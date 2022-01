La incertidumbre (o quizá tedio) del vivir

Uno de los parámetros por los que se distinguen diferentes tipos de narrativa es algo tan manifiesto como la extensión del relato. Que si cuento, que si relato breve, que si novela corta, que si novela, etc. Pues bien, Los extraños (Impedimenta, 2021), del asturiano Jon Bilbao, entraría en la categoría de novela corta por no alcanzar más allá de las 130 páginas; sabiendo siempre que la extensión no tiene que ver con la calidad, ya que en cualquier formato puede aparecer. Y este es el caso de Los extraños, pues a mí cada vez me gusta más lo menos obvio, el no tener que explicar las causas de todo, el que la imaginación y la fantasía sirvan para contar historias más que reales. Y todo eso está perfectamente en estas escasas páginas de Los extraños.

Con pocos mimbres, pero bien urdidos, Los extraños nos cuenta una historia dividida en tres capítulos, integrados por cortas secuencias, en las que te vas dejando llevar por una trama que apunta por unos sitios, pero que realmente te lleva por otros y donde las expectativas que te va creando hacen que crezca tu desazón ante lo que parece que va a ocurrir. Esta es su mejor baza novelística, creada mediante abundantes elipsis, falta de información y con personajes alejados de la aparente lógica vital; en pocas palabras, Jon Bilbao no nos lo cuenta todo y nos hace pensar y disfrutar. La historia nos presenta a Jon y a Katherine, una pareja joven que pasa una temporada teletrabajando en la casa de los padres burgueses de él en Ribadesella, entorno que es descrito con el máximo realismo. Presentan una relación fría, incluso de tedio por parte de ella. Allí se presentan, mediante el tópico de la aparición de extraños en tu vida, Markel, un primo de Jon, al que ni tan siquiera recuerda, y la que parece ser su pareja, Virginia. Ambos, con el permiso de los padres de Jon, se quedan también en la casa. Cada personaje, con muy pocos rasgos queda perfectamente caracterizado en la trama, pues el narrador opera como el mismo Jon dice no hacer: «[…] reprime el impulso de […] intentar recordar si alguna vez conoció a su primo, de apropiarse de la espuma de vidas ajenas y elaborar con ellos una ficción, de sublimar a personas en personajes» (p.93). Las relaciones pronto empiezan a ser un tanto conflictivas, al orden y a la rutina de unos se opone el desorden y la imprevisión de los recién llegados. Se muestra el tema de la incomunicación de la pareja, así como la curiosidad y la observación de vidas ajena, todo ello convertido en el núcleo de la novela. Junto a esto, tan aparentemente real y profundo, ocurre un gran avistamiento de ovnis en el pueblo, lo que origina una gran invasión de ufólogos a la caza de la experiencia que supone dicho hecho, con lo que se aporta a la historia un punto de fantasía claramente opuesto a lo anterior. Ambas líneas de relato se conjugan a lo largo de la novela, en donde lo relativo a los ovnis se convierte en el contexto de fondo de las relaciones que se establecen entre los habitantes de la casa. El punto de vista narrativo es el del narrador omnisciente en tercera persona, quien actúa como una cámara de cine al mostrar todo en presente mediante frases sencillas, donde predomina la coordinación, o bien, lo que suele ser mucho más característico de su estilo, la frase simple, con la que se describe y se condesa cada acción y cada intervención en los diálogos, articulados a lo largo de los párrafos de forma yuxtapuesta: «Suben los cuatro al coche. Jon al volante. Van a la playa de Guadamía. El camino es estrecho. Terraplenes a los lados. Aparcan en una cuneta; el coche tan inclinado que está a punto de volcar» (p. 57). Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es un buen ejemplo de novela corta con un estilo muy personal, siempre con una gran coherencia propiciada por su extensión, por su temática, por su progresión, por su arquitectura y por su estilo, los cuales, todos unidos, contribuyen a que toda ella resulte inquietante casi desde la primera página.