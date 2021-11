Viajes insólitos y otras rarezas

Siempre es estimulante encontrar en todas las artes piezas extrañas y genuinas que discurren en libertad, sin preocuparse por encajar en los cauces convencionales. Rarezas que no sabemos muy bien cómo encuadrar; en este caso, libros al margen, heterodoxos, pintorescos, y sin ningún reparo en serlo, que surgen fruto de una peculiar mezcla de realidad y ficción y con una anécdota argumental nimia. Realidad en el sentido de que los textos están llenos de un costumbrismo reconocible y referencias a lugares reales, y ficción porque no sabemos a ciencia cierta cuánto hay de real en ellos. Pero tampoco nos importa. Asistimos con placer a la narración fluida que es Dadas las circunstancias: un compendio de ocho miniaturas bizarras, retazos imbuidos de un halo de onirismo y humor absurdo con el hilo conductor del viaje a destinos que nada tienen que ver entre sí, pero que están escogidos de acuerdo a los motivos más peregrinos. En este sentido, el viaje se erigirá como la excusa que colocará a los lectores frente a situaciones y personajes con un decidido punto excéntrico. El relato se regodeará en las extravagancias de gente que dedica el tiempo a sus obsesiones personales y les dará pábulo (tal vez el propio autor sea uno de ellos) y, como resultado, la narración desembocará en universos delirantes, trasunto de una realidad reconstruida en la que encontraremos algunos puntos de confluencia como la investigación que suele servir de partida, de índole lingüística tanto en el relato que versa sobre el erromintxela -combinación de euskera y romaní hablada por los gitanos vascos en el siglo XIX- o en el que aborda el esperanto.

Por tanto, y por cerrar la descripción de partida, Dadas las circunstancias está compuesto por ocho pequeñas narraciones que vagan por derroteros cuyo inicio no hacía presagiar; historias pequeñas que ponen en el foco detalles que normalmente pasan desapercibidos y que poblarán narraciones de estructura independiente situadas en lugares como Praga, La Habana, Valencia, Veracruz o Berlín en un tono periodístico cercano al relato de viajes -es inevitable pensar en el estilo cercano de Kapuscinski- que, sin embargo, no podemos adscribir a un género único: mezclan ensayo, crónica periodística, relato y libro de viajes a modo de reflexiones espontáneas tocadas de una suerte de realismo absurdo, y que decididamente suponen una forma diferente de asomarse al viaje. Como apunte, el texto que abre el volumen parte de la idea de que a Plutón ya no se le considera un planeta -ahora es el primero de su categoría, los plutoides, planetas enanos más allá de Neptuno-, y enlaza con la asistencia del personaje a la Feria Internacional del Libro de Praga, ciudad en la que visita la taberna en la que ambientó un poema el poeta salvadoreño Roque Dalton, del que casualmente se cumple el ochenta aniversario de su nacimiento. Apreciamos la trabazón de ideas absurdas sobrevenidas a las que asistimos como por casualidad cuando finalmente culmina el relato con una suerte de giro Lost in translation que se produce en la reunión entre una chica macedonia y un autor inédito que no habla inglés y que ha escrito una historia sobre un grupo de enanos, y esto rápidamente nos recuerda a la clasificación antes mencionada de Plutón como planeta enano. Así, el lector asiste descolocado a esta cadena de situaciones chocantes, a la manera como las dispone la vida, en la que unas circunstancias nos conducen a otras sin apenas explicación.

Paco Inclán (Valencia, 1975) ha sido editor de la revista de arte y pensamiento Bostezo de 2008 a 2018, y ha publicado varios libros: La solidaridad no era esto, El País Vasco no existe, La vida póstuma y Hacia una psicogeografía de lo rural, además de los dos últimos volúmenes publicados en Jekyll & Jill junto con este: Tantas mentiras, publicado en 2015, e Incertidumbre, en 2016. Y en este caso entrevemos que el objeto del libro pueda ser enfocar el viaje desde un lugar distinto al que estamos acostumbrados, como en el relato que afronta el viaje a Cuba a partir de la muerte de risa de un poeta decimonónico de versos tristes. De nuevo el mismo modus operandi: Inclán emprende una investigación que rodea a un grupo excéntrico cualesquiera (un club de esperanto, un banco de horas en las afueras de Vigo), pero la narración acaba extraviándose y desembocando en un terreno más jugoso, esto es, un encuentro azaroso con algún personaje más excéntrico aún que la investigación de partida. Por ejemplo, como decíamos, el último hablante de erromintxela, el origen de un chiste que acabó con una vida, las lucubraciones escatológicas de Arnau de Vilanova o establecer la genealogía de algunas lenguas artificiales, amén de investigaciones malogradas en las que acontecen peripecias con escritores enanos checos, dobles del Che, nietos de Pancho Villa y postres sirios. Frente a todo esto, propongo que el lector se deje llevar por los cauces del humor y la sorpresa; lo agradecerá de buen grado.