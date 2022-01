Un retrato poético de la provincia

Decía el estribillo de la canción Escuela de calor de Radio Futura: «Hace falta valor, hace falta valor,/Ven a la escuela de calor». La valentía es un tema del que se habla poco en los círculos poéticos, pero está muy presente en toda obra. Hay que ser muy valiente para escribir un libro y más para coordinar una antología (que no deja de ser una concentración de egos, una especie de caja de Pandora del yo). El o la valiente que se atreve con tal empresa merece el cielo, el Valhalla, el Nirvana o como lo quieras llamar. La persona que sale sana y salva de esta hazaña alcanzará la Gloria.

Poetas en el puente de los espejos, antología de poesía alicantina coordinada por Esther Abellán Rodes y publicada por la editorial alicantina Eléctrico romance en la colección Puente de los espejos, con ilustraciones de Rocío Díaz Bernal, Esteban Borrell Cardona y Enrique Cano Zapata, es el ejemplo claro de lo que es la valentía. Esther Abellán, como coordinadora, y Juanjo Cervetto, como editor, han tenido el arrojo de crear una obra necesaria dentro de la poética alicantina. Han conseguido un hito, una cumbre, lo que nadie se había atrevido a realizar aquí, una antología de la provincia que aúna a sesenta y siete poetas que han tenido obra poética en los últimos veinte años.

En la ficha del libro nos lo indican. La obra reúne un amplio espectro de poetas en activo, durante los últimos veinte años, que escriben en castellano y que han nacido, viven o están especialmente vinculados a la provincia de Alicante. Además de las publicaciones o la propia calidad literaria, se han tenido en cuenta también otros factores que hacen que la poesía esté viva más allá de los libros. Poetas en el puente de los Espejos es una obra sobre poesía que va a pasar a la historia por su envergadura. El compromiso de su autora, Esther Abellán, era recoger un conjunto casi fotográfico en el que encontrar a los y las poetas de la provincia de Alicante. Nos llena de orgullo porque es una hazaña que respalda a un género tan importante para los alicantinos/as como es la poesía viva de hoy, poesía que puedes encontrarte en una conversación literaria, en cualquier encuentro o recital.

Esther Abellán (Villena, 1971) es poeta y actriz, socia fundadora de la asociación teatral El Mundo de Calíope y miembro de Matuška Project, compañía dedicada a la creación de espectáculos multidisciplinares. Ha sido codirectora del programa radiofónico de poesía Conectados en la noche y es redactora de la revista cultural Loblanc. Tiene cinco poemarios publicados desde 2013: Recordando lo que fui, En la alcoba de Venus, Llantos entre caricias, Amor encadenado y Pasado en la boca, además de las plaquettes Alianzas con el aire y 4º sin ascensor.

Poetas en el puente de los espejos es una obra que pretende ser un referente dentro de las antologías. Es una recopilación donde no se aúnan los autores por estilos, ni grupos, ni familias… ya que es una visión amplia de lo que se está creando y se ha creado en la provincia. Esther, como he indicado antes, es una valiente. Su ilusión y su fuerza han creado una obra imprescindible para entender lo que se ha hecho en las últimas dos décadas. Poetas en el puente de los espejos será un legado que se estudiará en las próximas décadas. La provincia de Alicante no va a agradecer lo suficiente el trabajo de Esther y la edición al cuidado de Juanjo Cervetto. Un libro imprescindible, un retrato para la posteridad.