Como una demolición

En los tiempos que corren existe una tendencia poética hacia la visceralidad. La entraña es un modus artístico, tal vez demasiado manido. Poetas como Sharon Olds, Anne Carson, Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik y toda esa corriente de escritoras que van al centro del dolor como fuente de todo, son los tótems de muchas autoras y algunos autores que persiguen esta forma de entender el hacer poético, el arte y sus consecuencias. En muchos casos, hay un fondo de sufrimiento detrás, pero en muchos se percibe la impostación, el juego, el arte creativo. En España, existe una poeta que se prodiga poco, pero que es un referente en esta forma de entender la poesía. Su DNI dice que se llama Patricia R. Calpe, pero todos la conocemos por Safrika.

La casa de mi abuelo, de Patricia R. Calpe, Safrika, publicado por la asociación riojana Ediciones del 4 de Agosto en su colección Planeta Clandestino, es una plaquette que parte del recuerdo y de un dolor para expandir el universo de Patricia. El primer poema, titulado «Abuelo», ya nos expande hacia ese universo: «Es la de mi abuelo, pero está muerto, aquí colgó / comió tortillas, desnudó a su mujer, aquí colgó / su diploma de detective privado, / colocó / sus libros de autores rusos, / cableó /todas las salas / puso motes a todos /los vecinos». La poesía de Safrika/Patricia esconde una aparente sencillez, pero dentro de esa sencillez se ocultan todos los demonios o fantasmas, como se quiera denominar a la tormenta que tenga cada uno.

A lo largo de la plaquette, que, a pesar de su brevedad, tiene una hondura desgarradora, Patricia no solo habla de la infancia, los sueños perdidos o el abuelo, su hijo Leo, diagnosticado autista, es el centro de su vida y de su obra, porque en Safrika no sabemos distinguir una cosa de la otra. El poema titulado «Verde» es un claro ejemplo de esto: Ser su madre es tan terrible que me / quiero morir todos los días / Al menos-dije al venir aquí, a la casa con redes / de protección en las ventanas- / escribiría sobre ello / y sobre el pájaro que picotea en mi saliva / y sobre la larva que recorre mi intestino / y el cuerpo extraño que / reposa en mi mandíbula / y el otro que existe en mi / lóbulo temporal».

Patricia R. Calpe nació en València en 1976. Ha publicado en diversos fanzines y revistas. Participó en los libros colectivos Estaciones Desnudas (Editorial Cocó, 2007), Poesía para bacterias (Cuerdos de Atar, 2007), Qué nos han hecho (Isla Varia, 2008), Hank Over , un homenaje a Charles Bukowski (Mondadori, Caballo de Troya, 2008), 23 Pandoras. Poesía alternativa española (Baile del Sol, 2009) y Libro de Voyeur (Ediciones del Viento, 2010), ilustrado por el artista Pablo Gallo. La editorial Baile del Sol ya publicó en 2008 su poemario Pills (Fácil). Poemas de la Última semana en casa. Otras publicaciones en antologías son Heterodoxos (Ediciones Escalera, 2011), Viscerales (Ediciones del Viento, 2011), Beatitud, Visiones de la Generación Beat (Ediciones Baladí, 2011) y Mujeres en su Tinta, una compilación de Uberto Stabile editada por la Universidad de México. También, junto a Arturo Méndez, escribió un relato para Black Pulp Box de Aristas Martínez en 2012. ¿¿Erosionados (Edición de Adriana Bañares, en Editorial Origami 2013)??. Editorial Baile del Sol editó su segundo poemario, Preparados para la nieve, en el año 2014. A partir de aquí, y tras el diagnóstico de autismo de su hijo Leo, todo quedó paralizado, y escribió sobre sus experiencias en el blog Un diario para despertar. Desde el 2004 escribe ocasionalmente en el blog Trituradora www.safrika.blogspot.com

Si tuviera que definir en una sola palabra el poemario La casa de mi abuelo sería desnudez. Safrika se desnuda completamente. Saca todas sus vísceras y nos las muestra encima de una mesa donde presuntamente tenemos que devorar su poesía, pero es esta, su poética, la que nos devora a nosotros. No salimos indemnes tras la lectura de sus versos. Safrika practica el arte de la demolición como nadie. Los últimos versos que pertenecen al poema titulado «El adiós» así lo certifican: Quisiera verte crecer como crecen esos chicos que / veo en el supermercado. / Aceptar esto como si no existiera esa / línea imaginaria que nos separa de esos / niños cruzando en los pasos de cebra, / niños cada día en la playa, en la tienda china, en el ascensor. / Sólo necesito / que deje de / doler / ¿Te imaginas?