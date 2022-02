«Lo de la calidad lo he entendido siempre como fruto de las cualidades físicas objetivas»

Con apenas 30 años, Javier Limón era probablemente el productor más solicitado del país. El artífice, junto a su amigo Fernando Trueba, de un disco legendario como Lágrimas Negras (2003), un destilado de flamenco y latin jazz que firmaron Bebo Valdés y El Cigala, vendió dos millones de copias y le valió su primer Grammy Latino (hoy cuenta ya con 10). Estos días, con solo 49, Limón publica sus Memorias de un productor musical (Debate), las que corresponden a una fase de su vida musical que ahora se cierra.

Desde hace algunos años Limón vive con su familia en Boston, donde es profesor del Berklee College of Music, la universidad musical más reputada del mundo. Allí ha fundado y dirige el Mediterranean Music Institute y la iniciativa Berklee Latino, que buscan estimular el conocimiento de la que es su especialidad: las músicas de raíz, con especial acento en el flamenco y los sonidos de la gran comunidad iberoamericana.

En su libro, Limón recorre los diferentes momentos que le han llevado hasta lo que es hoy. Y que arrancan con el chaval de la Colonia del Manzanares que tiene sus primeros contactos con el flamenco durante los veranos en la casa familiar de un pueblo de Huelva. El que pasa a regañadientes por el conservatorio, descubre el rock estudiando un año del bachillerato en EE UU y vuelve a reencontrarse con los cantes y bulerías a través de un amigo de la tuna mientras estudia Agrónomos, la carrera que luego abandonará por la música.

Sus mentores fueron primero Pepe de Lucía y luego el hermano de este, nada menos que Paco. Fundó su estudio Casa Limón a principio de los dos miles en un viejo almacén de peletería en el barrio de Batán, y allí ha grabado sus propios discos, pero sobre todo por allí han ido pasando todos esos nombres que han engalanado su carrera: además de Bebo, El Cigala o Paco de Lucía, Enrique Morente, Andrés Calamaro, Jerry González, Buika, Serrat y Sabina en su disco juntos, José Luis Perales, la flamenca Montse Cortés, la fadista Mariza o la sitarista británica de origen indio Anoushka Shankar, entre muchos otros.

De todos ellos está salpicado de anécdotas el libro, donde se relata mucho del trabajo realizado en el estudio pero en el que Limón también rememora sus noches en locales como el Candela o el Berlín, los viajes por medio mundo y sus aventuras en la radio o la televisión.

Después de leer su libro, da la sensación de que la mejor época del flamenco ya ha pasado. ¿Es así?

Yo creo que va por épocas. El cante flamenco tuvo su mejor momento con Tomás Pavón, la Niña de los Peines, Vallejo… aunque el mejor de la historia me sigue pareciendo Camarón. La guitarra, con Paco de Lucía y alrededores (Vicente Amigo, Tomatito…). Y el baile, ahora. Farruquito es el mejor bailaor de la historia, y la parte vanguardista con Israel Galván, Rocío Molina, etc, está también muy modernizada. Dependiendo de la disciplina, ha habido épocas. Pero también creo que ahora, puntualmente, como se han ido de golpe Morente y Paco, hay una sensación de vacío similar a cuando se fue Miles en el jazz, o Piazzola o Gardel en el tango. Eso es normal, los liderazgos conllevan esos pequeños momentos de vacío.

Hubo unos años, sobre todo durante la primera década de los 2000, en que su nombre se convirtió en el gran sello de calidad de la música española. Todo lo que tocaba era bueno, o al menos lo parecía.

Yo no paraba de trabajar. Lo de la calidad lo he entendido siempre como fruto de las cualidades físicas objetivas. Una mesa tiene su peso, su porosidad, su brillo, su volumen... En la música, la armonía, el ritmo, los textos, la estructura o el arreglo son cosas que se deben cuidar. Hubo un momento, a raíz de Lágrimas Negras, en que mucha gente vio que se podía hacer música con calidad y cuidada, sin depender del sonido comercial que la música anglosajona nos marcaba. Y se hicieron unos cuantos discos que estaban muy bien. A mí me encantaba ver a Jerry González tocando en un disco de Luz Casal o a Horacio el Negro acompañando a Perales.

Dice en el libro: «mantenerme callado y sobrio en un estudio de grabación, es tarea de arduo sacrificio para un servidor». Entre eso de día y las juergas de noche, debió de pasar unos años fino…

Pero porque era joven. Antes me podía tomar un litro de vodka y estaba perfecto. Ahora me tomo dos tequilas y tengo que dormir cuatro días. Nunca he probado las drogas porque no me han interesado, pero bueno, yo lo que sé es que he trabajado mucho mucho, muchas horas, y también me lo he pasado muy bien, trabajando y sin trabajar. Esa combinación es posible.

Habla mucho de la importancia de la psicología del productor. Dice: «la psicología se aprende a guantazos». ¿Cuáles le han caído?

Suelen estar relacionados con la inexperiencia de algunos artistas a la hora de componer y de escribir letras, y que en lugar de fiarse de los que sí llevamos unos años se creen en posesión de verdades absolutas que no lo son. Muchos artistas jóvenes acaban el disco y dicen «estoy muy contento porque me ha dejado mucha libertad». Siempre me ha hecho mucha gracia, porque los grandes artistas no buscan libertad en un productor. Es como si vas al médico y le pides libertad. Tú no necesitas eso, lo que necesitas es que el médico te cure. Y en un productor buscas que te diga: repite esto que está desafinado. Oye, que este texto no está bien… Es un rasgo que la experiencia sanea bastante.

En el libro solo menciona el reguetón una vez, y no es para dejarlo muy bien.

El reguetón depende de cómo se analice. Si lo analizas rítmicamente, tiene su gracia. Si analizas las letras… pues no son de un gran valor. Pero lo que yo digo es que música mala siempre ha habido. Canciones que no están creadas con el ánimo de buscar una calidad musical o un impacto cultural.

La música urbana ha ocupado buena parte del espacio de la música latina. ¿Cómo lo están viviendo los grandes que conoce, como Chucho Valdés o Juan Luis Guerra?

Los artistas que mencionas son de un nivel brutal, están en un circuito donde la música urbana ni la huelen. Chucho Valdés hace sold out en el Carnegie Hall. Alejandro Sanz vende el Vicente Calderón en 20 minutos. Ningún artista de reguetón es capaz de vender eso. Hay una cierta manera de escuchar música relacionada con el Spotify, con las redes sociales y la gente joven. Artistas como el de Despacito, que tiene más views en YouTube que seres humanos hay en el planeta, y luego no vende 800 entradas aquí… Hay un poco de burbuja.

¿Qué relación tiene con la nueva generación de super estrellas españolas, como C. Tangana y Rosalía?

Muy buena. C. Tangana es muy amigo mío. Un tipazo. Me encanta que de repente saque un single con Toquinho, con Bárbara Lennie. Que le dé bola a Drexler, a Calamaro, a Antonio Carmona. Que le guste el flamenco. Tiene las ideas clarísimas y escribe muy bien. Y el tío tira de raíz, le da valor. Hasta está produciendo a jóvenes flamencos. Rosalía es un fenómeno. Va a los Goya y canta un tema de Los Chichos, apoya el flamenco… me encanta.

Dice que este libro lo publica ahora porque se acaba una época en su vida musical y empieza otra.

Se acaba una época más solitaria. Y la que se abre es una Casa Limón 3.1, porque somos yo, mi hijo Javi y mi hijo Pablo, además de mi mujer Eva, que es una productora ejecutiva ya consagrada. Y es muy bonito, porque yo paso temas a mi hijo que él arregla, él me pasa otro para arreglar yo… Para mí es un sueño que mis hijos quieran trabajar conmigo.