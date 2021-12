Antonio, no sufras. Seguimos conectados

Hace unas semanas escuché ruidos en la escalera. No le dí importancia pensando que sería el técnico del ascensor y seguí con lo mío. Tenía pendiente subir contenido, un vídeo, pero no lo iba a compartir en Facebook, Instagram o WhatsApp sino en 3Speak. Ésta es una aplicación para compartir solo vídeos y recibir recompensas por parte de los usuarios que ven este contenido que corre, trabaja, en la blockchain de Hive. Antes tuve una conversación de trabajo vía Telegram ¿Conocen Telegram? Es una red social que nos permite hacer reuniones grupales, canales solo de difusión, llamadas o vídeollamadas, encontrar todo tipo de contenido e incluso enviar dinero, entre otras muchas cosas. En Telegram compartieron un enlace que me llevó a una sala de arte donde la propia artista que exponía, comentaba sus obras en una sala a la que había invitado a cierto número de personas. Éramos espectadores de las obras que previamente había subido a Decentraland, una plataforma que opera en la blockchain de Ethereum.

Volvieron los ruídos en la escalera. Esta vez participaban varias vecinas y un tal Antonio. Sé que se llamaba así porque lo dijo en varias ocasiones: «Llame usted a mi jefe y se lo dice. Me llamo Antonio. Ya le digo que su mensaje de WhatsApp no me ha llegado porque ha habido una catástrofe mundial y no hay comunicaciones. Se ha caído Facebook, WhatsApp, Instagram. Llame a mi jefe, dígale que Antonio ha estado aquí y…»

Al escuchar lo de la catástrofe mundial me alteré pero enseguida comprendí que la única catástrofe venía de una parte de Internet que depende de una compañía, eso sí, muy grande. Unas pocas aplicaciones centralizadas, podríamos decir que fueron las de siempre, se habían caído, no funcionaban.

Mi agenda continuaba con Discord, otra red social, donde había quedado con unos amigos que anunciaban un giveaway (regalos) de unos NFTs (cartas/cromos de los de toda la vida) que formaban parte de un nuevo juego. No, yo no juego, pero los NFTs eran unas auténticas obras de arte y no me las quería perder. Non-Fungible Tokens que en esta ocasión estaban, y están en la blockchain descentralizada de Cardano.

Existe ya un nuevo Internet descentralizado, sin censura, donde el contenido no se puede manipular, ni borrar. Es la Web3.0, es la blockchain descentralizada. Artistas, salas de exposiciones, curadores, museos no pueden dejar sus campañas, promociones, carreras, en manos solo de redes sociales tipo Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp. La brecha digital va más allá de que se tenga o no, conexión a la Web.