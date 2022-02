¿Por qué es importantela cultura para la sociedad?

El término cultura proviene del verbo latino colo, colere, cultum: cultivar, en principio relacionado con los trabajos de arar la tierra, pero como muchas de las palabras interesantes, un origen tan físico y material se convierte en una metáfora o imagen para definir diferentes acepciones y aplicaciones, el cultivo del alma, entre ellas. Está la cultura maya, la cultura cristiana, la cultura griega, la cultura científica…. Todas las épocas o regímenes le han dado un sentido específico a esta palabra, a favor de determinados intereses o en contra de otros, según el poder político, religioso, social, de cada momento. En nuestro tiempo, la cultura posee un significado muy amplio y casi todo se justifica si se entiende que es cultural, toda construcción es cultural. Todos los estados democráticos que se precien incluyen en sus constituciones el derecho al acceso a la cultura. Pero qué es cultura, cómo participa la sociedad en ello. Se identifica cultura con la adquisición y desarrollo de técnicas, conocimientos, habilidades relacionadas con el progreso de una sociedad. Pero esto es un poco ambiguo.

Leyendo la definición que hace la RAE de cultura, entendemos esta como el conocimiento acumulado durante toda nuestra historia. Todo lo que hemos aprendido como sociedad forma parte de nuestro ideario o imaginario. Todo lo que hemos ido sumando, durante siglos, en todas las materias y disciplinas. Por lo tanto, la cultura es el arduo trabajo realizado por los seres humanos llevados por su curiosidad, por superar trabas de cualquier naturaleza, en un esfuerzo continuo por entender y mejorar las condiciones de vida, tanto en lo físico como en lo mental. Las artes visuales, la música, las ciencias, la filosofía, las ciencias formales como la arquitectura y la ingeniería..., son producto de ese afán humano por avanzar en el conocimiento de nuestra realidad y despejar los diferentes misterios que durante siglos nos han preocupado.

Y en el origen de todo este movimiento está la pregunta de dónde venimos, y sobre todo, cuál es nuestro destino, si existe alguno, después de la muerte.

La enfermedad, la salud, han sido una continua preocupación en todo tiempo y lugar. El cuidado de los seres humanos, la superación de nuestros sufrimientos, han sido motivos para estudiar y profundizar en los paliativos para nuestro cuerpo, pero no menos importante son los de nuestra alma. O cómo obviar los avances tecnológicos que nos llevan a mirar más allá de nuestra galaxia, descubriendo otras concepciones del espacio, del tiempo. Los avances en las comunicaciones que están dando lugar a otro tipo de relaciones interpersonales, otras formas de entender la relación humana, la familia, el trabajo….

El cultivo de las artes

Si hablamos de la cultura que tiene que ver con el llamado humanismo, o el cultivo de las artes que sirven para el disfrute de nuestra sensibilidad e intelecto, de sus bienes para la colectividad, pues es importante hacer notar a la sociedad que este conocimiento, sea en forma de música, literatura, arte visual, danza, o filosofía, urbanismo, arquitectura, … es imprescindible para los seres humanos, nos hace más libres, críticos y exigentes de cara a nuestros gestores y políticos. Pero, ¿qué aportan estos conocimientos, aparentemente sin una función práctica? Claramente mucho, pero hay que matizar e informar qué es lo que estos bienes aportan a la sociedad.

Todas las artes poseen un interés en sí mismas. Como disciplinas requieren de una disposición, de una afinidad previa, pero también de un trabajo exhaustivo y continuado para su dominio, y, por supuesto, para su comprensión, pero sobre todo para aportar emoción o conocimiento, por lo que el receptor forma parte importante del diálogo de la cultura en todas sus manifestaciones. Y este diálogo es la esencia de la cultura. El receptor le devuelve la intensidad de su obra al creador, al intérprete.

Si planteamos esta pregunta de por qué es importante la cultura para la sociedad es porque todavía no se entiende, por cierta parte de la sociedad, qué supone la cultura en nuestras vidas. Pero, entonces, habría que preguntarse por qué un niño o niña, sin tradición familiar, decide dedicarse al estudio de la música, a la dura disciplina que impone un instrumento musical. Por qué hay alguien que decide dedicar sus horas y sus días al estudio del comportamiento de unas células, de los astros. Hace un par de semanas asistimos al décimo aniversario del Máster de Guitarra, dirigido por el gran guitarrista Ignacio Rodes. Quizá habría que preguntar a estos flamantes y virtuosos interpretes de guitarra por qué buscan este encuentro con los maestros, con su sabiduría, su vivencia. En este aniversario asistimos a unas breves interpretaciones musicales por parte de los becados y, sin duda, la pregunta, un poco en broma, fue ¡pero qué tienen que aprender estos! Sin duda asistimos a algo excepcional, no solo vivimos una excelsa interpretación, aconteció algo más, conocimiento, y más aún, la necesidad de seguir expresando, de seguir adquiriendo conocimiento, experiencia de la música. Es, acaso, el contacto, el diálogo, entre creadores, entre investigadores lo que hace la cultura, y su transmisión al público de todo este conocimiento, de la pasión que supone esta entrega.

Descubrir al otro

A veces, pensamos que la cultura es algo que está ahí pero que no afecta a nuestro comportamiento con los demás, y esto es absolutamente falso. El pensamiento de Sócrates, de Kant, de Albert Einstein, pero también el cubismo de Picasso, la poética de Virgilio, la música de Schostakovicht o de los Beatles, la arquitectura y el diseño de nuestras ciudades, cómo cultiva su campo un agricultor, cómo disfrutamos de la naturaleza, todo forma parte de nuestra realidad, de cómo concebimos la vida, la relación con el otro, nuestro proyecto familiar o profesional. Nuestra relación con los demás estará influida por el grado de educación y del conocimiento de nuestro valores, de nuestra solidaridad, compañerismo, fraternidad, concordia… y estos solo los conocemos si los hemos asimilado.

Por lo tanto, la cultura es el soporte intelectual y emocional que nos hace conocer al otro, ¿y qué es conocer al otro? Al asistir a un concierto de música, aunque no tengamos la formación para entender la música clásica, por ejemplo, a nivel sensible, lo vamos a disfrutar, porque es una construcción muy sabia, depurada durante siglos de interpretación, de creación. Pero, sobre todo, lo que nos acontece en ese momento es la disolución de esa pequeña esfera que nos encierra en nuestra limitada realidad. Conocer es amar, amar al otro, por diferente que sea, porque nos hace más altos, para mirar más lejos. Y esta es la naturaleza propia de la persona humana, ir más allá de lo que nos limita, qué hay más allá del finis terre. Buscamos conocer las culturas de otros pueblos para así valorar las diferentes formas de ser. La cultura la hace el individuo que se hace preguntas, y también el que aporta conocimiento profundizando en una materia. Pero es el diálogo y la comunicación con la sociedad que recibe estas obras el que completa todo este esfuerzo.

Pero, por qué es necesaria la cultura para una sociedad que parece que lo sabe todo, que tiene opinión de todo, que la defiende frente a expertos en todos los ámbitos. Y es cierto que en la cultura es tan importante la experiencia de un joven que se inicia, que busca, que hace preguntas, como la sabiduría de un gran maestro. Aunque la cultura requiera de un trabajo que, a pesar de lo que dice nuestra constitución, no todo el mundo puede desarrollar, fundamentalmente por falta de medios económicos, la cultura no es cosa de élites. Una persona puede tener mucha formación, pero muy pocos medios para divulgar ese conocimiento. Por eso es tan importante el estudio como la promoción.

Conocimiento para vivir

Pero, por qué necesitamos expresarnos a través de la cultura. Parece que podemos transitar por toda una vida sin el ejercicio de la cultura, pero cuando nos jubilamos de nuestros deberes familiares y profesionales, cogemos el caballete de pintura, hacemos unos pinitos en poesía o nos metemos en un coro recurrimos a la cultura.

La explicación que dieron Sócrates y Platón de la realidad ha condicionado nuestra visión del mundo durante siglos, ha impulsado el desarrollo de nuevas explicaciones, diferentes interpretaciones de lo objetivo y de lo subjetivo, de la verdad, de la justicia, de la moral. Pero, ¿es realmente necesario este conocimiento para vivir?

Progreso y defensa

El ser humano ha buscado, desde el principio de los tiempos, el conocimiento de todo lo que suponga un mayor entendimiento de su realidad como individuo y como sociedad. El teatro en la Grecia clásica, por ejemplo, fue sin duda una forma de visión en espejo que servía para saber no solo cómo eran los griegos, sino también las fuerzas que los manejaban, qué era lo que determinaba el comportamiento humano y divino. Las gradas de los teatros estaban dispuestas de tal manera que el público tenía enfrente al público, sus reacciones ante lo sucedido en la escena eran parte del espectáculo. El ciudadano se veía a sí mismo en el otro. Era el escenario en el que contemplar las repercusiones de sus propias decisiones, el devenir de sus traumas, el análisis de su miedo a la muerte y daba cuenta de que la ignorancia era la fuente de todos los males que nos aquejan. El no saber nos dispone, sin lugar a dudas, al oscurantismo y a la barbarie. Por el contrario, la cultura nos acerca al desarrollo, al progreso, a la comprensión de los fenómenos que nos afectan y, por lo tanto, a entender el porqué de las cosas, a defendernos de la manipulación, de los sectarismos o determinismos absurdos, o, al menos, a ser conscientes de su existencia.

Pero, qué incita a un creador, a un intérprete, a un investigador a ir más allá, a no quedarse en sus propios conocimientos o habilidades, a necesitar del concurso del otro, del extranjero o del hermano. Este es el misterio del conocimiento, de la creación, de lo que nos hace fundamentalmente humanos.

La sociedad se enriquece del conocimiento global de las diferentes disciplinas artísticas, científicas, sociales, filosóficas, experimentales, y es, a partir de ahí, como se pueden entender los diferentes pensamientos que nos hacen entender al otro o entrar en diálogo, en discusión. La falta de esta información nos hace débiles, pues al desconocer las diferentes opciones de pensamiento es difícil poder entender algunos de los hechos que nos rodean.

Conocerlo todo es imposible, pero entender una obra supone, aparte de la sensibilidad, el que nos informen sobre tal o cual aspecto de la disciplina o arte, del pensamiento, en que se enmarca. La cultura es comunicación, y esta es imprescindible para cualquier situación en la que nos veamos inmersos. No hay nada que no pueda ser conocido o entendido si se nos informa, aunque sea de manera didáctica sobre ello.

La cultura es el conocimiento de nuestra historia, sin duda, pero también es una implicación en nuestro presente. Es tan importante saber cómo rompe el cubismo con la perspectiva renacentista, el gran logro de la matemática y la geometría del humanismo, como saber cómo concebimos, cómo sentimos, el espacio en la actualidad. Cómo vive el espacio urbano un skater de dieciséis años, o el trabajador que coge el autobús todos los días. Cuáles son sus ritmos, sus vivencias, ¿hay pensamiento en la evolución de sus días, hay palabra, hay formas, hay curiosidad…, o solo vacío, obligaciones diarias, costumbre?

Más debate

La cultura nos hace ser conscientes de este análisis por el que entramos en debate con la realidad que nos conforma, para dar respuesta a las preguntas que nos importan. Y en este debate de la cultura entran todos, el músico que altera nuestra percepción del espacio y del tiempo, el físico que nos devuelve una imagen insólita de los cuerpos que nos rodean, incluso de nuestras creencias más íntimas, pero también el ecologista o el artista que concreta todas estas emociones y conocimientos en formas, en melodías o ritmos musicales, en letras e imágenes, en personajes, en formas verbales que encierran una verdad sin saber qué es los que dicen, como la poesía…. Necesitamos las formas de la cultura como el cuerpo que habitamos.

Nacemos, sin remedio, en una cultura determinada por nuestro entorno familiar pero también por el entorno social de la ciudad, pueblo o país. Conscientes o inconscientes de ello, somos lo que somos porque pertenecemos a determinada cultura, a sus costumbres, a sus tradiciones. Pero existe otra forma de vivir la cultura y esta es la que se alcanza con el ejercicio de la cultura, con el debate y el análisis de lo que nos hace pensar, sentir, de tal o cual manera.

El ejercicio de la cultura nos sitúa en un espacio y en un tiempo determinado de la historia, en nuestro presente, pero en diálogo con los hombres y las mujeres de otros tiempos, de otros espacios, no estamos solos, somos parte disidente de un todo, que cuestionamos, que analizamos, que enriquecemos con nuestras vidas. ¿Puede haber algo más interesante que esto?

Cuando alguien dice, por ejemplo, no me interesa la poesía, la pintura, se está perdiendo la motivación que nos puso a los seres humanos en esa comunicación con los otros. El diálogo con la idea del amor, de la divinidad, de lo humano, desde diferentes culturas.

Hoy con internet, parece que a golpe de clic podemos entender lo que pasa en la India o en Afganistán. Eevidentemente, no. La imagen no es suficiente, como no lo es la crónica parcial de los hechos. Existe la vivencia del conocimiento inmerso en una composición musical, en una obra de teatro, en un texto que nos lleva a un conocimiento profundo, y eso es la cultura.

Este conocimiento es fundamental para vivir realmente nuestro presente y ser algo más que un pasar de números o estadísticas sin ningún sentido para el alma. Porque fundamentalmente nos enseña diferentes maneras de interpretar realidades que son comunes para todo ser viviente, pero que se distinguen por su manera de interpretar los mismos hechos. Lo que hoy llamamos interdisciplinar, mestizajes, son, en el fondo, enriquecimientos al combinar diferentes pensamientos. Algo que sin duda nos engrandece, pues nos da pautas nuevas para entender y para entendernos.

La cultura nos lleva a la comprensión tanto de los hechos cotidianos como de los más complejos. Nos incita, nos altera, nos conmueve, es lo que conlleva estar vivos.