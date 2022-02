«En estos años he acumulado mucha inexperiencia»

Alejo Stivel tenía diez años cuando Julio Cortázar le dedicó su disco Por él mismo, parte de una colección en la que grandes autores leían fragmentos de sus obras. El autógrafo, fechado en 1970, es una de las muchas joyas que el músico argentino guarda en su casa, como la camiseta de la selección argentina de fútbol firmada por Maradona, los versos que Juan Gelman le dedicó a los cinco años o una foto original de Hunter S. Thompson escribiendo a máquina al borde de un acantilado.

«Llevamos ya como cuatro o cinco temas grabados de un disco de duetos con canciones de María Elena Walsh», dice el músico, que se encuentra produciendo el próximo disco de Rosa León acompañada de Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén, Santiago Segura... Y un videoclip con Joaquín Reyes.

Usted cuenta que tuvo que salir pitando de Argentina. De hecho, pertenecía a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), que eran peronistas...

Las Juventudes Peronistas eran para gente mayor de edad (más de 18 años), porque estaban muy comprometidos, por decirlo de una manera suave. Yo tenía 14 y estaba en la UES. Igualmente desaparecieron varios chicos de la UES de 15. Hay una película que se llama La noche de los lápices, que trata de unos chicos de la UES que pedían por el billete del autobús más barato para los estudiantes secundarios y desaparecieron. Alguno sobrevivió, pero a casi todos los mataron.

¿Temía que le pasase ?

Obvio. Mi madre y mi padre estaban muy involucrados y toda la familia estaba muy cercana a la política.

¿Por alguna razón? ¿Algún antepasado?

No. Mis abuelos son inmigrantes de los guetos judíos de Ucrania, aunque no hablaban ucraniano o ruso. Se fueron a Argentina antes de la revolución [rusa]. Coincide que mi abuela materna era de Kiev y mi abuela paterna de Odessa (mis abuelos no eran de Ucrania). Hablaban yiddish (el idioma judío europeo), que está en extinción.

¿De qué huían sus abuelos?

Fue antes del nazismo. Huían sobre todo de la pobreza hacia un futuro mejor. Primero se iban todos a Estados Unidos, a Nueva York, pero cortaron el grifo; Brooklyn estaba lleno de judíos y no querían más. No les dejaban desembarcar y se empezaron a ir a Buenos Aires. De hecho, es la cuarta o quinta comunidad judía del mundo.

Su apellido es Stivelberg y el de Ariel es Rotenberg. ¿Los cambiaron porque les perseguían?

En Argentina nadie se cambia el apellido por persecución. Hay un poco de antisemitismo, pero no cuaja, porque hay muchos judíos. Mi padre acortó el apellido a Stivel por cuestión sonora. Suena mejor artísticamente. Yo lo usé así por la misma razón.

Ha contado alguna vez que en la época en la que salieron los discos de Tequila sus apellidos estaban en las listas negras de la dictadura argentina...

Pero no por judíos. El corte de Rot es por cuestión artística. Es sólo estético. No se editaron los discos por la ideología de nuestros padres. En la dictadura militar sí que hubo un reflote de antisemitismo, pero muchos judíos siguieron viviendo allí, aunque algunos sí que huyeron. Pero no llegó al nivel de Alemania .

¿Moris contaba en Efe Eme que cuando estaban grabando los coros de Zapatos de gamuza azul y Sábado en la noche veía a un «coro de exiliados»: «No era un coro de gente que está en su casa con agua caliente y comodidades. Éramos tipos con rabia y buscándonos la vida».

Tampoco es que malviviéramos, pero sí que teníamos la rabia del exiliado y la del joven.

¿Grabaron Fiebre de vivir con Moris por mediación de Mariskal Romero?

Efectivamente. Él no tenía banda y nosotros estábamos ahí.

¿Una cosa era ver a Moris y escucharlo y otra era tocar con él?

En ese disco estaba inspiradísimo. Había temas como Nocturno de princesa, Sábado en la noche… Tenía unas canciones fabulosas. Él era un tipo muy divertido y muy loco. Era muy libre. Él no entraba en el corsé de las estructuras clásicas de la canción. Tenía mucha libertad e improvisaba mucho. Moris le daba espontaneidad y eso era fabuloso.

Y, mientras tanto, Tequila se encontraba a punto de publicar su primer LP (Matrícula de honor).

Primero fue el single Necesito un trago, luego grabamos el disco de Moris y después el nuestro. Venía muy condicionado porque no teníamos experiencia. Con los siguientes discos no tardamos en grabar y mezclar más de 15 días. En el primero nos hubiera gustado repetir algunas cosas (sonidos, voces...) que no nos dejaron. Solo teníamos cinco días de estudio y era un poco justo. De hecho, la diferencia de sonido entre el primer y el segundo disco (Rock and roll) es gigantesca. Nosotros en el primer disco ya sonábamos como en el segundo, pero no nos dejaron repetir cosas que queríamos.

A pesar de eso, el álbum contiene algunos de los temas más aclamadas de Tequila: Rock & roll en la plaza del pueblo, Necesito un trago...

Son igual que los otros. Para el segundo dijimos: «Nosotros llevamos el disco». Y como había funcionado el primero, nos dejaron hacer. Cuando la compañía ve la portada y escucha el disco, con ese despliegue de creatividad y producción, flipan. De hecho, en El País salió como la mejor portada de la década, elegida por todos los críticos de rock. Ése es el que refleja lo que de verdad era Tequila.

¿Por qué Decíamos ayer (2011), su primer álbum como solista, era como volver a empezar?

Obviamente, yo ya produje 250 discos, ya estaba metido y en contacto con artistas. Incluso como productor, me meto mucho en la creatividad y me considero muy artista, pero, primero, dejé de cantar. Volví a hacerlo después de veintipico años y en directo. Fue realmente como empezar, y eso que en el primero eran todo covers. En el segundo (Yo era un animal, 2017) había que componer y no sabía cómo hacerlo porque hacía 30 años que no componía y ya tenía 52. Yo no sabía cómo hacerlo ni por dónde tirar.

¿Por qué es tan complicado hacer primeras cosas a cierta edad?

Cuando uno es más joven está todo el tiempo haciendo primeras cosas y tiene el músculo de las primeras cosas muy desarrollado... Con el tiempo, haces cosas que ya habías hecho y es muy difícil encontrar algo para hacer por primera vez. Cada vez te impone más hacer algo por primera vez. Pero a mí me encanta, porque tiene una energía, una frescura, un «no sé qué» .

¿Cuánto hay de miedo a uno mismo en el miedo escénico?

Es un miedo que no se puede explicar fácilmente. Podemos buscarle explicaciones, pero es un miedo existencial. Nadie va a subir al escenario a pegarte, ni a lanzarte una piedra. Puede que le tengas miedo a fallar, a hacerlo mal, a que te piten... Hubo una época donde yo tenía pesadillas en las que estaba cantando y el público se empezaba a ir y me quedaba solo.

¿Ha salido a tocar bajo los efectos de alguna sustancia?

Yo habré salido en unos quinientos conciertos drogado.

¿Cómo controlaba?

Porque me drogaba habitualmente. Yo tuve una época en la que me drogaba para ir a ver una película al cine, para dar un concierto, para ir a casa de unos amigos a escuchar música… Me drogaba regularmente.

¿Si tuviera que elegir entre esperanza y sabiduría, ¿con cuál se quedaría?

Me quedo en el medio de las dos. Todo tiene su encanto.

¿El karma?

No me gusta mucho, porque es una palabra que está gastada, como «amor». Prefiero decir equilibrio. Creo que la vida tiene un cierto equilibrio. Yo digo una frase que me hace mucha gracia: «En estos años he acumulado mucha inexperiencia». Tantos años de experiencia no me sirvieron para hacer estos discos y tuve una actitud de inexperiencia que no se correspondía con mi cronología pero que me venía muy bien para afrontar estos proyectos.