Rosa Regàs: «No hago caso de un consejo sin que haya pasado varias veces por mi mente»

El valor de la protesta ha sido una constante en su vida. ¿Por qué temas o cuestiones protesta hoy Rosa Regàs?

Por el incumplimiento de la ley de la memoria histórica. Por el deseo no disimulado del poder al no vincular las pensiones a la Constitución, como pide la justicia y el pueblo. Por el brutal enriquecimiento de los ricos de este país en tiempos de pandemia. Por la situación laboral precaria de hombres preparados, no preparados, con mayor exageración aún de las mujeres y ya no hablemos de los jóvenes, que alcanzan unas cifras de paro vergonzosas. Por la falta de preparación política de los que van a dedicarse a la política. Por los planes de estudio tantas veces irracionales. Por el mimo excesivo con que se educa a los niños y niñas en casa. Por la poca importancia que se da al delito de abuso sexual en profesores y curas; y por el poco caso que la policía y las leyes hacen en general a las mujeres y niñas ultrajadas sexualmente y el leve castigo que merece el ultrajador. Porque no se vinculan las pensiones a la Constitución y se favorece la privatización…. ¿Sigo?

Viajar es otra constante en su vida. Antes de la pandemia fue a China para impartir conferencias. ¿Cómo retrata su país a una persona que lo desconoce por completo y quiere saber algo sobre él?

He viajado cuatro veces a China. Depende del tiempo de que disponga y de la necesidad que tengan de conocer, pero en general acostumbro a citar anécdotas y explicarlas para que no generalicen a toda la población y a hechos históricos que definen un poco a los habitantes de hoy. También utilizo canciones sobre mi país que vienen de antiguo y no cambian o cambian muy poco, procurando dar las razones que creo que han provocado la historia y lo mismo hago con mis opiniones. Por ejemplo, si digo que los españoles carecemos de conocimiento y respeto por nuestro pasado y tenemos una muy débil capacidad de protesta, explico que, según creo, se debe a los 40 años que nos ha tenido sometidos el franquismo sin dejarnos hablar del pasado y prohibiéndonos cualquier tipo de protesta.

Su amiga Anna Freixas acaba de publicar Yo, vieja, un libro que reivindica la vejez como una etapa más de la vida, esplendorosa. También escribió La hora de la verdad en donde retrata el paso del tiempo y recuerda que la vejez no es un punto final. En la entrega del Premio José Luis Sampedro reivindicó los reconocimientos porque ayudan a pensar a los mayores que no todo está acabado. ¿Le tienen menos en cuenta profesionalmente ahora que cuando ganó el Planeta, por ejemplo?

Cuando escribí La hora de la verdad me quise convencer de que era anciana, aunque no lo logré. Me cuesta aún hoy en día, pero se me olvidó decir entonces que hay hermosas cosas en la vejez, aunque es muy dura si se pasa una pensando todo el tiempo en la juventud que ya no tiene. Por supuesto, ganar el Planeta del 50 aniversario merecía mucha atención mediática; ahora yo no hago nada para merecerla, solo breves intervenciones y conferencias o actúo como jurado de premios literarios, pero no he escrito una novela desde 2013, creo. Esto no es tan importante como ganar el Planeta del 50 aniversario... En el resto de España sí me tienen en cuenta, otra cosa es en Cataluña donde todo el mundo sabe que no soy independentista. Esto va así, este es muestro mundo, pero la ventaja de la edad es que ya no nos importa, porque en la medida de nuestro trabajo, que ha descendido por la edad, sí que nos hacen caso.

Las revistas y periódicos escritos han bajado sus ventas. La gente se informa a través de las redes. Curiosamente, la venta de libros digitales sigue siendo baja en comparación a la de papel. ¿Por qué cree que esto es así?

La venta de libros aumenta. Se diría que la pandemia ha hecho muchos nuevos lectores y ha acelerado la lectura de los que ya lo eran. En cambio, bajan las revistas de cotilleo -que ya tienen sustituto en las redes- y los periódicos que tienen sustituto en periódicos digitales, sin grandes capitalistas como propietarios o financiadores, que todo parece indicar que son los que exigen lo que hay que publicar.

Si leemos sus artículos o libros de ensayo, así como las ideas que ha defendido durante toda su vida, parece imposible encontrar alguna traición a su ideología. No podemos decir lo mismo de otros escritores. ¿Por qué cree que algunos se vuelven conservadores con el paso del tiempo?

Claro que hay conversiones honestas, pero muy pocas. En general es por falta de convicción, por escaso conocimiento y menos curiosidad. Hay quien defiende ideas con la seguridad de que obtendrá con ellas sus réditos. Creo que debe ser por esto, si no se entiende muy poco.

¿Qué podríamos recuperar de la enseñanza de los maestros republicanos?

¿Recuperar de la enseñanza de esos maestros? No olvidemos que ellos no nacieron así, un gobierno les marcaba el camino, como debe ser. Por ejemplo, podríamos recuperar el amor al estudio, hacer entender al alumnado la importancia del conocimiento y la de su parte social, el cultivo de la memoria, la constancia, el uso de la palabra, la concentración y el interés y otras muchas capacidades fundamentales de gran ayuda para la adquisición de conocimientos y su forma de mantenerlos en nuestra mente. Además, mantener el amor, el aprendizaje y la visibilidad constante en cualquier momento del proceso de conocimiento a la poesía, al latín y al griego, a la música y al sentido común, tan indispensable para aprender.

¿Cuál cree que es el futuro de la monarquía?

Nadie sabe lo que España puede ser en cualquier momento empujada por historias de corrupción, que nada tienen que ver con ser o no ser monárquico o republicano. A veces que un rey sea millonario hace cambiar de opinión a alguien, sin embargo, ser monárquico o ser republicano no tiene nada que ver con esto. Si se defiende una monarquía, aun siendo el rey presuntamente culpable de delito sin ser acusado ni juzgado, no quiere decir que se es monárquico, sino más bien que se es partidario de quienes logran evitar que se acuse o denuncie al rey. Se es monárquico por estas razones o parecidas, por tradición o por otras tan frívolas como que se es amigo de la realeza y sus allegados. Se es republicano por razones más sabias, más justas y más modernas, es decir, más en consonancia con estos tiempos donde hay más democracia.

Me gusta mucho su reivindicación del término «criterio» y la necesidad de practicarlo a diario. ¿Cómo ejercita ese criterio?

De la única forma que sé: no creo en nada ni en nadie, ni en lo que diga una autoridad política o histórica, ni familiar ni religiosa; no hago caso de un consejo o una orden sin que antes haya pasado varias veces por mi mente y mis conocimientos. Es así como me defiendo de falsas y todopoderosas influencias de las que nuestro mundo está lleno, y es de ahí de donde han nacido tantos aspectos de mi vida llenos de paralizantes dudas mientras que otros pocos, bastantes, me han convencido hasta las raíces: y en ellos confío, de ellos vivo.

Recientemente le concedieron el premio Socia de Honor de la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Supongo que este tipo de reconocimientos, en el que además escuchó un emotivo discurso de su hijo, sirven para darse cuenta del buen juicio y criterio que supone defender los valores republicanos y la memoria histórica.

El discurso de mi hijo, que hablaba en representación propia, claro, pero también de todos sus hermanos, me emocionó por lo que dijo de los exiliados, que fue muy hermoso. Habló de nuestra vida en común pasada y actual, de nuestros valores compartidos. Su testimonio me sirvió de consuelo al saber que mis hijos agradecían todos los valores que les he transmitido, por complicado que pareciera a veces. Por otro lado, por más que me doliera, siempre me he sentido orgullosa de pertenecer a los derrotados de la guerra civil. Ser socia de honor de la Asociación de Descendientes del Exilio Español es uno de los títulos que más emoción y orgullo me produce.

¿Qué libros o autores le interesa leer en estos momentos?

Cualquiera que me recomiende un amigo. Por ejemplo, entre los mejores de este año, cada cual con sus particularidades, novelas como Horas muertas, de José Antonio García Vela; Arde este libro, de Fernando Marías; La drecera -en catalán-, de Miquel Martín Serra; EM, de Kim Thúy, entre otras. El fascinante Mapa secreto del bosque de Jordi Soler, y el espléndido viaje del libro El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Pero, sobre todo, me he volcado en los autores universales del siglo XIX: rusos, franceses, griegos, americanos, británicos, todos los que han caído en mis manos, cuanto más desconocidos, mejor.

Ha sido responsable de la primera edición en 1969 de un libro tan importante como La filosofía y su sombra de Eugenio Trías. Por entonces se publicó en Seix Barral gracias a su mediación con Carlos Barral, uno de los editores más abiertos que ha conocido, según sus palabras. Hace poco se reeditó en Galaxia Gutenberg con un epílogo suyo. La Filosofía sufre de nuevo recortes con la LOMLOE, ¿qué te parece?

Estoy enterada de la cuestión y me parece horrendo. La Filosofía es fundamental para formar el criterio, para detenerse a pensar, argumentar, para cuestionarlo todo. En mi juventud disfruté mucho aprendiendo Lógica matemática. No puedo entenderlo y pediría a quienes toman estas decisiones que recapaciten. Un plan de estudios que resta presencia a la Filosofía roba a la juventud lo más fundamental del aprendizaje: pensar con rigor y sentido crítico. Apoyo firmemente el estudio de la Filosofía en todas las etapas, desde la ESO hasta Bachillerato. Y si puede ser desde pequeños, mejor.