de su interior. Y en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro de Aspe, donde se puede apreciar perfectamente su diseño exquisito en la cantería en su portada, con los símbolos herméticos de los constructores de catedrales de Occidente. La investigación de los hermanos Martínez Blasco nos sitúa en la España Barroca, cuando los artistas de toda Europa, de Italia, se integraban en la construcción de estas grandes obras.

Además de esta mirada al pasado era evidente su preocupación por el arte de sus contemporáneos. Sus reflexiones y diálogos sobre el arte de la provincia y su relación con el arte universal se concretaron en varios libros sobre el arte en Alicante, entre ellos el titulado Las Artes Espaciales. Concienzudos análisis sobre los artistas más relevantes en los diferentes campos, el paisaje, el retrato y la escultura…

Pero, como ya he señalado, no se quedaron en la teoría, también fueron los promotores de eventos transcendentales para iniciar nuestro camino hacia la modernidad. Organizaron en el año 1971 la exposición que marcó un hito en Alicante ciudad y provincia, la muestra conjunta de Juana Francés, Eusebio Sempere y Arcadio Blasco, en la sala de la torre provincial de la CAPA (Caja de Ahorros Provincial de Alicante). Esta exposición de los artistas que en ese momento eran nombres destacados en el ámbito nacional reconocía y daba importancia al arte hecho por alicantinos, en una de las mejores salas que en ese momento existía en el ámbito expositivo nacional, con el resultado de una gran proyección de la cultura de Alicante. De esta exposición se podría hablar mucho, por lo que significó, pues quizás era el momento histórico y político para reivindicar el arte producido en nuestra provincia, haciéndose eco de la repercusión de nuestros artistas y, sobre todo, teniendo el valor de promover la presencia femenina en el arte, con la pintora Juana Francés.

De los valores individuales de cada uno de estos dos hermanos también se puede hablar, pues no sólo intervinieron en su ciudad, en la defensa innegable de los valores del Misteri de Elche, del cual Tomás fue uno de sus principales impulsores y patrono, sino también hay que afirmar su labor como director del departamento de Artes plásticas del Instituto de Estudios Alicantinos, actual Gil Albert. Una gestión basada en la excelencia que tuvo un efecto muy importante sobre la cultura plástica alicantina, promoviendo actuaciones como la creación de un certamen para la adquisición de obras de arte, con la consiguiente exposición en el castillo de Santa Bárbara. Este evento marcó un antes y un después en la promoción y la comprensión del arte en esta provincia. Producto de esta gestión es el enriquecimiento de la colección de arte de la Diputación de Alicante, un patrimonio que nos remite a nuestra historia particular y a la del arte universal.

Mi participación en estas exposiciones colectivas, y en otras individuales que comencé a realizar a finales de los sesenta, motivó el establecer una amistad con Tomás y Manuel. Conectamos en seguida, por su interés por mi obra y el mundo de la creación artística, y mantuvimos esta relación hasta el final de sus días. Ellos estuvieron presentes en casi todos mis eventos expositivos, algunos en Elche. Su amistad me hacía acercarme con asiduidad a esa ciudad tan amada por ellos. Y, en algún momento en los años setenta, me reclamaron para ser miembro del Instituto de Estudios Alicantinos en la parte de cultura. Cosa que me sorprendió, pues yo mismo me consideraba demasiado joven. Pero ellos pensaban que era el momento de incorporar a gente nueva sin importar su edad. Así entramos como nuevos miembros Lorenzo Hernández Guardiola, como historiador, y yo, como artista plástico, fundamentalmente, como escultor. Allí permanecimos hasta que se instauró el Instituto Juan Gil Albert, realizando trabajos de investigación y alimentando propuestas en pro del arte alicantino. Quizás de esta convivencia me viene el deseo de promocionar el arte de nuestra tierra, siguiendo el modelo de estos dos profesionales y teóricos del arte.

A lo largo de los años, no dejé nunca de estar en contacto con ellos en diferentes momentos de mi trayectoria. Para mis muestras en Madrid y en Italia escribieron textos sobre mis obras que recuerdo y conservo con verdadero cariño, pues significaron un impulso para mi creatividad. Una de mis últimas visitas a la ciudad de Elche, en la que puede estar con ellos, fue en la inauguración de una de mis esculturas ubicada en la plaza detrás del teatro. Y poco después, cuando invité a Tomás para participar en un debate en la exposición, que se celebró en la Lonja del Pescado, sobre la obra de Pérez Pizarro.

En la vivencia de estos años con ellos, entendí el necesario esfuerzo y trabajo que estos dos personajes realizaron, y que hoy es un imprescindible para realizar cualquier análisis de nuestro arte y nuestra cultura. Aunque tengo que reflejar, no sin cierta pena, que este ejemplo hoy no se ve continuado y que parte de su trabajo ha quedado un tanto oculto a causa de la abulia injustificada de esta sociedad olvidadiza. Tanto Tomás como Manuel tuvieron una visión amplia de la cultura de su tiempo. Fueron amigos de investigadores, escritores, como José María Soler, Ernesto Contreras, Paco Pastor, Gonzalo Fortea…, como de muchos artistas, algunos de ellos íntimos: Arcadio, Sempere, Juana Francés, cómo no, Sixto, el Grup d´Elx, Toni Miró, Alcoiarts, Adrián Carrillo padre, José Antonio Cía, Segundo García, Mario Candela y un largo etcétera de artistas.

De sus publicaciones podemos destacar Mediterráneo Picasso, 1996; Alegato en defensa de un «Misterio de Elche» de origen medieval, 1994; Vida y obra del adepto Nicolás de Bussy, 1983; Investigación en la plástica alicantina, 1980; Las artes espaciales, 1975, cientos de artículos en prensa y revistas especializadas e importantes colaboradores en el diario INFORMACIÓN.

Entre sus obras arquitectónicas destacan el hotel Huerto del Cura, el Museo Mariano Benlliure de Crevillent, la restauración de la Casa Modernista de Novelda, o el Museo de Arte Contemporáneo de Elche. Tomás también fue el arquitecto, junto a su sobrino Tomás Martínez Boix, de la última remodelación del Gran Teatro, de las Carmelitas, del albergue juvenil de La Florida de Alicante, o del Teatro de Monóvar.

Supongo que el paso del tiempo debe hacer justicia a quien ha realizado una gestión importante para la sociedad, en el estudio y promoción de nuestra historia y nuestro arte, pero también a quienes han sido capaces de unir a una sociedad, la de la cultura, como pocas veces se ha conseguido, con admiración y respeto. El espacio de estas intervenciones en Arte y Letras no me permite citar más que una pequeña parte de su inconmensurable trabajo en los varios campos en los que investigaron. Pero me gustaría, al menos, transmitir el ejemplo de compromiso de estos personajes con la cultura, el arte, y, en consecuencia, con la vida en toda su dimensión.