Juventud, divino tesoro

Vivimos en un país en el que tendemos a clasificarlo todo. La literatura no podía ser una excepción. Dentro de la gran variedad de géneros o tipos de narrativa, existe uno que está infravalorado, es como el hermano pequeño, cosa que no ocurre en otros países. Me refiero a la novela juvenil. España es un país con una prolija producción y de un alto nivel en lo que se refiere a este tipo de literatura, pero siempre tendemos a despreciar lo que tenemos aquí y acabamos mirando fuera; El guardián entre el centeno o La guerra de los botones son dos claros ejemplos de ello. Dos novelas juveniles que, en sus países, han sido auténticos fenómenos, traspasando edades. Entre los años 60 y 70 España vivió un fenómeno editorial juvenil que no ha tenido precedentes. José Luis Martín Vigil fue un sacerdote y escritor español, perteneciente a la Compañía de Jesús, que cultivó la novela juvenil con una fuerte carga social. En aquellos tiempos del franquismo fue un pionero en lo que se podría denominar como novela social, de la que publicó varios tomos con bastante éxito.

La isla de las sombras, de Ignacio Fernández Perandones, publicada en la colección Frutos secos de la editorial ilicitana Frutos del tiempo, me ha devuelto a aquellas novelas de Martín Vigil. La juventud como principio de todo, pero dentro de un abismo de incomprensión. Fernández Perandones, que ejerce como profesor de Historia Contemporánea e Historia del Arte en el IES La Asunción de Elche, conoce muy bien esas zozobras juveniles. La sinopsis del libro nos abre el pórtico de lo que descubriremos en el mismo: Tres de la tarde, un día de octubre del año 2019. Hugo Riesco, alumno de 4º de la ESO, franquea las puertas del Instituto Clara Campoamor rumbo a casa. Le esperan un tupper lleno de empanadas, unos trozos de sandía, y su diversión preferida: Fornite Battle Royale, un juego que consiste –quizá como la vida misma– en sobrevivir. Sobrevivir en el aula, entre los suyos, con sus amigos, en esa compleja sociedad que no acaba de entender. Sobrevivir al fin en una isla llena de sombras, ese es, por lo visto, el único destino diseñado para Hugo. Pero ni él ni nadie sabe todavía que el que ahora comienza va a ser un curso muy especial, un curso donde todo puede cambiar, donde todo puede volver a ser posible. Ignacio disecciona muy bien temas universales como la soledad, la supervivencia, la incomprensión de la sociedad, bajo el prisma de una persona que ve ese complejo entramado cada día en las aulas. Con la maestría que le caracteriza, este autor prolífico en géneros nos adentra en el mundo de una generación marcada por los problemas de cualquier adolescente, pero, además, tratado con frescura, con una prosa ágil y con un tratamiento del lenguaje coloquial exquisito. Ignacio Fernández Perandones (Palencia, 1960) es profesor de Enseñanza Secundaria en el IES La Asunción de Elche, en el que imparte las materias de Historia Contemporánea e Historia del Arte. Tiene publicados dos libros de poemas (Si del polvo nacemos, Ed. Rocamador, 1993, y Mientras siga lloviendo, Ed. Frutos del Tiempo, 2003). Es autor, asimismo, de un libro de relatos breves (Banderas dobladas, Ed. Amarante, 2018) y de un ensayo sobre Historia Contemporánea de España (España, Historia reciente. Ed. Grupo M&G Difusión, 2013). Participa habitualmente en varias tertulias y actividades culturales, y es creador del blog «llueve conmigo» y del canal de YouTube «Nacho rapsoda». La isla de las sombras es una obra para perdurar en la historia de la literatura, no solo juvenil. Estamos ante un autor con una sensibilidad a flor de piel, que sabe captar los males y riesgos que hacen zozobrar a la sociedad. Esta novela es la puerta a algo mayor que seguro está por venir. Fernández Perandones no deja indiferentes. Esperamos con entusiasmo sus nuevas obras. La isla de las sombras es todo un acontecimiento.