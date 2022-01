He vuelto a engrasar la chupa de cuero

Aquí me tienen, delante del ordenador con mi chupa de cuero. A falta de una Harley, he añadido un ventilador para que azote mi melena al viento. La ventaja es que no seré multada por no llevar casco. Comienzo este escrito con total normalidad, quiero decir que a pesar del atrezzo y de que voy a hablarles de Non-Fungible-Tokens/NFTs- Tokens No Fungibles, no consigo que ningún sentimiento de anarquía me invada.

Hace unos días era #TT- Trending Topic/ Tendencia, en Twitter el hashtag, la etiqueta, #NFT . Conseguir ser tendencia en Twitter significa tener mucha visibilidad. Todos los ordenadores, tablets, teléfonos y demás equipos conectados a Twitter mostrarán en todos ellos la etiqueta- # . Esto ocurre porque hay miles de usuarios utilizando esa etiqueta para lanzar sus tweets -mensajes en Twitter- al mismo tiempo. Parece ser que en este caso ocurrió que un streamer, alguien que realiza emisiones en directo online, que cuenta con millones de seguidores, solo en Twitter casi siete, llamado Ibai Llanos, había creado controversia con unas opiniones contradictorias respecto de lo que los NFTs suponían para el mundo del arte. A partir de ahí, miles de mensajes en Twitter lanzaban distintas consignas a favor y en contra de los tokens no fungibles, de la blockchain y la Web 3.0. Se podían leer cosas tipo: «Estos que defienden eso que llaman la descentralización de Internet, solo buscan el caos y la anarquía. Nadie al mando», «Los NFTs no son más que especulación. No tienen una utilidad real. Aquí solo ganan los intermediarios». Aclaremos algunas cosas. La descentralización de Internet, la Web 3.0, no lleva al caos, sino todo lo contrario. Una red descentralizada de código abierto- open source- depende de los usuarios, de los ordenadores que deben confirmar las operaciones que en ella se realizan. No hay intermediarios, sí hay unos gastos, unas comisiones- fees, que dependiendo de la blockchain en la que vayamos a operar, serán más o menos costosas. Es un problema de información, de falta de esta, lo que ha llevado a que pequeños coleccionistas de NFTs se hayan encontrado ante la desagradable sorpresa de que en la red de ETH- Ethereum, por ejemplo, por un NFT de 50 euros se hayan de pagar 25. Los y las artistas que decidan adentrarse en el mundo NFT deben tener en cuenta que esto conlleva la tenencia obligatoria de una wallet-cartera digital en la que guardarán sus obras. Las propias, las que reciban como regalo o las que compren. Un NFT es un archivo digital que ha de ser guardado en una cartera digital hecha para este propósito. Deberán tener conocimiento de cómo y dónde les es más interesante mintear -convertir en archivo digital que pueda ser subido a la blockchain- por aquello de las comisiones y de la repercusión que pueda tener el trabajar en una u otra cadena. Hay blockchains que permiten llevar a cabo estas acciones con un cargo de céntimos y otras que están demostrando tener graves problemas, que resultan prohibitivas. Sobre todo esto que les digo, tienen información gratis, fiable, de primera mano en NFTesp, canal en Telegram, y en @NFTesp perfil en Twitter, de la comunidad NFT en español, también cuentan con un servidor en Discord. Primeros pasos, crear una wallet, seguridad, las estafas más comunes, tutoriales, información a nivel legal, aplicaciones, charlas, en español, es lo que ofrecen Alex y su equipo. Punto de encuentro para artistas de habla hispana. Hay mucho movimiento, mucho revuelo, un auténtico boom en el mundo NFT y claro, ya saben lo que pasa con los peces, el río revuelto y los pescadores. Información y más información antes de dar ningún paso que pueda comprometernos.