¿La otra realidad? No. La realidad

Estos días he vuelto a releer La madre de Frankenstein (Tusquets, 2020). Ha sido mi homenaje personal a la muerte de La Grandes. Siempre he sido su lector admirado. Con sus novelas queda patente que el tema de la guerra civil española no solo no estaba agotado, sino que necesitaba esa revisión literaria que la memoria histórica reclama en otros aspectos.

Leer cualquier novela de Almudena Grandes de su serie Historias de una guerra interminable es comparable a invertir en acciones de bolsa seguras que, aunque puedan darte algún pequeño susto, siempre te darán beneficios, eso sí, sin hacerte rico. Esta serie novelística es sinónimo de narración tradicional, de dominio de los diálogos y de las descripciones sencillas, certeras, y de una temática doméstica desarrollada mediante la coherencia ideológica y la literariedad de la autora. Sin duda, pertenece a esa corriente del realismo español que tiene como principal referente a Galdós, y el concepto de intrahistoria unamuniano, y que, a pesar de todas las innovaciones narrativas del género, goza del gusto de los lectores, y de la crítica, si está bien realizada, como es el caso. En el tiempo real de los años 1954-56, pero abarcando desde la década de los treinta a la de los setenta del siglo pasado, La Grandes nos cuenta en La madre de Frankenstein la historia de Germán Velázquez, hijo de un psiquiatra rojo, formado en Suiza en esa misma especialidad a causa de la Guerra Civil española. Allí estará bajo la tutela del amigo de su padre, el doctor Goldstein y de su familia judía, y formará parte de la experimentación con la clorpromazina (un antipsicótico) y de sus éxitos en el tratamiento de la esquizofrenia. En 1954 volverá a España para trabajar en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, donde se reencontrará con una enferma, la parricida Aurora Rodríguez Carballeira (a quien se refiere el título y el subtítulo: «Agonía y muerte de Aurora Rodríguez Carballeira en el apogeo de la España nacionalcatólica. Manicomio de mujeres de Ciempozuelos, Madrid, 1954-1956»), y con una auxiliar de enfermería, María Castejón. Con las vidas de estos tres personajes, la autora entreteje una vasta historia en la que el trasfondo principal es España. Para ello los tres son narradores en primera persona de todas las vicisitudes que conforman la novela, mediante una división en capítulos y secuencias en donde los acontecimientos se le cuentan al lector entremezclando tanto argumentos como tiempos de narración. No obstante, su legibilidad es alta y todo está dispuesto para el disfrute de la narración. Común a toda la serie, es la característica definitoria de mezclar ficción (la historia del protagonista o la de María Castejón), con la realidad (los psiquiatras Vallejo Nájera y López Ibor, o la misma Enriqueta, personaje clave de la trama). Todos sirven para profundizar en la condición humana y en la caracterización social de la España del momento, por ello el elevado número de páginas que utiliza la autora al final para explicar los aspectos contemplados en la propia novela. De esta forma, la posible historia de amor con María se considera inapropiada: «España no es Suiza, Germán. Aquí los médicos no salen con las auxiliares de enfermería. Aquí solo se acuestan con ellas y les arruinan la vida» (p. 270). Y también la guerra en la psiquiatría, entre el oficialismo del régimen de Vallejo Nájera y López Ibor y lo que supondría el éxito del psiquiatra hijo de un rojo: «[…] el poder, en España, es un derecho exclusivo de quienes ganaron la guerra» (p. 302). No importarían los pacientes. Siempre las dos Españas y la denuncia de la autora que siempre se convierte en voz de los perdedores, destapando su verdadero sentir y denunciando la tergiversación de la historia oficial. Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es ejemplo, en primer lugar, del disfrute de la fusión entre arte personal y oficio literario y, también, por la paradoja que supone la subjetividad objetiva que plantea, es decir, aunque haya cuestiones opinables, la autora las muestra con una clara objetividad ideológica y eso, desde mi punto vista, es muestra de honradez personal. En estos tiempos que vivimos, la reivindicación de la coherencia como valor debería ser esgrimida y exigida siempre, valores que ya definirán por siempre a Almudena Grandes.