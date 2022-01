La invención del primer anuncio publicitario de la historia

La actividad publicitaria, entendida como difusión de mensajes persuasivos a través de los medios de comunicación, se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX, al compás del crecimiento de la producción industrial masiva y la aparición de medios como la prensa, la radio o la televisión.

Pero, antes de ese momento, hay ejemplos de mensajes de carácter comercial que pueden ser considerados antecedentes de la publicidad que conocemos. Por ejemplo, en las ruinas de Pompeya pueden observarse algunas muestras tempranas de anuncios o también en las enseñas medievales.

Si nos preguntamos cuál ha sido el primer anuncio de la historia, la respuesta que se encuentra en los libros de historia de la publicidad no ofrece dudas: un papiro originario de Tebas, con más de 3.000 años de antigüedad, depositado en el British Museum. En este papiro se lee el siguiente texto:

«Habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Hapu, el tejedor, éste invita a todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarle. Es un hitita, de cinco pies de alto, de robusta complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien dé información acerca de su paradero; a quien lo devuelva a la tienda de Hapu, el tejedor, donde se tejen las más bellas telas al gusto de cada uno, se le entregará una pieza entera de oro».

La frase «donde se tejen las más bellas telas al gusto de cada uno» es claramente un incipiente texto comercial, en opinión de muchos publicitarios.

Esta bella historia está recogida en numerosos libros, tanto americanos como europeos. Incluso en Italia existe un libro denominado Hapù. Manuale di técnica della comunicazione pubblicitaria, escrito por Marco Vecchia y que es una publicación de referencia en diversas universidades italianas. La difusión de esta historia en el ámbito publicitario es amplia. Basta con hacer, por ejemplo, una búsqueda en Google de los términos «papiro de Hapu» o «papiro de Shem» para encontrar miles de resultados.

Sin embargo, el papiro de Hapu tiene un pequeño problema: no hay ninguna evidencia real de su existencia. Lo demuestran las consultas realizadas.

Por un lado, la doctora Susanne Beck, conservadora de cultura escrita egipcia en el departamento de Egipto y Sudán del British Museum, confirma que no existe un papiro con el contenido comentado en sus fondos y lo califica de «leyenda urbana». La posibilidad de que el papiro estuviera documentado en algún otro lugar se disipa cuando la doctora Marina Escolano-Poveda, profesora de Egiptología en la Universidad de Manchester, ratifica también que no existen manuscritos en otras colecciones que contengan referencias a los personajes de Shem y Hapu.

Resulta curioso, además, observar que la profusa referencia a este papiro exclusivamente se produce en el ámbito publicitario. No hay rastro de él en otras áreas científicas. El único Hapu que aparece en las búsquedas es un escriba real y sacerdote de Horus, padre de una de las personalidades más relevantes del antiguo Egipto: Amenhotep. Nada que ver, por tanto, con el humilde tejedor preocupado por la pérdida de su esclavo.

La primera mención a esta leyenda se encuentra en la primera obra que habla de la historia de la publicidad: A history of advertising from the earliest times de Henry Sampson, editada en 1874, un momento histórico en el que todavía no había comenzado la actividad publicitaria tal como hoy la conocemos. En este texto se encuentra la siguiente referencia: «…para recompensas y descripciones de esclavos fugitivos, escritas en papiros hace más de tres mil años, han sido exhumadas de las ruinas de Tebas». El libro no comenta la procedencia de la información, lo que impide saber su origen, pero sí nos permite fijar la vigencia de la historia del esclavo huido durante un período cercano al siglo y medio.

Autores como Presbey (1929), Davis (1940), Rochester (1949), Ferrer (1964), Modesti (1966), Del Campo (1967), Kleppner (1973), Puig (1966), Trotta (2002), Chang-Hoon Lee (2014) o Gómez (2017), se han hecho eco de la historia en línea con lo planteado por Sampson (un papiro encontrado en Tebas, con más de 3.000 años y conservado en el Museo Británico).

Por su parte, otros autores han recurrido a una versión más elaborada de la historia. A los puntos ya citados, se añade el protagonismo del esclavo Shem y el patrón Hapu, la descripción de Shem, la recompensa de la media pieza de oro y la supuesta frase publicitaria donde se tejen las más bellas telas al gusto de cada uno. Es el caso de Manconi (1956), Playsed Wood (1958), Munné (1969), Sánchez Guzmán (1976), Furones (1980), Andrés (1981), Mandell (1984), Eguizábal (1998), Figueroa (1999), Montejo (2005), Checa (2007), Cervera (2008), Forabosco (2011), Bandiera (2013) o Dobrow (2018).

Una conclusión clave de la investigación realizada es que documentar no es citar. Dicho de otro modo: la existencia de un gran número de citas sobre un tema, incluso aunque sean hechas por figuras de acreditado prestigio, no hace creíble una afirmación. La certeza de una argumentación únicamente puede obtenerse si se verifica con rigor la exactitud de lo que en ella se plantea. En este caso, la comprobación de la existencia del papiro en el British Museum o en otro lugar.

Es evidente que la persistencia durante casi un siglo y medio de una historia falsa implica que ha fallado el espíritu crítico preciso en todo investigador, la necesidad de cuestionar cualquier afirmación, tal como exige el método científico.

El nacimiento de la historia de Hapu en el siglo XIX pudo estar vinculado a la necesidad de encontrar orígenes prestigiosos a una actividad cuyos referentes cercanos eran figuras de dudosa ética como los vendedores de productos milagrosos. La consideración de un origen mítico a una disciplina es una práctica utilizada desde la Antigüedad, como es el caso de la atribución que hizo Plinio el Viejo del origen de la escultura al alfarero Butades de Sición, en Corinto o al origen de la pintura a la disputa entre Zeuxis y Parrasio. La inclusión de una historia relacionada con el Antiguo Egipto se produce en un contexto donde la egiptomanía recorría Europa desde las campañas napoleónicas, algo que pudo ser el detonante para proporcionar un abolengo adecuado a una labor, la publicidad, que se desarrollaba al compás de la consolidación de la revolución industrial.

El poderoso influjo de esta historia, que embellece el inicio de la actividad publicitaria, explica, quizá, que haya persistido sin cuestionarse en el tiempo y que haya sido mencionada por tantos autores.