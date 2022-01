No es pornografía, sino desnudo artístico

Bueno, pues ya lo he terminado. Le pongo los correspondientes hashtags- etiquetas- # y lanzo el post. Me llega una notificación de Facebook. Parece que el contenido no es apropiado. Me pongo cabezona y lo intento de nuevo. Me llega otra notificación: «Te estás jugando que te cerremos la cuenta»- venía a decir. Me lo pienso mejor y desisto. Saco mi lado iluso y me dirijo a Instagram - ¡Vaya, otra notificación!-. Va a ser que como ambas aplicaciones pertenecen a los mismos dueños, no hay forma de poder subir estas fotografías en ninguna de ellas. Se me ocurre un truco: hago un pequeño vídeo con las fotografías y lo intento de nuevo- ¡Eureca, lo conseguí! Pero ¿No les parece demasiada molestia para esquivar la censura? Por cierto ¿Les he comentado ya que el pintor alcoyano Antoni Miró y sus colecciones nus i nues, junto a Suite Havana, son las culpables de que la página GiC Art Alacant en Meta, antes llamado Facebook, no haya podido invitar a nadie a ver el contenido de la misma hasta hace, literalmente, una semana? Hemos estado vetados, censurados, durante más de un año. Los desnudos que pintó el hijo predilecto de Alcoi «son pornografía» y por intentar, digo intentar porque Facebook no dejó subir el contenido, promocionarlos fuimos sancionados. Esta situación en una plataforma que corra- trabaje- funcione en una blockchain descentralizada no se podría dar ya que no depende solo de una persona, compañía, asociación, gobierno. Para hacerse con el control de una cadena de bloques descentralizada tendría que hacerse también con la mayoría de los ordenadores en los que corren los nodos de estas blockchains.

En mi anterior escrito les dejé caer el nombre de Dara. La función de este proyecto, en la blockchain de Binance- BNB, es la de salvar de la censura cualquier tipo de archivo y que estos permanezcan inmutables. Diseños artísticos, artículos periodísticos, tweets, fotografías que en el caso de los desnudos artísticos de Antoni Miró podrían estar en una página web o en un blog, y desde ahí, subirlos a la blockchain con la seguridad de que no van a desaparecer. El contenido subido-compartido en la cadena de bloques es almacenado de forma permanente e inalterable, y puede ser consultado de manera gratuita y accesible por cualquier usuario. Además de intentar el truco de convertir las fotografías en vídeo, con lo que esto supone de trabajo extra, este tipo de herramienta como Dara, es una forma de asegurarse de que una pieza artística no va a desaparecer de las redes sociales con el paso del tiempo, atendiendo a cambios de criterio de unas empresas. El proceso de subir a la blockchain los archivos que queremos salvar se realiza a través de NFTs. El proyecto de Dara lleva aparejado la elaboración del primer diccionario en la blockchain, Felix. En España tenememos la RAE que ya se encarga de añadir, quitar o hacer los pertinentes cambios relacionados con nuestra idioma, pero no todos los países tienen un organismo oficial de este tipo. Volveremos a Felix en otra ocasión, solo dejarles caer que el padre de la criatura es el creador del PoS- Proof of Stake o Prueba de Participación.