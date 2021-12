Un «menú» nada convencional

Me gustan las historias que no planean sesgos, que no explican relaciones de causa y efecto. Me gustan las historias que cuentan historias. Y así, durante unas 250 páginas y mediante su estructuración en 10 capítulos divididos en secuencias cortas numeradas, Vicente Molina Foix, con el aval de toda su trayectoria, vuelve a imbuirnos en una historia que entronca con el tema de moda de la alta cocina, pero que no deja de ser un gran marco para desplegar todo un mundo real y onírico de personajes y de relaciones, de presente y de pasado, de deseos… de historias y de vida.

Mediante una narradora personaje, Julia, una de las hermanas, conocemos siempre con mucho humor, a veces con ironía y con mucho apego, a las otras tres, dos más mayores ya casi en la cincuentena, y a su melliza en la veintena: las hermanas Gourmet. Todas regentan un restaurante de postín en un pueblo de la costa mediterránea y que, lejos de los estereotipos de este tipo de establecimientos, son ellas las únicas trabajadoras del establecimiento; salvo que, para el huerto, cuentan con la ayuda de la Señora jardinera quien custodia uno de los elementos fabulosos de la historia, el árbol de cítricos C (cítricos caviar) traído desde Mauritania y cultivado por los bereberes, que dota a los platos de un sabor más allá de toda exquisitez, como en Las ostras coronadas.

Una característica que se observa en algunas novelas recientes es la de transitar por multitud de géneros narrativos con más o menos aciertos que, en este caso, presenta un resultado positivo. Así, Las hermanas Gourmet (Anagrama, 2021) empieza como una novela de intriga (la llegada de un guapo joven que ha sido contratado para investigar no se sabe qué, pero que altera el sentido sexual en una casa de mujeres); pronto se hace costumbrista con la vida de las hermanas, las que un día a la semana invitan a todos los pobres a comer en el restaurante o que, los lunes, el día de descanso, lo pasan en la playa («En una playa de moda para los ya pasados de moda o aún no preocupados por estar de moda» p. 159), comiendo comida basura, como contrapunto a su profesión y devoción; para a ratos entroncar con el más puro surrealismo (la aparición de personajes de forma sorpresiva, los ruidos de disparos o fuegos artificiales); o con la novela de memoria (Villa Marcia, la casa de la familia).

Como una constante a lo largo de la obra, tanto en la forma del estilo narrativo de Julia como en la selección de acciones y situaciones que componen el argumento, se observa una línea de caracterización cercana al esperpento valleinclanesco, al que se le añade una buena dosis de humor berlanguiano. Creo que esas características son un acierto ya que dotan a la novela de cohesión, así como de un tono muy apropiado para toda ella. De ahí, por ejemplo, la aparición de muchos de los personajes con nombres de designación metonímica: la Mujer piloto, las Ramas doradas, el Caballero negro o el Niño mestizo. Además, el final de la novela también es significativo y singular al introducir de forma contrastiva una buena dosis de melodrama que siempre endulza y enmarca cualquier historia de vida de personajes. Y toda la novela, desde el principio hasta ese final, se envuelve con el regusto de la oralidad, de esas historias que se cuentan de unos a otros en las que se dan ciertas características definitorias: la linealidad, las elipsis, cierta aparente falta de coherencia, destacando lo importante que supone la historia principal, pero también presentando las historias imbricadas que se van contando.

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es un libro singular de un autor singular que merece siempre la atención de aquellos que lo conocen y de aquellos que, quizá, nunca lo hayan leído, a pesar de su extensa trayectoria. Y porque nos muestra una forma de narrar cercana a los cuentos y a la oralidad literaturizada que se consigue en pocas ocasiones para adultos y que muestra como es la propia vida en muchas ocasiones.