¡Últimas noticias (falsas)!

Las fake news son cosa muy antigua, nos recuerdan constantemente: la Guerra de Cuba se armó por una tramada por William Randolph Hearst, aquel magnate de la prensa en quien se inspiraba el Ciudadano Kane de Orson Welles. Remember the Maine, to Hell with Spain coreaban los patriotas yanquis al calor de la supuesta (nunca demostrada) autoría de los servicios secretos españoles de la explosión del acorazado norteamericano. Pero también es verdad que el nuevo desorden informativo que ha traído la red es sin duda un factor que puede explicar en parte la proliferación de bulos y su circulación acelerada.

¿Podemos hacer un balance de la desinformación en nuestro entorno más inmediato, desde, digamos, el inicio de la pandemia? En primer lugar, recordaremos que hubo otras crisis sanitarias, y que bulos en torno a la del ébola de 2014 ya nos afectaron en su momento: «Adolescente de 15 años infectado por el virus del Ébola en Alicante», decía un tuit imitando la tipografía y la maquetación del diario INFORMACIÓN y suplantando las firmas de Antonio Teruel y Carolina Pascual. Seis años después, en febrero de 2020, circuló un whatsapp del falso primer caso de covid-19 en San Vicente del Raspeig, con una captura de pantalla de El País que había sido convenientemente alterada.

La suplantación de cabeceras de medios es una práctica muy común de los bulos, lo cual supone un doble falseamiento: del contenido noticioso y de la fuente. La elección del medio usurpado no es indiferente. A menudo se elige aquel desde el que la noticia es más informativa, en tanto menos esperable (esa es la definición de la información en términos matemáticos): resulta más verosímil que sea FOX News la que anuncie que Trump se ha contagiado de covid-19 (mayo de 2020, cuando era una trola: luego se contagió de verdad) que lo haga la CNN; resulta más creíble que sea The Washington Post el que confirma que el coronavirus tuvo su origen en un laboratorio de Wuhan (cosa nunca probada) que lo haga la FOX o Breitbart News. El efecto de realidad es asombroso: el hecho debe de ser tan auténtico, tan incontrovertible, que me veo obligado a publicar la noticia aunque me duela, aunque frustre mi línea editorial. Ello demuestra una aguda competencia de los enredadores acerca de los mecanismos de la información. El gancho que lleva a clicar es la mezcla de sorpresa e indignación: causa desconcierto y estupor en los lectores y suscriptores habituales y regocijo o confirmación de sus sospechas en los que no lo son, de manera que todos lo comparten con uno u otro tono.

Ello sucede también cuando lo suplantado son partidos o dirigentes políticos. Un falso comunicado de VOX precisa las «Instrucciones para presentar el pin parental» (enero de 2020). En la cuarta de ellas se dice que «Hay que presentar un pin parental el padre y otro la madre. El de la madre autorizado por el padre». Quien copia el pantallazo lo comenta así: «Me siento como Marty McFly, pero regresando al pasado, a la época en que las mujeres necesitaban el permiso del marido para viajar o abrir cuentas bancarias». El documento original está en la red (muro de Facebook de VOX Elche del 4 de septiembre de 2018), e incluye las citadas instrucciones, aunque sin la frase de la polémica, que ha sido añadida Photoshop mediante. Un falso tuit fechado en septiembre de 2021, como captura de pantalla de una cuenta auténtica de Pedro Sánchez, afirma: «Me he desplazado a las islas, como no podía ser de otra manera, para coordinar personalmente los trabajos de extinción de la terrible erupción del volcán Cumbre Vieja. Pudimos con Filomena, hemos vencido al virus y estamos a punto de sofocar el volcán». Los comentarios que acompañan son tan jocosos y ácidos como los del regreso al pasado a propósito de Vox: «el presi no sabe que los volcanes no se pueden extinguir» o «el todopoderoso presidente que tenemos es el único ser vivo capaz de sofocar un volcán».

Algunos tuiteros tutólogos se apuntan a un bombardeo: durante el confinamiento circuló la foto de un joven médico de La Paz que había muerto por el virus. Hermann Terstch se apresuró a dar el pésame a la familia, repartiendo de paso responsabilidades: «Todo mi desprecio a Mejide, a Telefónica con su vil canal, a la Griso, y a Otero y al gobierno. Con sus bromas y ocultación han ayudado mucho a que este hombre haya muerto a los 24 años». Pero se trataba de la foto del actor porno Jordi el Niño Polla caracterizado como médico para uno de sus vídeos. Esa misma suplantación causó estragos por contagio viral en el mundo hispánico: hasta el Arzobispado de Lima cayó en la trampa, y entre las fotos con las condolencias exhibidas en la Basílica Catedral de la ciudad estuvo la de un tal Pedro, con una foto del actor.

Esos días hubo no una ola, un tsunami de bulos, mediante falseamiento, por ejemplo, de documentos oficiales: comunicados de confinamientos estatales, autonómicos o municipales fraudulentos, avisos de la Generalitat sobre helicópteros que iban a pulverizar desinfectante por la noche para erradicar el coronavirus, órdenes de libre entrada de policía en domicilios para identificar infectados, informes europeos que culpaban al Gobierno de las muertes por coronavirus. Se achacó al Gobierno la prohibición de enviar múltiples mensajes por WhatsApp, se informó de la grabación de las llamadas durante el Estado de Alarma, o del acceso libre a los móviles según la nueva ley de Telecomunicaciones, o del registro de la identidad de los participantes en manifestaciones. «Médicos por la verdad» o «biólogos por la verdad» (la apelación a la verdad de los falsarios es proverbial) expusieron sus teorías conspiranoicas sobre el virus (la Plandemia), o difundieron alternativamente remedios milagrosos o amenazas pavorosas (las mascarillas causan hipoxia, las vacunas matan más que la enfermedad…). Se mostraron cientos de féretros alineados en un polideportivo como víctimas del virus, pero eran inmigrantes que habían muerto en un naufragio en el Mediterráneo años atrás.

Hablando de inmigración, webs de «noticias» muestran a menudo, en fotos y vídeos con pies descontextualizados (que es la forma piadosa de decir «falsos»), a inmigrantes que posan con ropa Lacoste, mientras se ofrecen datos de lo que cobran en ayudas públicas, o textos que comparan la pensión de una viuda española (426€) y la cuantía (falsa) de las ayudas a menas (664€ + habitación + comida), o fotos de los alojamientos precarios de los evacuados españoles de La Palma tras la erupción del volcán y los hoteles de cuatro estrellas donde son alojados (falsamente) los inmigrantes ilegales que llegan en patera a las Canarias. En noviembre de 2021 se difundió en redes sociales un vídeo que mostraba a una mujer con velo cargando alimentos en el maletero de un coche lujoso, a las puertas de una ONG de Lugo situada en un polígono industrial. El texto afirmaba lo siguiente: «Con un Mercedes y esta mora envía a sus hijos al Banco de Alimentos. Pero vosotros seguid dando dinero para Cáritas y otras ONG que colaboran con la invasión marroquí». Como se demostró, la mujer era española, pero eso es lo de menos, lo decisivo es que estaba ayudando a entregar alimentos y trasladarlos a quien los necesitaba y no podía disponer de vehículo.

Las narrativas xenófobas se deslizan fácilmente desde la picaresca en subsidios a la violencia, y los bulos entonces relacionan asesinatos, robos, violaciones, agresiones machistas o ajustes de cuentas entre bandas con inmigrantes. En general o bien se inventan o exageran el delito, o mienten sobre la nacionalidad de los agresores, o sitúan los hechos en alguna localidad española a día de la fecha, cuando las imágenes son antiguas y tomadas en otras partes del mundo. Algunos de los titulares dicen «una familia acoge a un refugiado y viola (y deja embarazada) a su hija de 12 años» (enero de 2017)); «un menor de 15 años fue degollado por un exmena marroquí en Cornellà» (octubre de 2020); «un hombre negro asalta una iglesia y ataca a un cura durante una misa en Canarias» (noviembre de 2021). El asunto se vuelve todavía más turbio cuando a la condición de inmigrantes violentos se añade que están contagiados de coronavirus: «varios inmigrantes contagiados por coronavirus han huido del aislamiento en un hostal en Cartagena y uno de ellos ha sido pillado con 1.200 € robados»; «La Guardia Civil ha publicado un cartel de un supuesto inmigrante con covid 19 huido en Calpe» (julio de 2020). Incluso se muestra una foto con cientos de cayucos en una playa de Argelia y se dice que están dispuestos a zarpar para España con miles de inmigrantes, muchos de ellos contagiados de covid (noviembre de 2020), pero son barcas de pesca en Mauritania en 2019. Tampoco es cierto que asociaciones musulmanas de València hayan pedido a la Generalitat la supresión de la fiesta de Moros y Cristianos por considerarla ofensiva (septiembre de 2021). Y el bebé rescatado por la Guardia Civil en aguas de Ceuta en mayo de 2021 no era un muñeco, como dice un tuit que lo compara con uno dentro de su embalaje, ni la foto era un recurso para apelar al humanitarismo y la caridad destinado a «desviar la atención para que los españoles no sepan que pagarán 7.050.000 euros al mes por los 1.500 menas que han entrado en Ceuta».

Entre tanto ruido, las noticias auténticas se disuelven como un azucarillo. Por eso hay que investigar las fuentes y ponerles nombre a quienes desinforman a conciencia. Pruebe el curioso lector a buscar los bulos citados y descubrirá de dónde salen y cómo pueden ser desmentidos. Pero resulta una labor ardua y una maniobra de distracción sobre el periodismo de investigación, que tiene que dedicar cuantiosos esfuerzos a depurar el aire informativo en vez de contribuir a mejorar la calidad de la esfera pública (a producir ozono democrático, digamos). Es lo que un investigador llamó «la insoportable asimetría de la bazofia mentirosa (bullshit)». Es decir, que la cantidad de energía necesaria para refutar una noticia falsa (o de mierda) es muy superior a la que cuesta producirla.