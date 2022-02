Ahora con la música

¿Recuerdan a la ministra de Hacienda y asunto de las «cristos»? Perseguir el fraude está bien, pero si nos centramos en la falta de información existente para los que «no sabemos de ordenadores», en la falta de formación, que no sea de pago, o que el acceso a la conexión a Internet, que supone un gasto fijo más, que no todo el mundo se puede permitir- ahí están los datos de la pandemia, cuando se intentaba dar clase online-, me gustaría saber quién se va a encargar de suavizar la cuesta de este calvario que es la rampa de entrada a la web 3.0. Todo eso añadido a que el idioma imperante es el inglés, a más de una se le quitan las ganas. Afortunadamente la comunidad de habla hispana es cada vez más numerosa y como se tiene claro que hay que dar formación, hay gente que no tiene problema en explicar lo que haga falta. Fíjense si es así que estoy yo aquí contándoles estas cosas.

En 2008, alguien con el alias Satoshi Nakamoto envió el primer correo electrónico con información sobre el protocolo de la primera blockchain, la de Bitcoin. Hoy hablaremos de una cadena de bloques considerada de tercera generación,- sí, ya vamos por la tercera y aún no nos aclaramos con la primera- Cardano y su token ADA. Acaban de lanzar en la blockchain de Cardano una colección de cassettes animados – se mueven las ruedecitas que «hacían» pasar la bobina- con canciones originales, bajo el nombre «Retrosound NFT»: «Un proyecto elaborado por un grupo de amigos que pretende crear un puente entre la música moderna y el sentimiento retro de los 90, para el que se buscan nuevos músicos de cara a próximas temporadas, ya que esta primera ya está cerrada». Las personas del mundo musical que estén interesadas en los NFT pueden contactar con esta comunidad a través de Twitter en @retrosoundnft, donde también encontrarán el enlace a Discord y usuarios con ganas de ayudar. Operar en la red de Cardano es mucho más económico, rápido y fácil de usar que otras blockchain, según me cuentan los propios artistas al preguntarles el por qué de su elección. Y coinciden con expertos informáticos como Toni «Sargatxet», ingeniero técnico informático afincado en Torrent, que trabaja como analista. Teniendo en cuenta lo que les contaba sobre el idioma que impera, no es de extrañar que les diga que estamos de suerte ya que Toni está desarrollando varias aplicaciones en Cardano y a las ventajas técnicas, podremos añadir la del idioma. Hablando de esas ventajas y la elaboración de NFTs, mientras que en otras cadenas como Bitcoin o Ethereum, hay que hacer un contrato inteligente para poder operar- el artista ha de elaborar el contrato inteligente que va ligado a su NFT o echar mano de un programa/aplicación que lo haga por él o ella-, en Cardano se trabaja directamente en la blockchain. Es la propia red la que lo crea. El artista no tiene por qué saber qué es un contrato inteligente y se evitan posibles errores en la creación del contrato en sí. La marca «Sarga» en Cardano es la más numerosa de habla hispana. Pueden contactar a través de Twitter en @sargatxetT con total tranquilidad. La paciencia es uno de sus dones. Ya les digo que hasta yo he sido capaz de escribir sobre estas cosas.