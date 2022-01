Poemas pandémicos y nada celestes

Nuestros mayores siempre nos han dicho: Vosotros no viviréis una guerra. Una guerra como hemos entendido las guerras en el siglo XX, no, pero una pandemia, un volcán, guerras geopolíticas, el Mar Menor devastado por la contaminación y un largo etcétera de desastres, sí. Somos hijos de nuestro tiempo y esta época que nos ha tocado vivir, estamos inmersos en algo que no alcanzamos a saber qué es realmente lo que ocurre. Muchos artistas están dando voz a los sentimientos que afloran de la situación. La creatividad ayuda a sobrellevar el mal trago, hace que no nos volvamos locos, que podamos canalizar la frustración.

El palacio de hielo, de Itziar Mínguez Arnáiz, publicado en la editorial madrileña Los libros del Mississippi, en la colección libretos, no es un libro propiamente de la pandemia o el confinamiento, es más de las emociones que hemos sufrido todos por la misma. Itziar, sin dejar su universo ni su pulso poético, transita por todo lo que universalmente hemos padecido todos y cada uno de los humanos. El primer poema que abre el libro, titulado Distancia de seguridad, ya nos indica el alma del mismo: «Obligatorio / mantener / metro y medio / de distancia / ni besos / ni abrazos / nada / que no estuviéramos practicando / a diario / con total impunidad». La autora, que es de esas poetas que analiza la vida desde su prisma, en esta obra intenta dar luz a lo que está ocurriendo. Intenta comprender, dar voz a lo que todos pensamos. Por ejemplo, en el poema titulado Instrucciones para lavarse las manos: «Entrelazar los dedos / prestando especial atención / a los pulgares / sin olvidarse de las palmas / y las uñas / durante 20 segundos / aproximadamente / el tiempo que dura / la primera estrofa / de la Internacional / o la canción del cola cao…» Itziar, como todos hemos hecho, echa de menos la cotidianidad. Si esta pandemia ha traído algo es otra forma de concebir el mundo. No es que todo haya cambiado, es que es otra forma de concebir lo que hemos vivido. Itziar Mínguez Arnáiz (Barakaldo, 1972) es poeta, narradora y guionista. Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, ha publicado los poemarios La vida me persigue, Luz en ruinas, Cara o cruz, Pura coincidencia, Wikipoemia, Cambio de rasante, Que viene el lobo, QWERTY, Idea intuitiva de un cuerpo geométrico, La vuelta al mundo en 80 jaikus (y una nana para despertar), Lo que pudo haber sido y el libro de aforismos Nubes y claros (ex aequo del VIII Premio de Aforismos José Bergamín). Fue finalista del Premio Euskadi de Literatura 2010, ganadora del I Premio Internacional de Poesía Nicanor Parra, del X Premio Internacional de Poesía Surcos y del VII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Morón, además de accésit del XVII Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma. Compagina su faceta literaria con su trabajo como guionista de TV desde hace veinte años. El palacio de hielo no deja de ser una crónica en forma de verso, y como tal Itziar analiza lo que ha vivido sin censuras, sin cambiar nada, con la crudeza que caracteriza toda acción. Al final del libro, Mínguez Arnáiz nos condensa todo lo que ha vivido en estos poemas, pero con la honestidad que siempre la ha caracterizado, en un texto explicativo: «Una de las cosas más complicadas ha sido poner fin a este libro porque es difícil poner fin a algo que aún no ha acabado ni sabemos cuándo acabará. Es pues un final provisional como las cifras con las que concluye este viaje, tan provisionales que las de hoy ya no servirán para retratar con exactitud la realidad que nos espera mañana. El poema final habría que renovarlo cada día hasta que esta situación concluya. Por desgracia, todas las cifras son provisionales. Y estos números, mañana, tampoco significarán nada». Realmente, por desgracia El palacio de hielo es un libro abierto, que no debería haber sido creado, porque no habría existido dicha pandemia que se ha llevado a tanta gente por delante. Pero es parte de la vida, que es de lo que habla siempre Itziar.