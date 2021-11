David Ferrez o una poética del deshielo

Estos veintinueve textos poéticos, que dan continuidad a su opera prima titulada Sudores sin fruto (I Premio DRAPS de Poesía Social, Paralelo Sur Ediciones, Barcelona, 2019), proponen una lectura «radicalmente» histórica de la cotidianeidad capitalista que nos ha tocado vivir. De ahí que la (re)construcción de la realidad llevada a cabo por ese yo poético imposible, una realidad soñolienta y desangrada por la página, se encuentre desabrigada por la economía de mercado, los dioses sin número y las apreturas de una práctica ideológica apenas visible. Una serie de poemas breves que dan inicio a la muestra orientan nuestros pasos hacia el cuestionamiento de su propia vida como construcción histórica. Que no deja de ser –al fin y al cabo– un cuestionamiento del discurso literario como inveterado artificio: sobre ese horizonte ideológico de la producción, afilada extensión bajo la nieve, se posa la mirada helada de nuestro poeta. Herencia, por ejemplo, escenifica esta cuestión sin ningún tipo de duda: «Mi nombre y mis apellidos / no me pertenecen. / Mi identidad y la muerte / las tengo por herencia». Aquí, podrá verse con claridad, pierde fuerza el espesor ideológico: el bautismo capitalista de la individualidad histórica. Otros títulos como Ultraje, Incógnita y Solo refuerzan estas posiciones bien delimitadas con versos tan deslumbrantes como: «Puedo escuchar la voz que me habita, / sangre a golpe de martillo».

Será entonces, toda vez deshechos los brazos de la fiebre, cuando el deshielo saque a relucir esas «contradicciones ideológicas» que veíamos más arriba. Porque, verdaderamente, Ferrez Gutiérrez se defiende con soltura en el verso corto y la conceptualización de esta problemática ideológica. De hecho, no renuncia al giro brechtiano y la pulsión pasoliniana. Posibilidades –por cierto– que anticipan los prometedores nuevos caminos de su poesía. En cualquier caso, hace gala de una educación sentimental otra que remite directamente a las aulas y los bares de Granada. Un aprendizaje inscrito en la escuela desarrollada en esta ciudad a partir de los años ochenta y con el magisterio –de fondo– del profesor Juan Carlos Rodríguez. Y pensará el reseñista malhumorado, tan afín a los cerrados y atemporales esquemas del positivismo, que no se ocupa el autor de aquellos leitmotivs fundamentales en la existencia, destinados –claro– a salvaguardar la coraza de un humanismo displicente, su secreto y esencial jardín de la intimidad privada. Mientras que, por el contrario, son sus temas –infancia, memoria y pérdida– quienes sostienen el fuste de una poética seria.

Dice Martín Gijón, nuevamente en su introducción, que escribir es una forma de mirar. Así (re)construye Ferrez Gutiérrez el sentido ideológico de una realidad compartida, los despojos de nuestra miseria cotidiana: desde el propósito de otra realidad posible, desde el propósito de otra escritura posible. Precisamente, una alternativa a la hora de ver la literalidad material de los textos. Señalemos, al hilo de estas palabras, los versos iniciales de Crepúsculo: «Desde la orilla te observo, / altivo burgués, intocable». Que no se trata del frío. Más bien –podría decirse– consistiría en sublevarse contra el modo de ver el frío que nos han enseñado, el modo de leer y escribir en los gélidos contornos de un canon académico dócil. Esta poética del deshielo singulariza a David Ferrez en el presente de nuestro panorama poético. Una trayectoria que, pese a la brevedad y juventud de sus pasos, ya ha sido recogida en diversas revistas y antologías, como muestra Cuando dejó de llover. 50 poéticas recién cortadas (Sloper, 2021). Merece la pena poner fin a estas líneas con unas famosas palabras de don Dámaso Alonso (también malhumorado, si tales cuidados la ocasión requería) en defensa de Blas de Otero: «Estoy harto de versos barbilampiñados, y a veces una chispita bardajillos». Aunque el maestro seguía a lo suyo, arraigando y desarraigando la esencialidad de la palabra poética. Amén.