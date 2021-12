No se abrumen, acabamos de empezar

Si oyen hablar de semillas relacionadas con frases de recuperación, no están ante un manual sobre cómo hablar a las plantas. Y si la cosa va de ecosistemas donde corren aplicaciones, no piensen en un prado verde con animalitos danzando libremente. Tampoco vale en este caso como ecosistema la panda de ácaros que se ha hecho fuerte dentro de la torre de su ordenador o entre las teclas de su teclado.

La primera vez que oí hablar de blockchain, NFTs, tokens, criptomonedas, avatares, metaversos, Satoshi Nakamoto y demás, fue hace poco más de un año. Por supuesto, ni que decir tiene que no estaba familiarizada con la jerga. Hubo momentos en los que no sabía si estaba delante de un programa de Bricomanía, apartado jardinería, o un documental de La 2. No se abrumen, poco a poco irán haciéndose con el vocabulario.

En principio, hay que entender que estamos hablando de una tecnología que está en desarrollo. La nueva Internet, la descentralizada, la blockchain, la Web 3.0, está en el punto en el que se encontraba la Internet que conocemos hoy en día allá por finales de los 90. En aquellos días ya había quien avisaba: llegará el momento en el que no podremos llevar a cabo nuestras tareas diarias sin una conexión a Internet. Y quienes no entendíamos de qué nos estaban hablando. Avanzó su desarrollo, aparecieron varios buscadores como Terra, Altavista, Yahoo. Aún no había aparecido Google. Con los años y la forma de monopolio que Google y sus aplicaciones han ido adquiriendo, ha aparecido también un problema de censura ¿Han intentado desinstalar de sus dispositivos móviles el paquete de aplicaciones que viene por defecto? Es posible pero nada fácil. Que Google da prioridad a ciertos contenidos y resta visibilidad a otros, es tan cierto como que quien paga manda.

Sabemos de la tiranía de Google pero nos hemos acostumbrado a él, al uso de sus aplicaciones, entre las que se encuentra YouTube . No son pocas las quejas sobre vídeos censurados. Una alternativa puede ser Odysee. Una plataforma gratuita con blockchain y criptomoneda propia, que permite que los creadores de contenido puedan poner precio a sus vídeos, recibir pagos de los usuarios o que las personas que solo quieren ver contenido puedan ganar recompensas por ello. Lo hay de todo tipo. El pago se realiza en Lbry Credits o LBC que pueden ser cambiados a moneda fiat, dinero normal y corriente. No hay anuncios, interrupciones, censura y permite que si ya se tiene un canal en YouTube, ambos puedan ser sincronizados ¿Por qué no estrenar una película o mostrar la última colección de fotografía? No es excluyente el uso del resto de redes sociales para hacer la promoción de nuestro canal en Odysee.

Ahora, supongamos que quiere salvar/guardar en la blockchain solo un archivo de los que ha compartido en sus canales, incluyendo todas sus redes sociales. Por ejemplo, quiere salvar un tweet o una entrada/post a su blog sobre la última exposición de pintura que ha organizado. Su blog está alojado en Blogger, Wordpress o cualquier otro alojamiento ¿Sería posible hacerlo de forma rápida, sencilla y económica? Sí. La próxima vez que nos encontremos por aquí, les hablaré de Dara. Dara y Felix son una pareja que yo relaciono con la novela Fahrenheit 451. Entenderán por qué.