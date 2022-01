Crónica de la Colombia negra

No puedo por más que reiterar las palabras de la entradilla: he aquí una novela negra en el sentido de oscura, por cuanto que negra es la realidad descrita, de especial truculencia en determinados pasajes, y de altísimo valor como documento de estudio, que deleitará en gran medida a los que estén ávidos de asomarse a la realidad de un país, Colombia -desgraciadamente extensible a otros países latinoamericanos- y sus miserias, y la ímproba lucha del pueblo por la supervivencia frente a las élites oligarcas establecidas desde tiempos antiguos en un clima de racismo latente y con influencia de la gran potencia que es Estados Unidos. Podríamos describirla como un espejo que se pasea por un ancho camino; tales fueron las palabras de Stendhal para referirse a la novela realista, y tal es sin duda la voluntad de Gustavo Forero, y ello a pesar del consabido sesgo político que indefectiblemente acompaña a cualquier crónica política. Pero por supuesto no se queda ahí: pretende además destapar la hipocresía y ser altavoz de la injusticia y la mentira en sus múltiples vertientes.

La novela está articulada en dos planos; por un lado, el de la mencionada descripción de la realidad política y la consiguiente denuncia de la injusticia a través de artículos insertos y, por otro, lo referenciado en este cuerpo teórico tiene su correlato y se concreta en las vivencias y evolución de las familias Moncada y Castro, con la reminiscencia ineludible a novelas orquestadas de forma similar como Cien años de soledad o La casa de los espíritus. Por tanto, presenta una estructura experimental a medio camino entre lo ensayístico y lo puramente narrativo construido mediante retazos y saltos temporales. Esta relativa complejidad formal irá conduciendo a una visión de conjunto conforme avanzamos en la lectura. Los insertos ensayísticos por su parte analizan la realidad política colombiana y resultan de gran clarividencia y complementarán sin duda lo que palpamos en las vidas de los múltiples personajes, que se despliegan como pequeñas celdas y articulan perfectamente una visión de conjunto. Por tanto, El innombrable rebosa datos y observa una trepidante cadena de acontecimientos. Destila información y es, por tanto, una novela de paladeo lento y moroso como corresponde a la adecuada absorción de la información. Tiene como gran hecho central el Paro Cívico de Colombia de 1977 y el gran interrogante acerca de quién está detrás de los disparos que, en medio de este clima de agitación, impactaron en el cuerpo del ministro de Defensa durante la presidencia de Alfonso López Michelsen; aunque también hace referencia a hechos del pasado de gran importancia, como El Bogotazo ocurrido el 9 de abril de 1948. La realidad descrita contempla por un lado el conservadurismo más lacerante, el de la presencia abusiva de la religión, el machismo imperante en algunas familias, los buenos usos y costumbres para las muchachitas cuyo único camino es la búsqueda del marido y, frente a esto, se sitúan los espíritus valientes que se oponen a este contexto creando órganos de difusión y denuncia como valientes publicaciones, y que sufrirán la represión de la milicia y del gobierno en medio de todo este caos nacional que incluye violencia, torturas, desapariciones y la compleja situación de las familias con serias dificultades para la economía doméstica, con sueldos exiguos incluso para las profesiones de calado social como la educación y la sanidad y con la vivienda como un bien de lujo. Esta tremenda desestabilización hará mella en la gran familia protagonista que habrá de mudarse a Cúcuta; familia compuesta por la presencia imponente de la abuela Mamaíta, su hija Zoraida casada con el capitán Ulises, y los hijos de estos, Margarita Castro, cuya mirada será protagonista, y sus hermanos Manuel y Safira. La tía Julia y el tío Teo, así como Biófilo Panclasta, serán referentes heroicos de lucha, así como también serán importantes las dudas y la ansiedad que acosan a personajes dentro del sistema, como Joaquín Siachoque, delegado de la Procuraduría General de la Nación, que ve cabos sueltos en la información que difunde el gobierno. Gustavo Forero (Pamplona, Colombia, 1967) ha publicado dos novelas anteriores: Desaparición (Ediciones B, 2012) y Amantes y destructores. Una historia del Anarquismo (Ilíada, 2019); y con esta El innombrable publicada en 2021 construye un relato que actúa en varios frentes: una obra comprometida, valiente y crítica pero que resulta al tiempo emocionante. Por todo ello, para abrir la mirada a otras realidades políticas pero también acercarse a una historia que conmueve, les recomiendo encarecidamente que la lean.