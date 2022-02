Narrativa delo inusual

Hace casi un año que leí por primera los ocho relatos que configuran Al final del miedo (Páginas de espuma, 2020) de Cecilia Eudave. Ahora, tras la publicación de su última novela (El verano de la serpiente, Alfaguara México, 2022), y como ejercicio de calentamiento, los he vuelto a releer y los he disfrutado más si cabe, porque ya no es tan importante el final, sino más bien todo lo que empuja a él.

Dentro de las posibilidades literarias que el lector puede encontrar en un paseo por su librería preferida está la llamada literatura fantástica, término que englobaría muchos tipos textuales con la característica común de incluir rasgos alejados de la realidad. Debo reconocer que lo fantástico en lo literario nunca ha sido mi fuerte, aunque bien es cierto que tuve mi época en la que lecturas como Drácula, los cuentos de Poe o las historias de Julio Verne, sí me entretenían y, ya más de mayor, parte de la literatura hispanoamericana y, por supuesto el Gudú de Ana María Matute. Llegué Al final del miedo en parte por las recomendaciones de mis compañeras Carmen y Eva. A las que agradecí el que pudiera disfrutar de un tipo de literatura fantástica algo diferente, pues es fantástica, pero poco. Intentaré explicarme. El lector en las ocho historias o cuentos cortos que componen el libro (ocupan solo 125 páginas) verá el dibujo de vida de unos personajes corrientes, cotidianos, relacionados en parte a lo largo de los cuentos y siempre en parejas, que actúan en escenarios actuales, diarios, urbanos, en donde lo inverosímil se presenta de la misma forma: una mujer que aparece por la pantalla de un ordenador en la ventana de su edificio; dos accidentes en una misma casa con dos protagonistas sin recuerdos de personas aparentemente en dos planos diferentes; una tienda que vende historias para poder contar y ser especial; una velada en un bar privativo; una investigación policial con resultados poco explicables; un accidente con resultado sorprendente; o la aparición de unos agujeros por medio mundo en la última historia, que retoma un tema que ya había aparecido antes de soslayo. Todos estos hechos se presentan con una normalidad absoluta y no se resuelven, salvo con su aceptación y sin intentar siquiera una explicación racional, o irracional. Es lo fantástico integrado en la normalidad. Y ahí está su grandeza, pues deja al lector sobrecogido sin asistirle en el final de cada una de las historias. La estructura de los cuentos es sencilla, con títulos metafóricos o metonímicos sobre sus temáticas. Todos se articulan en varias secuencias, en las que o bien se cambia de escenario, o bien se avanza en el argumento de la historia, siempre mediante un tiempo secuenciado y ordenado y con el empleo de un narrador omnisciente y tradicional. El estilo de redacción es también sencillo, nada ampuloso, con el predominio de la frase corta, la caracterización de personajes, y de lugares, con pocos rasgos, pero muy identificativos en el tipo y con el empleo de los diálogos en su justa medida. El arte de la sencillez y del buen contar. Es, precisamente, en ese narrar tan tradicional donde la aparición de lo fantástico cobra su gran importancia y se convierte en el elemento definidor de los cuentos. Con ello ese elemento fantástico se integra completamente dentro del relato, hasta el punto de que el lector lo recibe como un elemento conceptual dentro de la propia historia. Se crea un mundo posible que, aunque parezca igual al nuestro, no lo es. En palabras de la profesora Carmen Alemany, podría ser llamada «narrativa de lo inusual», ya que se situaría en el lugar más próximo a la realidad, mientras que otros géneros o subgéneros estarían mucho más alejados. Y ¿por qué deberíais de leer este libro? Porque descubriréis una forma algo diferente de contar historias y de sacudir el pensamiento de todos nosotros, a la vez que potenciaréis vuestra faceta creativa y, por qué no, seréis más conscientes, críticos y empáticos con quienes os rodean. Y, sobre todo, porque, por poco que seáis heterodoxos, lo pasaréis muy bien con las narraciones de Cecilia Eudave.