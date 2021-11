¿De dónde vienen las imágenes?

«Yo no sé de dónde salen mis imágenes», confiesa en una entrevista Menchu Lamas. Es curiosa, pero no tanto, esta afirmación. Ella camina por este espacio, como otros, y dialoga con él, con los elementos que lo construyen desde tiempo inmemorial, con el gesto de la mano, como prolongación de la fuerza y el movimiento de todo un cuerpo, de una mente, con su ritmo, su cadencia. La mirada lo dirige, pero también la textura líquida o densa de un color, la emoción en la expansión fluida de un tinte, la superposición de elementos, de manchas más o menos definidas. Juega con los límites de unas líneas, de una silueta, sobre una superficie sugerente de trazos, límites y expansiones entre los que se establece un espacio, el cual puede plantear una discordia, por su diferente naturaleza, o una cordialidad por la asunción de esa diferencia. En esta batalla entran en juego los elementos creados por una cultura, elementos locales o universales, elementos que son patrimonio de la humanidad sin estar catalogados.

El tigre

Hay un poema de Borges que no me resisto a citar, aunque solo sea un fragmento. Al otro lado del Atlántico, mar que besa Galicia y América, patrias de estos dos autores, Borges y Lamas, tan distintos, pero con tantas afinidades. Si Borges busca en la Pampa, en el suelo del sur, sus referencias, para expresar un pensamiento complejo que une oriente y occidente, la hispanidad, al indio, con el nórdico salvaje. Menchu se refuerza en el color, en la geometría que crea los símbolos, los signos de la cultura. En un fragmento de este poema, El otro tigre, Borges mira hacia el animal: «Pienso en un tigre, la penumbra exalta/ la vasta biblioteca laboriosa (….) Él irá por su selva y su mañana/ y marcará su rastro en la limosa/ margen de un río cuyo nombre ignora (…) ( En su mundo no hay nombres ni pasado/ ni porvenir, solo un instante cierto) (…) Cunde la tarde en mi alma y reflexiono/ que el tigre vocativo de mi verso/ es un tigre de símbolos y sombras,/ una serie de tropos literarios/ y de memorias de la enciclopedia/ y no el tigre fatal, la aciaga joya/ que bajo el sol o la diversa luna,/ va cumpliendo en Sumatra o en Bengala/ su rutina de amor, de ocio y de muerte./ Al tigre de los símbolos he opuesto/ el verdadero, el de caliente sangre,(…) pero ya el hecho de nombrarlo/ y de conjurar su circunstancia/ lo hace ficción del arte y no criatura/ viviente de las que andan por la tierra./ Un tercer tigre buscaremos. Éste/ será como los otros una forma/ de mi sueño, un sistema de palabras/ humanas y no el tigre vertebrado/ que, más allá de las mitologías, / pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo/ me impone esta aventura indefinida, / insensata y antigua, y persevero/ en buscar por el tiempo de la tarde/ el otro tigre, el que no está en el verso».

Esta es una lectura parcial, subjetiva del poema, como de las intenciones en la pintura de una creadora como Menchu. Claro está, como todas las lecturas, esta es subjetiva. Interpretamos las obras según nuestra información, nuestras vivencias, intereses, necesidades, y según nuestras emociones en el momento de leerlas, de visualizarlas. Lean el poema y vayan a ver la exposición de Menchu a la Lonja del Pescado, en Alicante. Yo solo les incito a ello, y a la comprensión de la creación artística desde mi subjetividad. Relacionando creadores, pensamientos, imágenes que nos invitan a la aventura de comprender o de sentir el latido de las fuerzas que recorren los siglos, los continentes, los hombres y mujeres y sus obras.

Pero por qué es importante, en estos momentos, una expresión plástica de estas dimensiones, de solo color y forma, la creación del espacio de la expresión, sin aparente propuesta filosófica o política, que sí conceptual. La obra de arte, la verdadera expresión del arte nos situa ante la creación, desmonta el fetiche, la ideología impuesta, y nos hace ver por primera vez, sea al tigre de los símbolos, el de los sueños, o al de sangre caliente.

La obra surge desde el color o desde el blanco y negro, en el dibujo, en la pintura, capta la fuerza de las imágenes, animales, esquemas humanos, híbridos…. Su lenguaje en la creación de formas, como propia de nuestro tiempo, parte de la deconstrucción del espacio que hace el cubismo, o de su análisis, de la ruptura desgarradora del expresionismo, del collage, pero también de la asunción de la dicotomía cuerpo y mente, de la visión vertical del animal que se alza sobre sus patas traseras, y empieza a ver desde la mente, creando jerarquías en la división entre cielo y tierra. O desde la percepción desde el cuerpo, desde la posición a cuatro patas que sitúa la boca, los ojos, al mismo nivel de tierra que los genitales, sexo, olfato, oído, más que visión, husmeando el suelo, los olores de otros animales, de la tierra, sin la perspectiva del horizonte, solo presintiéndolo en las vibraciones de otras pisadas, en el acecho y la persecución, entre las brumas y la sonoridad del río, de los diferentes vientos que cruzan un territorio, entre el fuego, la hojarasca, los abrigos….

Con la ruptura del cubismo, del espacio mental que condicionaba la percepción, las paredes del objeto se hacen transparentes preservando su corporeidad, su estructura, abriéndola a otras interpretaciones. La geometría de la perspectiva rompe sus propias leyes que nos dirigían a un único punto de fuga. Ahora el cubo, la línea, la espiral son formas propias, a veces símbolos. Rompemos el símbolo, lo cuestionamos, desobedecemos a las voces y mandatos que nos sitúan en un punto fijo, pero retomamos estos puntos creando otros espacios para habitarlos. Crecemos, somos, sentimos qué somos, cómo respiramos a partir de estas creaciones.

No se pierdan la expresión de libertad, de conocimiento, de Menchu Lamas, su visión se concretará en una oportunidad para el pensamiento y la vida.