Una oscuridad convergente

Fue ella, Cristina, la que me habló de él, Jon. Ella es Cristina García Pascual, catedrática de filosofía del derecho y directora del Aula de Literatura de la Universitat de València. Él es Jon Bilbao, ingeniero de minas y escritor. Su última novela se llama Los extraños y la acaba de publicar Impedimenta. La cuestión es que la poesía y la prosa están hechas de palabras, pero, también de silencios. Y Jon Bilbao es un maestro del silencio.

Los extraños es un monumento al silencio en la narración. Ese es el arte de Jon Bilbao. El escritor lo sabe y lo hace explícito: «Se hace de nuevo el silencio. Como dice Katharina, en silencio todo se siente más». En efecto, en silencio todo se siente más, las palabras y la música también están hechas de silencio. Pero Jon Bilbao, precisamente porque domina los silencios, tiene pudor ante una declaración que pueda sonar demasiado enfática. No quiere que la frase suene a lapidaria e integra la afirmación en el propio relato, camuflándola con disimulo. Lo que Katharina en silencio siente más es «la humedad de la casa, el picor del polvo en la nariz, que te mantiene al borde del estornudo». Pero no es sólo eso, porque es ese silencio y no otro el que hace que el compañero de Katharina sienta «la tensión en la espalda, entre los omóplatos, concreta y punzante, como si alguien lo pellizcara». Una tensión que el lector siente a lo largo de los continuos silencios de la novela. De manera que su imaginación no puede dejar de rellenar todos esos blancos, esos mutismos, que retumban con fuerza, suspendidos en su cabeza. Esa es la magia del suspense.

Jon Bilbao ha aprendido la magia del silencio en los cuentos de sus maestros, Melville, Poe y, sobre todo, Maupassant. Y en las dos recopilaciones que he leído, Como una historia de terror y Bajo el influjo del cometa (ambas en la editorial Salto de página) demuestra que es más que un alumno aventajado. En muchos de esos cuentos, también en el cómic La auditora (publicado por Astiberri con dibujos de Javier Peinado) y en Los extraños el tema fundamentas es «el otro». Y muchas veces, la pareja frente a otras parejas y el nacimiento del deseo en «una oscuridad convergente».