Cruce de caminos

La noche ha sido y es uno de los temas esenciales en la poética de muchos autores. Los Himnos a la noche de Novalis abrieron al mundo un concepto de poesía donde lo onírico, los sueños, alcanzaba un nivel superior. Hoy día mucha de la poesía metafísica o la de corte más simbolista bebe de esta fuente del gran poeta alemán. Novalis, tal vez sin quererlo, es el suelo que sostiene toda una tradición donde se mezcla lo mágico con lo natural. Hay poetas que fuerzan este estilo y hay otros que consiguen de forma natural esa comunión. La noche como motor de lo soñado.

Ansiada del aire, de Fernando Pastor-Mata, publicado por la editorial Celesta, es un libro que bebe de esa fuente de Novalis. Esta obra se estructura en dos partes: la primera, titulada Retracción a tus labios, compuesta por once canciones; y la segunda, titulada como el propio libro, Ansiada del aire, la cual contiene veintiún cantos, donde es más importante lo que se intuye que lo que se dice. La muestra la tenemos en el primer poema, titulado Canción sin nombre: «No hay nombre en estas canciones. / La ira mi verdugo. / La noche esencia que adjetiva en ti. / Hay estorninos, cantan los árboles / y ruge el día nuevo que grana. / Que adjetiva en ti. / Bullicio de carreta pernocta los senderos. / Pero siempre para adjetivar en ti.»

Fernando Pastor-Mata nos habla de la vida, de sus complejidades, de cómo cada día es un momento distinto en cada vida y cómo eso nos influye a la hora de afrontarla, como nos habla en el poema titulado Canción de los ciclos de la vida: «Cada jornada un afán distinto. Un otro silogismo. / Una errabunda elipse. Un declinar constante. / Pavesas de soledad vueltas palabra. Elegíacos misterios sobreseídos / Retornantes quásares mili centesimales. Lucivertiginosos. / Aunque no haya quásares que ronden. No haya unísinas edades. / No haya errabundas elipses. Ni declinares continuos. / Ni soledad. Ni lucivertiginosas realidades. / Cada palabra, parca; cada vuelta, pérdida; cada abandono, solitario». Ansiada del aire es, tal vez, un poemario de resistencia. La vida como motor de todo está llena de caminos sinuosos, no todo son rectas, existen meandros, curvas y un largo etcétera de situaciones que la hacen muy difícil. El Canto IX nos muestra eso, las resistencias a las que nos vemos expuestos: «No en la ladera abajo, Itálica, monte arriba agreste, / el sol, no rompe a su arredro / climatérica, buscadora sobre, lumínica a su rostro, / lumínica; a sus espaldas, a su cuerpo, a su esencia. / Rumoradas las hojas, Itálica quedó con él. / Solitario él, quien a ti, cuando a ti, dónde a ti.·

Fernando Pastor-Matanació en Madrid en 1954. Ha sido directivo de empresas y ONG en Francia, Suiza, Reino Unido, Portugal, Cabo Verde y España, y es patrono de la Fundación Emprendedores de Alcalá de Henares. Se formó como poeta en el movimiento de Los indalianos, en Almería. Participó en revistas como Albatros, Sureste, Albox o Rotonda Valaha de Rumanía; además, se han publicado trabajos suyos en varias antologías. Ha colaborado en Onda Cero de Henares, en el semanario Puerta de Madrid y ha sido columnista en El diario de Alcalá. El libro Ansiada del aire (Celesta,2021) es su primera publicación.

Ansiada del aire no es la obra de un neófito de la poesía. Fernando Pastor trabaja mucho los versos, el concepto de poema. La imagen y el símbolo tienen una importancia capital en cada verso. La luz y la forma de alcanzarla es lo que mueve a Fernando, su poesía no entronca con esa corriente de la luminosidad, sino que él busca otro camino, el de una metafísica más cercana a Novalis, como he mencionado anteriormente, una poesía críptica llena de laberintos, de cruces de camino. Fernando Pastor dota a la luz de otro significado, de lo que refleja el otro lado de la noche.