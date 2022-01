¿Se puede aguantar tanta transparencia?

La verdad sea dicha, dedicar una columna al arte, los NFTs, de los que ya he hablado, y no decir ni palabra acerca de qué es la blockchain, tiene delito. Una cadena de bloques o blockchain es una cadena en la que los eslabones están compuestos por paquetes de información encriptada. La información a la que me refiero es toda transacción/acción que se lleve a cabo en la blockchain. Esto puede ser subir/compartir una fotografía, hacer una transacción económica, compartir un artículo en un blog, la puntuación de la última partida del juego en el que ha participado. Dependerá de la blockchain que esté utilizando y las prestaciones que esta le ofrezca. La información queda registrada en un bloque que está enlazado con el bloque que lo precede y el siguiente. La cadena de bloques está descargada en todos los ordenadores que componen la red de nodos de la misma. De tal forma que si un ordenador falla, siempre hay otro que hace la tarea del que no está en funcionamiento. Los nodos se encargan de validar la información/transacciones/acciones que se realizan en la blockchain, donde toda la información es pública.

Debemos recordar que esa tecnología está en pleno desarrollo por lo que no todas las cadenas de bloques están trabajando dando todo el potencial que tienen. Sus ecosistemas, las aplicaciones que han de trabajar en ellas, en muchos casos aún no están desarrolladas en su totalidad. El tema de los NFTs/ Non-Fungible-Tokens/ Tokens no fungibles, es uno de los que está acaparando la atención de desarrolladores y usuarios. Aquí les dejo la imagen de la anotación de la transacción de un NFT en la blockchain de Hive. Se trata de una carta que pertenece a un juego. Esta anotación contiene toda la información sobre este NFT: origen, destino, bloque en el que ha sido validado, cripto activo/criptomoneda que se ha utilizado, todo. Yo me pregunto si el mundo del arte, y otros campos, están preparados para tanta transparencia ¿Es esta la anarquía que se va a apoderar del Internet descentralizado donde no hay nadie al mando? #AhíLoDejo Como les decía, los juegos, más concretamente, los juegos jugar-para-ganar/play-to-earn, basados en NFTs están en pleno boom. Juegos nacidos a partir de un código para la cadena de bloques es algo normal, pero un juego de cartas de mesa, como Warsaken, que pase a ser juego basado en NFTs y jugar-para-ganar en la blockchain, no lo es tanto. Detrás de este cambio en Warsaken hay muchas horas dedicadas a la ilustración, diseño y desarrollo de cada uno de los personajes. Trabajos que son llevados a cabo por artistas de todo el mundo. En estos momentos están trabajando en el segundo set, para el que ya tienen elegidos los artistas que se encargan del trabajo artístico de la imagen de los personajes, pero buscan artistas que puedan diseñar caracteres. Los y las interesadas en entrar en contacto con el equipo de Warsaken deben enviar un correo electrónico a brandon@eclecticnerds . com Para entender un poco más sobre Warsaken, me entrevisté vía Discord con Coleman, parte del equipo, quien me dijo: «El líder que uno escoge es muy importante porque va a armar la baraja para sus fortalezas». «Cada líder tienen su historia, su personalidad y Riku Ito, es el personaje con el que más me identifico». Así es como se elige el compañero de camino, el alter con el que pasarán horas jugando y haciendo comunidad en la blockchain de Wax que es donde está alojado/corre/trabaja este juego que pronto contará con su propio token, el Loot.