La bondad crea felicidad

La primera imagen que me viene a la cabeza cuando pienso en Canción de Navidad (1843) de Charles Dickens es la de un hombre en camisón y con gorro de dormir, con una vela en la mano, que contempla con horror una especie de figura fantasmal envuelta en luz amarilla y rodeado de cadenas. Era la portada del cómic de esta obra de Dickens, publicado por la editorial Bruguera en 1973, en la colección Joyas literarias juveniles, que me compraba mi padre algunos jueves al salir del trabajo. Desde entonces, por estas fechas, siempre me acuerdo de su disfrute.

El texto original es una novela corta de poco más de 100 páginas que he vuelto a releer esta semana (Penguin Clásicos, 2020), ya que, Concha, la directora de la Asociación Cultural Aulas de Elda, me solicitó una charla sobre Dickens y la Navidad en «La Tertulia». Acepté y con ello puedo suscribir la opinión de Italo Calvino de que un clásico es una obra que nunca termina de decirnos cosas. El argumento es sencillo dentro de lo que es la novela gótica cuando se adapta a espacios urbanos. A lo largo de cinco capítulos o estrofas transcurrirá la historia: en el primero conoceremos al avaro hombre de negocios Ebenezer Scrooge cuando, en vísperas de navidad, recibe la visita de su socio muerto siete años atrás, quien sigue penando, para anunciarle la visita de tres espíritus o fantasmas: el de las navidades pasadas (capítulo 2), el de las presentes (capítulo 3) y el de las futuras (capítulo 4), todos ellos con el objetivo de que se arrepienta de sus actos y así poder alcanzar la paz eterna. El desenlace se produce en el capítulo 5 con la opción que adopta el Sr. Scrooge. A través de ese hilo narrativo, mediante un narrador omnisciente siempre cauto y con el empleo de unos diálogos semánticamente significativos, la novela muestra las vilezas de la sociedad victoriana, la pobreza de muchas de sus gentes, la falta de solidaridad de clases; en definitiva, todo un rosario de asuntos o aspectos al servicio de la crítica social, tan importante en la literatura «dickensiana», la cual suele denunciar la pobreza de unos y la falta de solidaridad de otros, situaciones vivenciadas por el autor en su niñez. Este propósito social se encauza en Canción de Navidad mediante una historia de fantasmas que entronca tanto con aspectos de la novela gótica y del romanticismo, no sin ciertas dosis de humor, como con un idealismo alejado de la literatura realista y naturalista que empieza a emerger. Así, junto al espanto que producen los fantasmas, las tumbas, o en otro grado, la pobreza y el desamparo de los niños, Dickens plasma la felicidad y el amor de los padres, la solidaridad entre los amigos y la literatura como evasión de la realidad. Este contraste se convierte en un buen elemento lúdico para el lector y, en cierta medida, es lo que ha convertido a Canción de Navidad en un clásico, amparado por infinidad de adaptaciones desde su publicación en 1843 hasta nuestros días, que han indagado entre los múltiples aspectos presentes en la obra. De esta forma, la novela, gracias a su contexto navideño con todo lo que culturalmente representa para las sociedades occidentales, ha trascendido a lo que el propio autor exponía en el prefacio de la obra: «Mi propósito era, en una especie de mascarada fantástica con el buen humor que la época del año justificaba, despertar algunos pensamientos de afecto y tolerancia, si bien estos nunca llegan a destiempo en una tierra cristiana» (p.13) Y ¿Por qué deberías de leer esta novela corta? Porque es sencilla, entretenida y buena, con la que se disfruta mediante un mensaje afable y muy positivo; porque es un clásico que siempre nos va a ayudar a reencontrarnos con la niñez y con nuestro devenir temporal. Esta semana, con su relectura y con la charla impartida, lo he vuelto a comprobar: de nuevo ese fantasma con cadenas y envuelto en luz amarilla ha aparecido, pero ya como elemento integrado en mi memoria literaria y en mi forma de entender la vida. ¡Seamos felices y hagamos que los demás lo sean!