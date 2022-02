La construcción de una vida

Descubrí a Elizabeth Strout viendo Olive Kitteridge y acudí raudo al libro y lo disfruté. Por eso, al saber por mi librera que tenía una nueva novela, decidí leerla. Con Ay, William (Alfaguara, 2022) he asistido a esa modalidad o estilo que cada vez observo más en parte de la literatura actual: el predomino de la frase corta, bien simple o con poca subordinación, con la que se acumulan los datos, las ideas y las impresiones; el uso de la primera persona, en principio, para contar la historia de otro («Pero es William de quien quiero hablar» p.9), lo que supone un plus de subjetividad, pero que luego no es del todo así. Y en donde el argumento aparece a los ojos como algo cercano, casi identificable con nuestro propio entorno, es decir, cercano a la autoficción.

La historia es sencilla. La narradora-protagonista es Lucie Barton, personaje recuperado de una novela anterior, ahora ya sexagenaria. Es escritora de éxito y siempre están patentes sus lectores: «Voy a empezar esta historia cuando William tenía 69 años, es decir, hace menos de dos» (p.10). William es su amigo y su exmarido, padre de sus dos hijas, casado posteriormente dos veces más y rico. En esta ocasión recurre a ella por sus terrores nocturnos y porque quiere que lo acompañe a un viaje a Maine para conocer a una hermana de la que acaba de saber su existencia, punto claramente melodramático en la historia. Todo ello mediante una sucesión de secuencias, más bien cortas (pero con una clara división temática, que no estructural, en dos partes y un epílogo), con las que nos narra multitud de acontecimientos cotidianos vividos desde la memoria sin aparente planificación, aproximándose a veces a la narración oral. Destaca la configuración de dos personajes femeninos, el de la propia Lucie, amable, egocéntrica y con pensamientos del tipo «Todo el mundo es malo en secreto» (p.142) o que «Todos somos monstruos» (p.212); y el de la madre de William, siempre desde el recuerdo y buscando paralelismos con ella. Ambas proceden de un estrato social muy bajo y lograron el llamado sueño americano; de ahí que se observen ciertos toques naturalistas al recurrir a ese origen como justificación de sus propias vidas. Ahora bien, lo anecdótico, lo sencillo, siempre encierra algo esencial y profundo. Esto se marca con el empleo de determinados elementos, como cierta intelectualidad existencialista en las digresiones sobre algunos verbos: actuar/decidir o habitar/vivir, ya que, por ejemplo, se afirma que William habitaba Nueva York y que ella solo vivía allí (p.109); o la caracterización de los personajes masculinos, no sin cierta infantilización, como el hecho de que siempre sean dejados por las mujeres de sus vidas. De esa forma, todo lo siente como si no fuera suyo, como si de todo estuviera fuera: de su infancia, de sus estudios, de su trabajo y casi de las personas («No soy invisible, por más que tengo esa sensación. p.137)». Y lo plasma en sus tonos narrativos: cuando evoca, sientes, mediante una frase algo más larga, su posición en las acciones o hechos; cuando contemporiza, todo es más inmediato, no sin cierto humor, y más liviano. Asistimos a una realidad personal y familiar desde una óptica femenina que, por su propia edad, presenta una independencia ganada, pero sujeta a una autoridad masculina. Toda la novela le sirve de catarsis para desprenderse de ella y lanzar la pelota al otro tejado: «Pensé que me vendría bien empezar a entender un poco mejor a las mujeres. Por eso lo estoy leyendo» (p.207), dirá William. Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque, además de ser una muestra de literatura de calidad sin pretensiones altisonantes (algo que agradezco), presenta una reflexión interesante sobre lo que somos como producto de lo que hemos sido y, sobre todo, de nuestra infancia, de nuestra familia y del amor que por nosotros sintieron.