Jean Loup Sieff, la belleza subversiva de las emociones

Capital de la vanguardia

Presentamos hoy en el PhotoSoul a Jean Loup Sieff (1933 -2000), uno de los grandes fotógrafos de todos los tiempos. De ascendencia polaca, nace en París que era considerada la capital de la cultura europea de vanguardia; empezó fotografiando muy joven, de forma amateur que es otra de las características habituales de muchos de los grandes fotógrafos de nuestro tiempo. Las crónicas de la sociedad de mitad del siglo XX lo consideraban frívolo y superficial, y dijeron de él que se había dedicado a vivir dulcemente trabajando como gigoló en la Rivera francesa, antes de dedicarse plenamente a la fotografía.

Su amistad con Richard Avedon le conduce a hacer de modelo junto a una de las mas grandes maniquíes de todos los tiempos, la británica Jean Shrimpton, conocida en todo el mundo como the shrimp (la gamba), mucho antes de que se acuñara el término top model. Esta unión les procuró un gran trabajo, realizado en Grecia, a mitad de los años sesenta.

«La belleza es subversiva y conmueve con todo su poder». Es una frase que abanderaba.

En 1954 había debutado para varios periódicos como reportero gráfico, así llegó a las puertas de la revista Elle, donde continuó realizando reportajes para luego acceder a fotografiar las colecciones de moda de los grandes modistos, después de recorrer el mundo trabajando para la Agencia Magnum. La creación en la fotografía, según él, iba más allá de la experiencia bresssoniana de plasmar los instantes fugaces de la vida o la creación del documento gráfico imperecedero.

Niño prodigio de la plantilla de Elle entre 1955 y 1959, su colaboración con Magnum tuvo lugar a partir de ese mismo año, 1959, en el que jugó cartas de riesgo al emigrar a Nueva York, donde se estableció como free lancer.

Niépce

En 1959 recibe el premio Joseph Nicéphore Niépce, el mas importante de cuantos se entregaban en Francia, destinado a celebrar la mas elevada excelencia fotográfica.

A raíz de este premio, consiguió trabajar en 1961 para Harper´s Bazaar que era, junto a Vogue, una de las biblias de la Moda, las editoriales donde todo fotógrafo aspiraba a acceder. Una vez establecido en Nueva York, trabajó, además para otras grandes revistas de la época como Tween, Look y Esquire. A su regresó a París, a finales de los sesenta, las revistas mas destacadas le abrieron las puertas.

Sus imágenes captaban lo efímero para transformarlo en una realidad perdurable, representada con un cuidadoso estudio de la iluminación, expresando determinadas emociones captadas en los momentos de inspiración durante las sesiones fotográficas o bien durante el periodo de sus reflexiones personales, caracterizándose por el triunfo absoluto de la belleza, articulando al mismo tiempo un discurso sobre la sociedad contemporánea en donde predominaba un eficaz método de trabajo basado en lo emocional.

Hitchcock

Gran amante del cine, una de sus series más importantes fue la realizada con Alfred Hitchcock persiguiendo a la modelo Ina Balke, haciendo un guiño a la película Psicosis. Cuando Sieff le propuso la idea, el maestro del suspense estuvo encantado: «Excelente -dijo-, me encanta estrangular jovencitas a primera hora de la mañana, me pone de buen humor para todo el día, puede usted contar conmigo». Fue este un periodo que satisfizo mucho a nuestro fotógrafo pues disfrutaba trabajando en un amplio e inteligente registro, disfrutando de un sutil sentido del humor, donde se fotografiaba algo más que vestidos anodinos, según su propia confesión.

“… existen emociones puramente formales, bien iluminadas y con el volumen preciso; otras emotivas y sensuales, suscitadas por algunas personas pero todo ello forma parte absoluta del intelecto. La fotografía tiene capacidad para poder expresarlas y representar todo tipo de emociones, creando sensaciones absolutamente nuevas, según quien mire», dijo.

Jean Loup Sieff concebía la fotografía como una unión de géneros abiertos, los que combinaba bajo su mirada entre la vanguardia y el clasicismo, consiguiendo traspasar los limites de la ortodoxia.

Nureyev

Maestro de los contrastes dramáticos, cultivó infinidad de disciplinas, utilizando el gran angular como elemento de transgresión, así sus fotos no resultan en modo alguno fuera de contexto. Sus brillantes composiciones aparecen dotadas de exquisita elegancia. Con un método de trabajo basado en la cercanía física y emocional, implicándose habitualmente con sus modelos, creando lazos amistosos, pues pensaba que así conseguía no ya mejores imágenes, sino excelentes imágenes. Gran apasionado de la danza realizó infinidad de trabajos en este ámbito, en la Escuela de la Ópera de París, trabando amistad con el gran bailarín ruso Rudolf Nureyev, con quién realizó memorables sesiones fotográficas. Retrató, además, a grandes personalidades del arte y la cultura internacional como Catherine Deneuve, François Truffaut, Alfred Hitchcock, David Bowie, Karl Lagerfed e Yves Saint Laurent, entre una extensa lista de celebridades.

Muchas de sus fotografías se han convertido en iconos donde destaca una sesión que realizó para Yves Saint Laurent en la que fotografió al celebre modisto totalmente desnudo, lo que era impensable para el momento: año 1971.

Otros premios

Poseedor de importantes premios, en 1981 fue nombrado Caballero de la Legión de Honor, distinción que cada año el Gobierno Francés concede a personalidades de relevancia; un año después fue el encargado de fotografiar París para Médicos sin Fronteras. En 1992 recibió el Gran Premio Nacional de fotografía entregado, igualmente, por el Gobierno de Francia.

Esta representado en las colecciones de arte de infinidad de museos alrededor del mundo como el Centro Pompidou de París, el Museo Ludwig de Colonia (Alemania), el Museo de Arte Contemporáneo de París...

Son numerosas las editoriales que han editado su obra entre las que he de destacar la completísima monografía que, en una lujosa edición, publicó la célebre editorial alemana Taschen, una de las más grandes del mundo, especializada en libros de arte, que en el momento de lanzarla al mercado costó 20 € de precio de venta al público y en la actualidad, veinticinco años después de su primera edición, su valor ha ascendido a 2.350 $.

Consiguió una genuina visión de la publicidad y de la moda como testimonio de su época, dominada por el espacio y la figura, mostrando la influencia del surrealismo y de la nueva objetividad. Siempre pensó que el desnudo era una forma de paisaje.

Su trabajo con modelos en interiores y exteriores, con dramáticos contrastes efectuados en el laboratorio como así mismo a través de la iluminación en el momento de la toma durante la sesión fotográfica. La sofisticación de sus imágenes, inevitables en el campo de la moda y la publicidad, se contemplan de forma natural pues, no contienen ninguna estridencia. Siempre formó parte del grupo de los grandes fotógrafos que habían transformado la imagen en el ámbito de la Moda.

Su hija Sonia Sieff recogió el testigo de su padre en la fotografía, con el compromiso de gestionar todo su legado cuando este murió de cáncer en el año 2000, a la edad de 67 años.

“¿Es la fotografía un arte? -dijo-, se preguntan sesudamente los barbudos con gabardinas grises que acuden a las asociaciones fotográficas. Para justificar su existencia incierta han inventado la ‘fotografía creativa’, que les permite enarbolar la irrisoria bandera del reconocimiento de su valor. Yo siempre he afirmado que el arte no existía, que solo existían los artistas, y que estos además no hacen arte sino ‘cosas”, porque les gusta y porque no pueden o no saben hacer nada más. Toda creación pasa por una técnica, más o menos difícil de dominar (y la fotografía es una técnica simple) puesta al servicio de un resultado satisfactorio para los sentidos. El placer de las formas, de los colores, de las palabras, del oído e incluso del tacto».

Sus imágenes reflejan de forma poética el mundo superficial del cine, la moda y el glamour, como si tratara de capturar la belleza fugaz de un instante a través del particular uso que hizo del blanco y negro, de la iluminación y del gran angular.

Considerado un extraordinario referente clásico de la fotografía contemporánea, en toda su obra, Sieff atrapa los conceptos que encierra la emoción que procura la belleza, pensando que analizarla en exceso la desvirtúa, por ello solo intenta destacarla mostrándola. Sus imágenes continúan existiendo de forma vigente, situadas en una dimensión metafísica donde no existe el tiempo ni la historia.